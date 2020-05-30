Coronavírus: Banestes liberou mais de R$ 542 milhões em crédito no ES

Agência do Banestes no bairro Itaparica, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

R$ 542,9 milhões durante a pandemia do 2,5 mil contratos de pessoas físicas e jurídicas aprovados entre março e maio deste ano no Banestes emprestou mais dedurante a pandemia do coronavírus (Covid-19). O valor corresponde a pelo menosde pessoas físicas e jurídicas aprovados entre março e maio deste ano no Espírito Santo . O valor repassado, por meio de empréstimos e outras soluções financeiras, tem como foco minimizar os impactos econômicos tanto de empresas, quanto de pessoas físicas.

Durante a pandemia, o montante foi emprestado por meio das linhas de Crédito Emergencial Bandes/Banestes (mais de R$ 130 milhões), Nossocrédito Emergencial (mais de R$ 10 milhões), Microcrédito Emergencial Covid-19 (mais de R$ 2,7 milhões), Capital de Giro Covid-19 (R$ 270 mil) e Reparcelamento de operações de crédito em até 180 dias (R$ 400 milhões).

Ao todo, segundo o banco, desde o início de 2020, o Banestes liberou um montante superior a R$ 1 bilhão em créditos, que somados correspondem a mais de 70 mil contratos de pessoas físicas e jurídicas atendidas.

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A linha permite um empréstimo de até R$ 5 mil, tendo o governo do Estado como avalista. Além disso, os tomadores desse valor terão seis meses de carência, com prazo de 24 meses para pagamentos e sem a cobrança de juros. A contratação é operada pelo Banestes, enquanto a Aderes faz as pesquisas da capacidade de pagamento e de utilização do capital pelas empresas.

De acordo com o Banestes, até esta sexta-feira (29), apenas para esta linha, já foram liberados mais de R$ 2,7 milhões para 554 pequenos empreendedoras capixabas. Na última quinta-feira (28), o presidente do banco, José Amarildo Casagrande, afirmou que o processo de concessão desse crédito reduziria em de mínimo 9 dias para a partir de 5 dias, a partir da próxima segunda-feira (1º).

Outra modalidade procurada pelos pequenos negócios, por ter juros mais baixos, também tem como avalista o governo do Estado. A linha de crédito de até R$ 31,5 mil, com taxa de CDI, cujos recursos são destinados especificamente para o pagamento de folhas de pagamentos de pequenas e médias empresas, já teve liberação de R$ 270 mil, distribuídos em 25 contratos com empresas do Estado.

A operação dela é feita exclusivamente pelo Banestes e, segundo o banco, se a empresa já for correntista da instituição financeira, a média de liberação do empréstimo é de 5 a 7 dias.

PRINCIPAIS AUXÍLIOS DISPONÍVEIS E RECURSOS LIBERADOS ATÉ SEXTA-FEIRA (29)

Linha de Crédito Emergencial Bandes e Banestes

Para esta linha de crédito, que atende a empresas de todos os portes e setor industrial, com taxas a partir de CDI + 0,32% ao mês, o Banestes disponibilizou o montante de R$ 250 milhões. Até o momento, mais de R$ 130 milhões em recursos nesta linha foram emprestados em um total de 1.205 contratos. Além disso, estão em análise pelo Banestes outros 800 contratos, aproximadamente, que chegam a um valor total aproximado de R$ 120 milhões.

Linha de Crédito Aderes e Banestes  Programa NossoCrédito

A linha NossoCrédito Emergencial, com taxas de 0,65% a 0,95% ao mês, liberou mais de R$ 10 milhões em recursos, em 718 contratos com empreendedores de pequeno porte.

Linhas do Fundo de Aval  Microcrédito Emergencial Covid-19

Na linha de crédito de até R$ 5 mil, com taxa zero, com foco nos Microempreendedores Individuais (MEIs), foram liberados mais de R$ 2,7 milhões, distribuídos em 554 operações de crédito.

Linhas do Fundo de Aval  Capital de Giro Covid-19

A linha de crédito de até R$ 31,5 mil, com taxa de CDI, voltada para o pagamento de folhas de pagamentos de pequenas e médias empresas, já teve liberação de R$ 270 mil, distribuídos em 25 contratos com empresas do Estado.

Reparcelamento de operações de crédito em até 180 dias

O banco também está renegociando operações de crédito em até 180 dias para clientes pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ). No total, o Banestes já realizou mais de R$ 400 milhões em repactuação de contratos.