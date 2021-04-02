Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gerenciamento de recursos

União contesta lei que obriga depósitos judiciais do ES no Banestes

A Procuradoria Geral da República (PGR) ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) questionando a legislação estadual que determina que os depósitos judiciais sejam feitos obrigatoriamente no banco capixaba

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

02 abr 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Agência do Banestes em Vitória
Agência do Banestes em Vitória Crédito: Banestes/Divulgação
O procurador-geral da República, Augusto Aras, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) questionando legislação capixaba sobre o gerenciamento de depósitos judiciais à disposição da Justiça do Espírito Santo.  A ação foi distribuída ao ministro Luís Roberto Barroso, que solicitou informações ao governador Renato Casagrande (PSB) e à Assembleia Legislativa do Estado.
A ADI 6701 é contra a lei estadual 4.138/1988, na redação dada pelas Leis 4.569/1991 e 8.386/2006, que determinam que os depósitos judiciais do Espírito Santo sejam feitos obrigatoriamente no Banestes e que parte dos resultados financeiros desses depósitos seja repassada mensalmente ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado (FUNEPJ).
Na avaliação da PGR, a norma viola a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e processual civil e editar normas gerais de direito financeiro, ou seja, ao aprovar leis que regulamentaram os depósitos no Banestes, o Estado teria "passado por cima" da legislação federal.
A coluna conversou com o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, que disse que a PGE foi notificada da ação há poucos dias e que a equipe está fazendo levantamento de dados e reunindo argumentos para apresentar nas próximas semanas a posição que pretende sustentar no STF. Segundo ele, o prazo para manifestação se encerra no dia 20 de abril.

Veja Também

O caminho para empresas afetadas pela pandemia conseguirem empréstimo no ES

Por enquanto, a PGE e o Banestes não comentam os reflexos que uma decisão desfavorável ao Estado poderia representar para o banco. Mas pelo o que a coluna apurou, caso o STF anule a lei capixaba e a instituição financeira deixe de receber os depósitos judiciais, o Banestes pode ser impactado.
Para se ter uma ideia, em dezembro de 2020 existiam R$ 2,5 bilhões em depósitos judiciais na instituição, de acordo com o relatório de demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício de 2020. A quantia representa quase 8% dos R$ 32,9 bilhões em recursos de terceiros captados e administrados pelo banco estadual no mesmo período.
Na avaliação de uma fonte, não dá para dizer que a potencial interrupção dessa operação irá causar um desarranjo relevante no banco a ponto de fazer com que ele mude a rota de crescimento e o desempenho que vem apresentando nos últimos anos, mas ela pondera que a quantia é significativa e a situação deve ser acompanhada de perto.
"É um dinheiro graúdo. Obviamente a retirada dele poderá trazer impactos. Mas um banco como o Banestes não se desestrutura em virtude de um fator individual"
Fonte da coluna - Preferiu não se identificar
Uma fonte que conhece o funcionamento do banco lembra que, por diversas vezes, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil fizeram movimentos interessados em tirar do Banestes os recursos provenientes dos depósitos judiciais. "Esses bancos públicos ficavam assediando o Tribunal de Justiça, mas a gente falava que eles já recebiam os depósitos da Justiça Federal e que deveriam nos deixar com a gestão estadual."
A coluna também entrou em contato com a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A entidade informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que recebeu a notificação da ação, está avaliando a ADI e irá responder no prazo as informações solicitadas pelo STF.

Veja Também

Ainda que não sejam suficientes, medidas do governo do ES são relevantes

Na Lata: Fucape planeja abrir capital na bolsa e atuar em todo o Brasil

Cinco bancos "brigam" por folha de pagamentos da Prefeitura de Vitória

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

Banestes Economia Justiça TJES Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados