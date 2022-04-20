Cama de Gato é atração no Festival de Jazz e Bossa de Santa Teresa

Cama de Gato Crédito: Instagram/Reprodução/@camadegatooficial

Após dois anos de pandemia, um dos eventos mais tradicionais do calendário musical do Estado, será lançado no dia 30 de abril, o Dia Internacional do Jazz, durante o Circuito Capixaba de Cervejas Artesanais, em Santa Teresa. Na ocasião, será apresentada toda a programação do Festival Internacional de Jazz e Bossa da cidade, segundo o organizador José Olavo Medici Macedo. Um dos maiores grupos de música instrumental brasileira, o Cama de Gato, do Rio de Janeiro, é presença confirmada no Santa Jazz 2022. Após dois anos de pandemia, um dos eventos mais tradicionais do calendário musical do Estado, será lançado no dia 30 de abril, o Dia Internacional do Jazz, durante o Circuito Capixaba de Cervejas Artesanais, em Santa Teresa. Na ocasião, será apresentada toda a programação do Festival Internacional de Jazz e Bossa da cidade, segundo o organizador

QUERIDAS DE RR

Flavia Abaurre, Flávia Gimenes e Leticia Abaurre: celebrando Carol Cavalcante, na Aldeia, Guarapari Crédito: Divulgação

NOVA CATEGORIA

Hugo Cibien segue nas pistas no campeonato Império Endurance Brasil 2022. O atleta compete em nova equipe e participando agora da FTR Motorsport na categoria P1, dos carros mais rápidos da competição de 700 cavalos. A primeira etapa do campeonato Império Endurance Brasil 2022 estreia no dia 30 de abril, no autódromo de Goiânia.

JANTAR

Martha Gomes, Eduarda Buaiz, Brunella Faustini, Dani Sarkis, Chrisciana Mello, Sinthia Ferrari, Celina Lievori e Paula Mazzei: queridas de RR em noite de festa em Vitória Crédito: Elani Passos

INVESTIMENTO SEGURO

Em tempos de inflação elevada, as taxas de financiamento imobiliário continuam sendo as mais atrativas nas prateleiras dos bancos. "Um imóvel é um ativo seguro, gera renda passiva e tende a se valorizar. Por isso, na hora de comprar, é importante procurar quem faça a leitura de todo o mercado para avaliar as taxas de juros disponíveis a fim de auxiliar o comprador a fazer o melhor negócio na hora do financiamento". A avaliação é de Ricardo Gava, da Gava Crédito Imobiliário, empresa que há mais de uma década é referência na área. Vale lembrar que a assessoria de crédito imobiliário diminui a burocracia na jornada do consumidor, buscando as melhores taxas, prazos e condições para clientes, corretores e construtores.

FESTA DA PENHA

O guardião do Convento Frei Djalmo Fuck e o padre Patrick Fernandes, que está no Estado para participar da Festa da Penha Crédito: Divulgação

LEILÃO SOLIDÁRIO

O 6º Leilão Solidário que acontece dia 30 de abril em Aracruz já está com os ingressos esgotados. Realizado pelas associações Vidas de Linhares e Vidas de Aracruz, o leilão conta com mais de 400 voluntários e traz este ano a atração nacional Michel Teló e o capixaba Diego Santana. Os shows prometem emocionar 5 mil pessoas e levantar o montante de R$ 1 milhão e 500 mil reais para finalizar as obras dos hospitais São Camilo, em Aracruz, e Rio Doce, em Linhares.

HOMENAGEM

Rita Tristão recebeu homenagem do Tenente-coronel Rodrigo Penalva de Oliveira, comandante do 38º Batalhão de Infantaria, nessa terça-feira (19), na solenidade alusiva ao Dia do Exército Brasileiro e ao Aniversário do Batalhão General Tibúrcio Crédito: Divulgação

INOVAÇÃO CAPIXABA

Realizado em Vitória pela equipe de inovação da MedSênior, um importante estudo que torna o exame de raio-x mais efetivo e assertivo no diagnóstico da Covid-19 acaba de ser publicado na revista científica suíça Applied Science. O estudo garante o uso da inteligência artificial para obtenção de assertividade de até 92% dos raios-x de tórax, facilitando o diagnóstico de doenças que acometem os pulmões e a região torácica.

O médico Thiago Maia, da MedSênior, explica que o sistema trabalha com um rico banco de dados e de resultados que permite análise das imagens e cruzamento de dados. Além dos beneficiários da MedSênior, o sistema foi doado para utilização na rede municipal de Vitória.

RR NEWS

Emar Batalha convida para o almoço de Dia das Mães no próximo dia 28 de abril. Estaremos lá!

Nossa periodontista Marcella Zon embarcou nesta quarta-feira (20) para Salvador, onde acontece o Congresso da Sociedade Brasileira de Periodontia.

A designer de jóias Ane Zorzanelli vai descansar no feriadão com sua família em seu chalé no Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins.

Geminiano Gomes e Fernando Tubarão se uniram à label ‘#Itals’ para realizar uma festa em Vitória com um time de peso do cenário da música eletrônica nacional. É a ‘#Itals – Special Edition Black’, que acontece dia 21 de maio, no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória, com uma curadoria de artistas como Jetlag, Gabriel Boni, Jord, entre outros, que juntos vão agitar mais de 10 horas de festa.

Após o sucesso de vendas do Ilhas de Kiribati, apenas dois meses depois, a diretora da Kemp Engenharia, Rubia Zanelato se prepara para mais um lançamento na Praia de Itaparica, o Ilha de Mykonos.