Banestes vai mudar bandeira do cartão e será aceito em mais lojas

O Banestes vai deixar de trabalhar com a bandeira Banescard e passará a atuar com a Visa. O comunicado sobre o processo de mudança foi feito nesta quinta-feira (16) aos acionistas do banco e ao mercado.
No fato relevante, o diretor de Relações com Investidores e de Finanças, Fernando Poncio Paiva, informa que foi realizada uma concorrência e a “bandeira que apresentou a melhor proposta foi a Visa do Brasil Empreendimentos LTDA ("Visa"), sendo que o contrato entre o banco e a Visa está em fase de aprovação”.
A coluna chegou publicar em primeira mão, em agosto do ano passado, a intenção do banco estadual de mudar a bandeira do cartão. O objetivo da instituição financeira é ampliar a rede de atendimentos para os clientes. Hoje o Banescard abrange mais de 2 milhões de estabelecimentos comerciais. Ao se associar à Visa, esse alcance cresce significativamente, já que a marca está conectada a cerca de 44 milhões de estabelecimentos.
O presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, contou à coluna que o banco e a Visa estão na fase de negociação do contrato e, se tudo fluir dentro das expectativas, a previsão é de que no primeiro semestre de 2021 o cartão com a nova bandeira seja disponibilizado para os clientes. Apesar da troca, o cartão continuará sendo chamado de Banescard.
Para o executivo, a mudança de estratégia foi necessária já que o cartão próprio tem uma abrangência limitada.
"Por ser uma bandeira própria, o Banescard estava ficando muito restrito, e qualquer investimento nessa área é alto. Então, avaliamos que, diante dos grandes concorrentes que tínhamos, era melhor nos associarmos a um deles. Com a bandeira Visa, nossos clientes vão conseguir fazer compras em sites, adquirir passagens aéreas. Vão poder realizar operações no Brasil e no exterior."
De acordo com Amarildo, além da Visa, participaram da concorrência as bandeiras Elo e Master.