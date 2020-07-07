Banestes vai lançar agência 100% digital Crédito: Rafael Braz

Banestes vai lançar neste mês um modelo de agência 100% digital, em que todo o atendimento prestado ao cliente vai acontecer sem contato físico, apenas por meio de chat, aplicativo, telefone, WhatsApp, e-mail e videoconferência.

A coluna conversou com o presidente da instituição, Amarildo Casagrande , que adiantou algumas informações. Segundo ele, a unidade vai contar com 2 mil clientes, que serão selecionados e convidados pelo banco a aderir à novidade. A previsão é que ela seja inaugurada nos próximos dias, ainda na primeira quinzena de julho.

A ideia é que a nova agência tenha o horário de atendimento ampliado e ofereça, além dos serviços tradicionais, assessoria financeira de especialistas em investimentos, crédito e previdência.

De acordo com o presidente do Banestes, a unidade virtual servirá como um piloto para ampliar o modelo. “Essa é a primeira e depois poderemos ter mais algumas.”

O espaço físico que dará suporte à equipe, a princípio, será no prédio do Palas Center, no Centro de Vitória, mas durante o período da pandemia do novo coronavírus, os profissionais vão trabalhar de casa, já que estão no regime de home office.

O desenvolvimento desse modelo de agência abre caminho para o Banestes entrar de forma mais consolidada em um movimento que já vem acontecendo entre instituições bancárias, especialmente do setor privado. Nos últimos anos, muitos bancos têm fechado unidades físicas e ampliado os investimentos nos canais de atendimento digital, situação que deve ser acelerada com a pandemia.

Entre diversos especialistas e profissionais que atuam no setor bancário, a percepção é de que o processo de digitalização sofrerá um salto daqui para frente. Muitos dizem que até mesmo os clientes que eram mais resistentes a aderir às novas tecnologias acabaram, de março para cá, aprendendo a usar as ferramentas on-line.

“A resistência de muitos deles era por puro medo, por não acreditarem que as operações eram seguras. Mas agora eles viram 'na marra' que é possível fazer diversas transações sem expor dados, nem colocar o dinheiro em risco”, observou uma fonte do setor.

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