Banestes vai mudar bandeira do cartão e será aceito em mais lojas

"Por ser uma bandeira própria, o Banescard estava ficando muito restrito, e qualquer investimento nessa área é alto. Então, avaliamos que, diante dos grandes concorrentes que tínhamos, era melhor nos associarmos a um deles. Com a bandeira Visa, nossos clientes vão conseguir fazer compras em sites, adquirir passagens aéreas. Vão poder realizar operações no Brasil e no exterior."