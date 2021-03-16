  • Hacker invade o perfil oficial do Real Madrid no Twitter e divulga lesão inexistente de Rodrygo
Publicado em 16 de Março de 2021 às 11:23

Crédito: AFP
Um hacker invadiu o perfil oficial do Real Madrid e anunciou que Rodrygo havia se lesionado. Na manhã desta quarta-feira, a conta do clube merengue do Twitter publicou que o brasileiro havia contraído um problema no tendão do bíceps femoral direito. Mas tudo não passava de fake news.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL
Antes da partida contra a Atalanta pela Liga dos Campeões, a publicação chocou fãs e até o pai do atleta, que, segundo o "Marca", ligou assustado para o filho. Rodrygo estava dormindo e não sabia do post."Após as provas realizadas ao nosso jugador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticado uma lesão muscular que afeta o tendão do bíceps femoral direito", foi escrito no Twitter, mas apagado em seguida.
Rodrygo está apto para jogar contra a Atalanta, nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), pela Liga dos Campeões. O Real Madrid venceu a ida por 1 a 0.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

