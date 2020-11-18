Ataque hacker em Vitória: 10 dias depois, nem todos os serviços voltaram

Prefeitura de Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Em nota, a prefeitura informou que o serviço de nota fiscal, cerco inteligente, internet gratuita por wi-fi, o Vitória Online, Diário Oficial, Boletim Online e o Portal de Serviços , que reúne os principais serviços municipais virtuais, já foram restabelecidos.

Além desses, segundo a PMV, o serviço de agendamento de consultas médicas e de vacinas deverá estar disponível nas próximas horas desta terça-feira (17). Enquanto não estava restabelecido o funcionamento online, continuou sendo possível realizar agendamento presencial dos serviços de saúde.

O episódio registrado na noite de sábado (7), em que os computadores da PMV foram alvo de um ataque global de hackers, ocorreu em sequência ao que aconteceu com o Superior Tribunal de Justiça, com a Controladoria Geral da União e com o Tribunal Superior Eleitoral.

Ainda de acordo com nota da PMV, os criminosos não roubaram dados do município, que teria agido rapidamente para garantir a segurança das informações. "Desde o ocorrido, a Sub-TI trabalha 24 horas para que os serviços municipais virtuais voltem a ser disponibilizados com segurança. O crime foi registrado na Polícia Civil , que investigará o caso", informou.

Demandada a PC, ainda não houve retorno. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.

LISTA DE SERVIÇOS JÁ DISPONÍVEIS NO PORTAL DE SERVIÇOS

Agendamento Online de serviços gerais;

Autenticidade de documentos;

Abertura de processos, além de consulta a processos já protocolados;

Consulta a chamados do 156;

Alvará mais fácil - processo físico;

Alvará mais fácil online;

Cadastro de Grandes Geradores - CGG

Certidão de baixa;

Certificado de registro de autônomo;

Declaração de ISS - ISISS (com restrições);

Espelho do cadastro mobiliário;

Impressão de alvará/licença;

Nota fiscal de serviços eletrônica (com restrições);

Simples Nacional: Informativo e termo de indeferimento;

Certidão negativa de débito;

Consulta de débitos em dívida ativa;

Portal Nota Vitória;

Portal do VAF;

Certidão de recolhimento de tributos;

Emissão de segunda via;

Solicitar débito automático IPTU/ISS fixo;

Atos oficiais;

Diário Oficial;

Documentação Oficial da PMV;

Leis, decretos e portarias;

Porta a porta - agendar/cancelar viagem;

Valor venal/dados para cálculo do IPTU;

Emissão de segunda via;

Espelho do cadastro imobiliário;

Busca de endereços;

Consulta prévia ao PDU;

Consulta prévia liberada;

GeoWeb;

Ponto Vitória;

Sindec consulta - atendimento, consulta consumidor e consulta fornecedor;

Atividades educacionais complementares;

Portal AprendeVix;

Rematrícula e Boletim escolar online;

LISTA DE SERVIÇOS AINDA INDISPONÍVEIS NO PORTAL DE SERVIÇOS