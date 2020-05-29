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Banestes promete avaliar em 5 dias pedidos de crédito de empreendedor

Banco, em conjunto com a Aderes, deve passar a responder com mais rapidez aos solicitantes se eles serão contemplados ou não com os empréstimos de R$ 5 mil sem juros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 09:18

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 09:18

José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes, afirma que banco vai agilizar liberação de recursos para empresários
José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes, afirma que banco vai agilizar liberação de recursos para empresários Crédito: Ademir Ribeiro/Secom
Banestes e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) vão acelerar a análise dos pedidos de empréstimos para as linhas voltadas para empreendedores individuais, autônomos e microempresas do Espírito Santo. A partir da próxima semana, o banco capixaba deve passar a responder aos solicitantes se eles serão contemplados ou não com os recursos a partir do quinto dia após o cadastro. 
As informações são do presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, e do presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho.
A linha de Microcrédito Emergencial Covid-19 disponível com aval do governo do Espírito Santo era uma das mais aguardadas pelos empreendedores. Ela é destinada destinada a artesãos, representantes da Economia Solidária, micro e pequenos empreendedores (MEIs) e trabalhadores autônomos. A expectativa do governo era que 220 mil profissionais fossem beneficiados.
Ela permite um empréstimo de até R$ 5 mil, tendo o governo do Estado como avalista. Além disso, os tomadores desse crédito terão seis meses de carência, com prazo de 24 meses para pagamentos e sem a cobrança de juros. A contratação será operada pelo Banestes, enquanto a Aderes fará as pesquisas da capacidade de pagamento e de utilização do capital pelas empresas.

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A linha de crédito foi anunciada no dia 14 de abril, mas os empréstimos só começaram a ser realizados na última sexta-feira (22), mais de um mês depois. O presidente do Banestes explica que a modalidade não entrou em operação logo após a aprovação da lei devido à necessidade de adequações. Mas que, em menos de uma semana em vigor, a medida já atendeu 450 empresas  contratos aprovados até a manhã desta quinta-feira (28)  no valor de R$ 2,2 milhões.
Ao todo, foram apresentadas 9.470 propostas, sendo que 5.269 estão aptas a continuar e outras 1,2 mil estão ainda em análise. Já outras 3 mil propostas foram descartadas por restrições. 
"Muitas pessoas que procuram o empréstimo não fazem parte do público-alvo. Outras também não apresentam a documentação exigida. Alguns empreendedores são muito bons no trabalho, mas não entendem os caminhos para os empréstimos. A Aderes [Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas] tem contribuído para uma análise preliminar dos pedidos, para que o Banestes possa trabalhar com mais agilidade na liberação dos recursos "
José Amarildo Casagrande - presidente do Banestes

R$ 30 MILHÕES

CRÉDITO DESTINADO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES NO ES
Já segundo o presidente da Aderes, devem ser liberados nessa modalidade cerca de R$ 30 milhões para os pequenos negócios, mas o valor pode aumentar. Ainda de acordo com ele, até a próxima sexta-feira (28) espera-se que sejam emprestados R$ 5 milhões em crédito emergencial. 
"Precisamos nesse momento que as pessoas tenham tranquilidade. Vai ter recursos para atender a todos. Ainda temos uma 'burocraciazinha' que é preciso. Mas, com o tempo, vamos pegando o ritmo e fazendo com que o processo seja mais rápido"
Alberto Farias Gavini Filho - presidente da Aderes
Para acelerar o processo, a partir da próxima semana a Aderes vai ter uma sala exclusiva para a análise desses pedidos de crédito. Com isso, ela vai conseguir reduzir o tempo para fazer a análise do Levantamento Socioeconômico (LSE) da empresa de 5 a 6 dias para de 2 a 3 dias. Atualmente, o processo é todo feito pelos agentes de crédito municipais. Porém, com o aumento da demanda, eles precisam de reforço.

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COMO É FEITA A CONCESSÃO DO EMPRÉSTIMO

Para que o crédito seja concedido é preciso que o negócio passe pela avaliação tanto do Banestes quanto da Aderes. Veja na tabela abaixo como fica o trâmite para a concessão do crédito.
A primeira etapa do processo consiste no usuário fazer o cadastro e o pedido de concessão do empréstimo pelo site da Aderes. Após a finalização dele, os dados são repassados automaticamente para o Banestes. 

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Em seguida, o Banestes faz uma consulta ao CPF cadastrado, para saber se tem alguma pendência como nome negativado, por exemplo. Feito isso, o banco remete os dados para a Aderes, que vai fazer uma análise do Levantamento Socioeconômico (LSE) da empresa para saber se a empresa tem condições de receber o crédito. 
Finalizada essa etapa, a proposta é encaminhada novamente para o Banestes para que se faça a análise, contratação e liberação do recurso. Essa última etapa pode levar de 2 a 5 dias, em média, a depender da criação da conta no banco.

COMO SOLICITAR O CRÉDITO

  • Se você atende aos critérios da linha, acesse o site da Aderes (clique aqui);
  • Faça o seu cadastro. Nele você vai informar dados básicos como nome completo e endereço. Além deles, vai responder a um pequeno questionário; 
  • Após ele ser finalizado, aguarde o agente de crédito do seu município entrar em contato para realizar o atendimento e encaminhar a proposta de financiamento para análise no Banestes; 
  • A partir da análise do banco, começa o período de contratação da operação na agência do seu município.

O que a linha oferece?

  • Microcrédito de até R$ 5 mil; 
  • Quantidade máxima de até 24 parcelas; 
  • Carência de até seis meses para iniciar pagamento, sem cobrança de encargos;
  • Prazo total máximo da operação: até 30 meses; 
  • CAC: isenta; 
  • Taxa de juros: 0,0% (zero); 
  • Não permite renovação, repactuação, prorrogação e renegociação.

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QUEM PODE SOLICITAR O MICROCRÉDITO

  • Microempreendedores individuais (MEIs) com receita operacional bruta anual que não ultrapasse R$ 81 mil/ano; 
  • Autônomos cadastrados no órgão municipal competente ou que sejam contribuintes individuais da Previdência Social, com receita operacional bruta anual que não ultrapasse R$ 81 mil/ano; 
  • Cooperativas de agricultura familiar capixaba e associações de pequenos agricultores familiares, associações e colônias de pescadores, marisqueiros e assemelhados, assim como associações de pescadores profissionais artesanais e agricultores, que apresentem inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - CAF ou Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP Jurídica até que a CAF tenha sua implementação concluída; 
  • Sindicato de agricultores familiares, se financiável.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIOS PARA SOLICITAR O CRÉDITO

  • Documento de identificação (CPF ou CNPJ);
  • Certidão negativa do fisco estadual e federal (via CPF ou CNPJ); 
  • Se tiver conta no Banestes, é preciso estar adimplente (sem pendências) com suas obrigações e não ter atraso superior a 60 dias nos últimos 12 meses junto ao banco;
  • Mas, caso não seja correntista, uma conta será aberta durante o processo de contratação do financiamento. 
  • Autônomos precisam apresentar o respectivo documento de registro no órgão municipal competente, ou apresentar Alvará de Funcionamento expedido pela prefeitura ou, ainda, apresentar Comprovante como contribuição individual da Previdência Social. Lembramos que trata-se de uma operação de crédito e, como tal, fica sujeita à análise cadastral e de crédito.

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Concessão de crédito é feita de forma 100% digital Crédito: Pixabay/Peggy_Marco

LINHA PARA MICROEMPRESAS

A outra linha que está em operação é a de Capital de Giro Emergencial Covid-19, de até R$ 31,5 mil. Ela é destinada exclusivamente para o financiamento de até três folhas de pagamento de empresas. A modalidade tem taxa de juros atrelada à Selic, hoje em 3%, carência de até 6 meses sem cobrança de encargos e prazo para pagar de até 48 meses. 
A operação é feita exclusivamente pelo Banestes. De acordo com o banco, se a empresa já for correntista do Banestes, a média de liberação do empréstimo é de 5 a 7 dias.

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O presidente do Banestes explica que, para essa linha, foram atendidas 25 empresas, num total de R$ 260 mil. "O valor é baixo porque o recurso é liberado apenas no pagamento da folha de salários, o que ocorre geralmente no dia 5 do mês. No início de junho, teremos um valor considerável de recursos liberados. Outro motivo de a quantia até agora contemplada não ser tão alta é acabamos atendendo muitas empresas em outras linhas de crédito", afirma José Amarildo Casagrande.
"Em quatro meses, o Banestes e o Bandes injetaram no mercado do Espírito Santo R$ 1,1 bilhão, sendo R$ 635 milhões apenas para as empresas", acrescenta.
(Com informações de Mikaella Campos/A Gazeta)

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