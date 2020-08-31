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Cartão do Banestes terá nova bandeira e será aceito até no exterior

Acordo foi fechado nesta segunda-feira (31), mas mudança para bandeira Visa só deve se concretizar a partir do segundo semestre de 2021

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 18:24
Data: 08/01/2010 - ES - Vila Velha - Agência do Banestes no bairro Itaparica - Foto: Carlos Alberto Silva
Novos cartões será enviados automaticamente para os clientes Crédito: Carlos Alberto Silva
A Visa fechou uma parceria com o Banestes para figurar como bandeira dos cartões Banescard. O acordo foi formalizado nesta segunda-feira (31). Contudo, os novos cartões só devem chegar aos mais de 500 mil usuários no segundo semestre de 2021.
Com o novo embandeiramento, os cartões Banescard serão aceitos em todo o Brasil e no exterior. Eles também poderão ser utilizados para fazer compras pela internet. Essas eram demandas antigas dos clientes do banco que, muitas vezes, só conseguiam utilizar o meio de pagamento dentro do Espírito Santo e  apenas em alguns estabelecimentos.

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"Além da nova tecnologia, estamos desenvolvendo um novo design para toda a família de cartões Banescard, que irá do Internacional, Gold, Platinum até o Infinity. Teremos uma série de alterações que serão concretizadas até o segundo semestre do ano que vem, quando haverá a troca dos cartões", afirma o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.
Os clientes não precisarão solicitar a troca. Os novos cartões serão emitidos e enviados automaticamente. Eles também virão com a possibilidade do pagamento por aproximação, mais dispositivos de segurança e até a possibilidade de acumular pontos com pagamentos no crédito.
Casagrande afirmou que a alteração dará mais opções para os usuários atuais, que só têm um modelo à disposição. Ele espera que a parceria com a Visa atraia ainda novos clientes e amplie a presença do Banescard.

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"Queremos atender nossos clientes atuais e criar um novo produto com o qual  a gente possa atrair novos clientes, até mesmo clientes do Banestes que não utilizavam os cartões, que passem a  utilizar. A nossa expectativa é de crescimento", diz.
Com a modernização, os cartões Banescard passarão a ser aceitos em mais de 65 milhões de estabelecimentos comerciais, tanto no Brasil quanto no exterior.

CONTRATO FORMALIZADO

A formalização do contrato aconteceu durante reunião promovida entre os membros da diretoria e da superintendência de cartões do Banestes, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande; da vice-governadora, Jaqueline Moraes; do presidente da Visa do Brasil, Fernando Teles; do Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil, Eduardo Barreto; e do Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil, Fernando Moura.

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Estamos entusiasmados em trazer ainda mais inovação e segurança para o dia a dia dos capixabas. Nossa parceria com o Banestes tem o potencial de trazer para os clientes Banescard tecnologias cada vez mais comuns nas transações com o produto, como a de pagamento por aproximação e camadas adicionais de segurança para compras on-line tanto do cartão de débito, quanto de crédito, afirma Fernando Teles, presidente da Visa do Brasil.

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