Banestes lança novo programa de demissão incentivada

Agência do Banestes no bairro Itaparica, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Banestes comunicou nesta segunda-feira (21) ao mercado e aos seus acionistas que lançou um plano de desligamento voluntário. Só podem aderir ao PDV II 2020 colaboradores que tenham 30 anos ou mais de serviços prestados ao Banestes e que já tenham alcançado, ou venham a alcançar, as condições para passar a receber os benefícios da Fundação Banestes de Seguridade Social

"O Banestes lançou esse segundo PDV a pedido da própria associação de gerentes do banco, para que mais colaboradores possam aderir ao PDV aos moldes do que foi anunciado em fevereiro deste ano", informa a assessoria do banco, em nota.

Segundo fato relevante comunicado ao mercado, o objetivo é dar mais eficiência ao banco gerando mais valor aos acionistas. O Plano de Desligamento Voluntário II (PDV II 2020) promete aos funcionários o pagamento de todas as verbas rescisórias de uma rescisão a pedido, além de uma indenização correspondente a 10 rendas mensais (salários) do empregado, a título de incentivo, conforme o valor a que fizer jus na data do desligamento.