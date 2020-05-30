Coronavírus: Banestes liberou mais de R$ 542 milhões em crédito no ES

O Banestes emprestou mais de R$ 542,9 milhões durante a pandemia do coronavírus (Covid-19). O valor corresponde a pelo menos 2,5 mil contratos de pessoas físicas e jurídicas aprovados entre março e maio deste ano no Espírito Santo. O valor repassado, por meio de empréstimos e outras soluções financeiras, tem como foco minimizar os impactos econômicos tanto de empresas, quanto de pessoas físicas.
Durante a pandemia, o montante foi emprestado por meio das linhas de Crédito Emergencial Bandes/Banestes (mais de R$ 130 milhões), Nossocrédito Emergencial (mais de R$ 10 milhões), Microcrédito Emergencial Covid-19 (mais de R$ 2,7 milhões), Capital de Giro Covid-19 (R$ 270 mil) e Reparcelamento de operações de crédito em até 180 dias (R$ 400 milhões).
Ao todo, segundo o banco, desde o início de 2020, o Banestes liberou um montante superior a R$ 1 bilhão em créditos, que somados correspondem a mais de 70 mil contratos de pessoas físicas e jurídicas atendidas.
A última modalidade de empréstimo disponibilizada pelo banco era um das mais aguardados pelos empreendedores do Estado: a linha de Microcrédito Emergencial Covid-19. O crédito começou a ser liberado no dia 22 de maio, depois de mais de um mês desde seu anúncio. Ela é destinada a artesãos, representantes da Economia Solidária, micro e pequenos empreendedores (MEIs) e trabalhadores autônomos.
A linha permite um empréstimo de até R$ 5 mil, tendo o governo do Estado como avalista. Além disso, os tomadores desse valor terão seis meses de carência, com prazo de 24 meses para pagamentos e sem a cobrança de juros. A contratação é operada pelo Banestes, enquanto a Aderes faz as pesquisas da capacidade de pagamento e de utilização do capital pelas empresas.
De acordo com o Banestes, até esta sexta-feira (29), apenas para esta linha, já foram liberados mais de R$ 2,7 milhões para 554 pequenos empreendedoras capixabas. Na última quinta-feira (28), o presidente do banco, José Amarildo Casagrande, afirmou que o processo de concessão desse crédito reduziria em de mínimo 9 dias para a partir de 5 dias, a partir da próxima segunda-feira (1º).
Outra modalidade procurada pelos pequenos negócios, por ter juros mais baixos, também tem como avalista o governo do Estado. A linha de crédito de até R$ 31,5 mil, com taxa de CDI, cujos recursos são destinados especificamente para o pagamento de folhas de pagamentos de pequenas e médias empresas, já teve liberação de R$ 270 mil, distribuídos em 25 contratos com empresas do Estado.
A operação dela é feita exclusivamente pelo Banestes e, segundo o banco, se a empresa já for correntista da instituição financeira, a média de liberação do empréstimo é de 5 a 7 dias.
PRINCIPAIS AUXÍLIOS DISPONÍVEIS E RECURSOS LIBERADOS ATÉ SEXTA-FEIRA (29)
Linha de Crédito Emergencial Bandes e Banestes
Para esta linha de crédito, que atende a empresas de todos os portes e setor industrial, com taxas a partir de CDI + 0,32% ao mês, o Banestes disponibilizou o montante de R$ 250 milhões. Até o momento, mais de R$ 130 milhões em recursos nesta linha foram emprestados em um total de 1.205 contratos. Além disso, estão em análise pelo Banestes outros 800 contratos, aproximadamente, que chegam a um valor total aproximado de R$ 120 milhões.
Linha de Crédito Aderes e Banestes Programa NossoCrédito
A linha NossoCrédito Emergencial, com taxas de 0,65% a 0,95% ao mês, liberou mais de R$ 10 milhões em recursos, em 718 contratos com empreendedores de pequeno porte.
Linhas do Fundo de Aval Microcrédito Emergencial Covid-19
Na linha de crédito de até R$ 5 mil, com taxa zero, com foco nos Microempreendedores Individuais (MEIs), foram liberados mais de R$ 2,7 milhões, distribuídos em 554 operações de crédito.
Linhas do Fundo de Aval Capital de Giro Covid-19
A linha de crédito de até R$ 31,5 mil, com taxa de CDI, voltada para o pagamento de folhas de pagamentos de pequenas e médias empresas, já teve liberação de R$ 270 mil, distribuídos em 25 contratos com empresas do Estado.
Reparcelamento de operações de crédito em até 180 dias
O banco também está renegociando operações de crédito em até 180 dias para clientes pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ). No total, o Banestes já realizou mais de R$ 400 milhões em repactuação de contratos.