Ataque hacker em Vitória: 10 dias depois, nem todos os serviços voltaram

Após o ataque hacker sofrido no último dia 7, serviços digitais oferecidos no site da Prefeitura de Vitória (PMV) estiveram suspensos, entre os quais aulas online, agendamento de consultas e emissão de notas. Nesta terça-feira (17), dez dias depois do crime, no entanto, a PMV informou que a maioria dos serviços online já foram retomados. Apesar disso, há serviços ainda sendo restabelecidos.
Em nota, a prefeitura informou que o serviço de nota fiscal, cerco inteligente, internet gratuita por wi-fi, o Vitória Online, Diário Oficial, Boletim Online e o Portal de Serviços, que reúne os principais serviços municipais virtuais, já foram restabelecidos.
Além desses, segundo a PMV, o serviço de agendamento de consultas médicas e de vacinas deverá estar disponível nas próximas horas desta terça-feira (17). Enquanto não estava restabelecido o funcionamento online, continuou sendo possível realizar agendamento presencial dos serviços de saúde.
O episódio registrado na noite de sábado (7), em que os computadores da PMV foram alvo de um ataque global de hackers, ocorreu em sequência ao que aconteceu com o Superior Tribunal de Justiça, com a Controladoria Geral da União e com o Tribunal Superior Eleitoral.
Ainda de acordo com nota da PMV, os criminosos não roubaram dados do município, que teria agido rapidamente para garantir a segurança das informações. "Desde o ocorrido, a Sub-TI trabalha 24 horas para que os serviços municipais virtuais voltem a ser disponibilizados com segurança. O crime foi registrado na Polícia Civil, que investigará o caso", informou.
Demandada a PC, ainda não houve retorno. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.
LISTA DE SERVIÇOS JÁ DISPONÍVEIS NO PORTAL DE SERVIÇOS
- Agendamento Online de serviços gerais;
- Autenticidade de documentos;
- Abertura de processos, além de consulta a processos já protocolados;
- Consulta a chamados do 156;
- Alvará mais fácil - processo físico;
- Alvará mais fácil online;
- Cadastro de Grandes Geradores - CGG
- Certidão de baixa;
- Certificado de registro de autônomo;
- Declaração de ISS - ISISS (com restrições);
- Espelho do cadastro mobiliário;
- Impressão de alvará/licença;
- Nota fiscal de serviços eletrônica (com restrições);
- Simples Nacional: Informativo e termo de indeferimento;
- Certidão negativa de débito;
- Consulta de débitos em dívida ativa;
- Portal Nota Vitória;
- Portal do VAF;
- Certidão de recolhimento de tributos;
- Emissão de segunda via;
- Solicitar débito automático IPTU/ISS fixo;
- Atos oficiais;
- Diário Oficial;
- Documentação Oficial da PMV;
- Leis, decretos e portarias;
- Porta a porta - agendar/cancelar viagem;
- Valor venal/dados para cálculo do IPTU;
- Emissão de segunda via;
- Espelho do cadastro imobiliário;
- Busca de endereços;
- Consulta prévia ao PDU;
- Consulta prévia liberada;
- GeoWeb;
- Ponto Vitória;
- Sindec consulta - atendimento, consulta consumidor e consulta fornecedor;
- Atividades educacionais complementares;
- Portal AprendeVix;
- Rematrícula e Boletim escolar online;
LISTA DE SERVIÇOS AINDA INDISPONÍVEIS NO PORTAL DE SERVIÇOS
- Agendamento Online dos CRAS;
- Atas de registro de preços;
- Leilões da PMV;
- Licitações - Portais de compras;
- Processo seletivo;
- Documentos perdidos;
- Portal do bem-estar animal;
- Trabalha VIX - Vagas de emprego;
- Vitória do Bem - voluntariado;
- Aprovação de projetos de edificação;
- Balneabilidade das praias;
- Central de serviços;
- Consulta feira livre;
- Coleta seletiva;
- Coleta domiciliar;
- Biblioteca pública municipal - consultar acervo;
- VIX Cursos;
- Minha consulta/agendamento;
- Minha consulta/confirmação;
- Minha especialidade;
- Consultar agendamento;
- Notifica Vitória;
- Portal do prestador de serviços;
- Portal rede bem estar;
- Atestado médico;
- Assinatura digital;
- Declaração de comparecimento;
- Resultado do exame laboratorial;
- Estabelecimentos licenciados;