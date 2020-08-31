Cartão do Banestes terá nova bandeira e será aceito até no exterior

Novos cartões será enviados automaticamente para os clientes Crédito: Carlos Alberto Silva

A Visa fechou uma parceria com o Banestes para figurar como bandeira dos cartões Banescard. O acordo foi formalizado nesta segunda-feira (31). Contudo, os novos cartões só devem chegar aos mais de 500 mil usuários no segundo semestre de 2021.

Com o novo embandeiramento, os cartões Banescard serão aceitos em todo o Brasil e no exterior. Eles também poderão ser utilizados para fazer compras pela internet. Essas eram demandas antigas dos clientes do banco que, muitas vezes, só conseguiam utilizar o meio de pagamento dentro do Espírito Santo e apenas em alguns estabelecimentos.

"Além da nova tecnologia, estamos desenvolvendo um novo design para toda a família de cartões Banescard, que irá do Internacional, Gold, Platinum até o Infinity. Teremos uma série de alterações que serão concretizadas até o segundo semestre do ano que vem, quando haverá a troca dos cartões", afirma o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

Os clientes não precisarão solicitar a troca. Os novos cartões serão emitidos e enviados automaticamente. Eles também virão com a possibilidade do pagamento por aproximação, mais dispositivos de segurança e até a possibilidade de acumular pontos com pagamentos no crédito.



Casagrande afirmou que a alteração dará mais opções para os usuários atuais, que só têm um modelo à disposição. Ele espera que a parceria com a Visa atraia ainda novos clientes e amplie a presença do Banescard.

"Queremos atender nossos clientes atuais e criar um novo produto com o qual a gente possa atrair novos clientes, até mesmo clientes do Banestes que não utilizavam os cartões, que passem a utilizar. A nossa expectativa é de crescimento", diz.



Com a modernização, os cartões Banescard passarão a ser aceitos em mais de 65 milhões de estabelecimentos comerciais, tanto no Brasil quanto no exterior.

CONTRATO FORMALIZADO

A formalização do contrato aconteceu durante reunião promovida entre os membros da diretoria e da superintendência de cartões do Banestes, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande; da vice-governadora, Jaqueline Moraes; do presidente da Visa do Brasil, Fernando Teles; do Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil, Eduardo Barreto; e do Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil, Fernando Moura.