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Beatriz Seixas

Banco estuda nova bandeira para o Banescard

Banestes quer ampliar a rede de atendimento aos clientes

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 13:01

Públicado em 

12 ago 2019 às 13:01
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Crédito: Banestes/Divulgação
Está no radar do Banestes mudanças em relação à bandeira do seu cartão, o Banescard. O banco estadual quer passar a trabalhar com alguma empresa que tenha atuação em todo o país e também internacionalmente. A instituição começou a fazer estudos para identificar qual companhia pode se tornar parceira, sendo que as mais cotadas são Visa, Mastercard e Elo, as maiores deste mercado.
Em conversa com a coluna, o presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, explicou que a ideia é ampliar a rede de atendimento para os clientes do banco. “A gente tem o Banescard, mas hoje ele não é aceito na internet, nem nas compras de passagens aéreas. Essa mudança vai melhorar a experiência.”
O executivo disse que a expectativa é que a troca de bandeira seja definida ainda neste ano e observou que o cartão continuará a ter o mesmo nome. Os detalhes ainda estão sendo analisados, mas o banco já fez comunicado aos seus acionistas sobre os planos de mudança.
> Os planos de Amarildo Casagrande para o Banestes
No mercado capixaba, houve surpresa com a informação, já que nos últimos anos o Banestes vinha trabalhando para fortalecer o Banescard. Além disso, o cartão é hoje um dos produtos mais rentáveis do banco. Em 2018, o faturamento com cartões (Banescard e Banestes Visa) foi de R$ 2,7 bilhões.
Mas se para a instituição a entrada de uma nova bandeira pode representar queda de receita, pelo menos no primeiro momento, para os clientes a mudança é vista positivamente. Afinal, o Banescard ainda tem uma abrangência muito limitada. Enquanto uma bandeira como a Visa alcança 44 milhões de estabelecimentos comerciais, o cartão do Banestes abrange 2 milhões.
> Banestes: prisão virou detalhe

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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