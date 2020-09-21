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Leonel Ximenes

Banestes lança novo programa de demissão incentivada

Número de funcionários que serão desligados pode chegar a 30

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 18:08

Públicado em 

21 set 2020 às 18:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 08/01/2010 - ES - Vila Velha - Agência do Banestes no bairro Itaparica - Foto: Carlos Alberto Silva
 Agência do Banestes no bairro Itaparica, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Banestes comunicou nesta segunda-feira (21) ao mercado e aos seus acionistas que lançou um plano de desligamento voluntário. Só podem aderir ao PDV II 2020 colaboradores que tenham 30 anos ou mais de serviços prestados ao Banestes e que já tenham alcançado, ou venham a alcançar, as condições para passar a receber os benefícios da Fundação Banestes de Seguridade Social
"O Banestes lançou esse segundo PDV a pedido da própria associação de gerentes do banco, para que mais colaboradores possam aderir ao PDV aos moldes do que foi anunciado em fevereiro deste ano", informa a assessoria do banco, em nota.
Segundo fato relevante comunicado ao mercado, o objetivo é dar mais eficiência ao banco gerando mais valor aos acionistas. O Plano de Desligamento Voluntário II (PDV II 2020) promete aos funcionários o pagamento de todas as verbas rescisórias de uma rescisão a pedido, além de uma indenização correspondente a 10 rendas mensais (salários) do empregado, a título de incentivo, conforme o valor a que fizer jus na data do desligamento.
O prazo limite para adesão ao PDV é 1º de dezembro. Em fevereiro deste ano, o banco lançou a primeira fase do PDV com a adesão de 110 funcionários. Os benefícios oferecidos aos empregados do Banestes são os mesmos nos dois programas.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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