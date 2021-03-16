Hacker invade o perfil oficial do Real Madrid no Twitter e divulga lesão inexistente de Rodrygo

Um hacker invadiu o perfil oficial do Real Madrid e anunciou que Rodrygo havia se lesionado. Na manhã desta quarta-feira, a conta do clube merengue do Twitter publicou que o brasileiro havia contraído um problema no tendão do bíceps femoral direito. Mas tudo não passava de fake news.
Antes da partida contra a Atalanta pela Liga dos Campeões, a publicação chocou fãs e até o pai do atleta, que, segundo o "Marca", ligou assustado para o filho. Rodrygo estava dormindo e não sabia do post."Após as provas realizadas ao nosso jugador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticado uma lesão muscular que afeta o tendão do bíceps femoral direito", foi escrito no Twitter, mas apagado em seguida.
Rodrygo está apto para jogar contra a Atalanta, nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), pela Liga dos Campeões. O Real Madrid venceu a ida por 1 a 0.