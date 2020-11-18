Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prefeitura de Vitória

Ataque hacker em Vitória: 10 dias depois, nem todos os serviços voltaram

A Prefeitura de Vitória informou que que a maioria dos serviços online já foram retomados. Apesar disso, há serviços ainda sendo restabelecidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 23:15

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 23:15

Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Após o ataque hacker sofrido no último dia 7, serviços digitais oferecidos no site da Prefeitura de Vitória (PMV) estiveram suspensos, entre os quais aulas online, agendamento de consultas e emissão de notas. Nesta terça-feira (17), dez dias depois do crime, no entanto, a PMV informou que a maioria dos serviços online já foram retomados. Apesar disso, há serviços ainda sendo restabelecidos.
Em nota, a prefeitura informou que o serviço de nota fiscal, cerco inteligente, internet gratuita por wi-fi, o Vitória Online, Diário Oficial, Boletim Online e o Portal de Serviços, que reúne os principais serviços municipais virtuais, já foram restabelecidos.
Além desses, segundo a PMV, o serviço de agendamento de consultas médicas e de vacinas deverá estar disponível nas próximas horas desta terça-feira (17). Enquanto não estava restabelecido o funcionamento online, continuou sendo possível realizar agendamento presencial dos serviços de saúde.
O episódio registrado na noite de sábado (7), em que os computadores da PMV foram alvo de um ataque global de hackers, ocorreu em sequência ao que aconteceu com o Superior Tribunal de Justiça, com a Controladoria Geral da União e com o Tribunal Superior Eleitoral.
Ainda de acordo com nota da PMV, os criminosos não roubaram dados do município, que teria agido rapidamente para garantir a segurança das informações. "Desde o ocorrido, a Sub-TI trabalha 24 horas para que os serviços municipais virtuais voltem a ser disponibilizados com segurança. O crime foi registrado na Polícia Civil, que investigará o caso", informou.
Demandada a PC, ainda não houve retorno. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.

LISTA DE SERVIÇOS JÁ DISPONÍVEIS NO PORTAL DE SERVIÇOS

  • Agendamento Online de serviços gerais;
  • Autenticidade de documentos;
  • Abertura de processos, além de consulta a processos já protocolados;
  • Consulta a chamados do 156;
  • Alvará mais fácil - processo físico;
  • Alvará mais fácil online;
  • Cadastro de Grandes Geradores - CGG
  • Certidão de baixa;
  • Certificado de registro de autônomo;
  • Declaração de ISS - ISISS (com restrições);
  • Espelho do cadastro mobiliário;
  • Impressão de alvará/licença;
  • Nota fiscal de serviços eletrônica (com restrições);
  • Simples Nacional: Informativo e termo de indeferimento;
  • Certidão negativa de débito;
  • Consulta de débitos em dívida ativa;
  • Portal Nota Vitória;
  • Portal do VAF;
  • Certidão de recolhimento de tributos;
  • Emissão de segunda via;
  • Solicitar débito automático IPTU/ISS fixo;
  • Atos oficiais;
  • Diário Oficial;
  • Documentação Oficial da PMV;
  • Leis, decretos e portarias;
  • Porta a porta - agendar/cancelar viagem;
  • Valor venal/dados para cálculo do IPTU;
  • Emissão de segunda via;
  • Espelho do cadastro imobiliário;
  • Busca de endereços;
  • Consulta prévia ao PDU;
  • Consulta prévia liberada;
  • GeoWeb;
  • Ponto Vitória;
  • Sindec consulta - atendimento, consulta consumidor e consulta fornecedor;
  • Atividades educacionais complementares;
  • Portal AprendeVix;
  • Rematrícula e Boletim escolar online;

LISTA DE SERVIÇOS AINDA INDISPONÍVEIS NO PORTAL DE SERVIÇOS

  • Agendamento Online dos CRAS;
  • Atas de registro de preços;
  • Leilões da PMV;
  • Licitações - Portais de compras;
  • Processo seletivo;
  • Documentos perdidos;
  • Portal do bem-estar animal;
  • Trabalha VIX - Vagas de emprego;
  • Vitória do Bem - voluntariado;
  • Aprovação de projetos de edificação;
  • Balneabilidade das praias;
  • Central de serviços;
  • Consulta feira livre;
  • Coleta seletiva;
  • Coleta domiciliar;
  • Biblioteca pública municipal - consultar acervo;
  • VIX Cursos;
  • Minha consulta/agendamento;
  • Minha consulta/confirmação;
  • Minha especialidade;
  • Consultar agendamento;
  • Notifica Vitória;
  • Portal do prestador de serviços;
  • Portal rede bem estar;
  • Atestado médico;
  • Assinatura digital;
  • Declaração de comparecimento;
  • Resultado do exame laboratorial;
  • Estabelecimentos licenciados;

Veja Também

Ataque hacker ao STJ não é sinal de ameaça à segurança das urnas

Ataque de hackers no sistema do TSE não viola segurança de eleição

Grupo hacker que atacou o TSE é conhecido por iniciativas semelhantes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Papa Leão 14 critica 'tiranos' que gastam bilhões em guerras, após ataque de Trump
Missa de encerramento da Festa da Penha lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha
TV Gazeta inova em transmissão da Festa da Penha e alcança mais de 440 mil capixabas
Imagem de destaque
Espírito Santo tem três centros de treinamento selecionados para a Copa do Mundo Feminina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados