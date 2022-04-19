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Renata Rasseli

Almoço solidário vai arrecadar fundos para pacientes da Afecc

O 6° Almoço Solidário será realizado no dia 2 de junho, na Vitória Motors. O valor arrecadado será revertido para a compra de uma touca de crioterapia, que reduz a queda de cabelo em pacientes com câncer

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 02:10

Públicado em 

19 abr 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Almoço solidário da Afecc 2018
Almoço solidário da Afecc 2018 Crédito: Mônica Zorzanelli
Pelo sexto ano consecutivo, um almoço solidário vai reunir mulheres de destaque na sociedade  capixaba em prol da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), no próximo dia 2 de junho, na Vitória Motors-Mercedes Benz.  Durante o evento, as amigas solidárias doarão bolsas e sapatos seminovas, que serão comercializados no bazar da associação. Um leilão com peças doadas por artistas, hoteleiros e joalheiros da Ilha, comandada pelo leiloeiro Alexandre Buaiz, também vai movimentar o almoço. Todo o  valor arrecadado durante o evento será destinado a compra de uma touca de crioterapia, equipamento que reduz a queda de cabelo em pacientes com câncer. O catering ficará a cargo da dupla Bia Delmaestro e Edilene Chieppe, da Caçarola Cozinha Artesanal.

CORRIDA DA PENHA

Márcio Chagas, Arnaldinho Borgo, Frei Pedro Engel, Renato Casagrande e Bruno Araújo
Márcio Chagas, Arnaldinho Borgo, Frei Pedro Engel, Renato Casagrande e Bruno Araújo: na 9ª Corrida da Penha, uma das mais tradicionais do ES Crédito: Bruno Lopes

IMÓVEL NA PLANTA

Comprar um imóvel na planta é comprar um sonho porque não se sabe muito bem como ele vai ficar ou mesmo quando a obra vai terminar, a única coisa que se tem é a promessa de um bom negócio. Mas, será que vale a pena adquirir o seu apartamento ainda na planta?
O advogado especialista em Direito Imobiliário Alencar Ferrugini alerta que alguns problemas podem acontecer, como a paralização imediata da obra. "Por exemplo, se a construtora não apresentou o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a obra pode ter anulado o ato administrativo que autorizou a construção. É um risco", afirmou.
Segundo ele, o ideal é ter um advogado para checar todos os documentos antes de "bater o martelo" na compra de um imóvel na planta.
Daren Joias
0 Crédito: 0

DAREN JOIAS LANÇA COLEÇÃO  para dia das mães

Nascida em 2005, a Daren Joias, marca capixaba de sucesso no mercado online, lança nesta terça-feira (19) a coleção "Todo o Meu Amor" em homenagem ao Dia das Mães. Criada pela dupla Daniele Cavallini e Renato Bozi, a coleção é dedicada a todas as mães, de crianças, adultos e até de pets. O carro-chefe da coleção é o pingente personalizado. Na foto, estão Marlene Cavallini e suas filhas Daniele Cavallini e Daiane Boldrini. Mais informações no @darenjoias
Conteúdo de Marca

P12 GUARAPARI DE VOLTA NO FERIADO DE TIRADENTES

O P12 Guarapari vai agitar o feriado de Tiradentes em Meaípe nos dias 21 e 22 de abril. Na quinta-feira (21), Wesley Safadão e Bell Marques chegam com o Bloco Vai Safadão. Serão dois trios e Djs comandando o bloco. Os portões abrem a partir das 17h. E na sexta-feira (22), a casa de show traz uma programação inédita. A Festa Me Faz Feliz será realizada em frente a lagoa, onde acontecerá a inauguração do Beach Club em novo formato “private” restrito, próximo a lagoa, com palco 360° com lounges exclusivos. A festa será comandada pela banda Jeito Moleque e pela cantora Gabi Martins.

CAFÉ DA MANHÃ

Letícia Dalvi, Mariana Buaiz e Raphael Brotto
Letícia Dalvi, Mariana Buaiz e Raphael Brotto: manhã de apresentação das novidades do Shopping Vitória para 2022 Crédito: Renata Rasseli

RR NEWS

Andrea de Pinho convida para o lançamento da coleção Chroma, colares e pulseiras, nesta terça-feira (19),  no Bistrô CasaQu4tro, no Barro Vermelho. 
É nesta terça-feira (19), às 19h30, no  cerimonial Le Buffet Lounge, o evento de lançamento do Banescard Visa. 
Nossa Artheria Box, de Paula Portella e Hudson Motta, criou e  produziu as caixas para a ação de lançamento de um novo sabor da Coca-Cola, a pedido da Premium Marketing & Comunicação.
Marcelo Netto e Letícia Rody
Marcelo Netto e Letícia Rody: encontro em Domingos Martins Crédito: Matheus Woshington
O presidente Heliomar Venancio e os Conselheiros Hansley Rampineli e Jane Aguiar, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), participam do evento CAU/ES Presente, em Linhares. É a primeira vez que o projeto acontece e outras cidades serão atendidas ainda neste ano. “Nosso intuito é atender aos profissionais e empresas do interior e centralizar serviços e assim facilitar o acesso às informações”, afirma Venancio.
Depois do sucesso da 5ª edição da Tarde de Negócios Mulheres Empreendedoras ES, Liliane Porto, corretora de seguros e idealizadora do projeto, se prepara para a 6ª edição do evento. Mas dessa vez, a pedidos de empresárias de Cariacica, o evento vai acontecer por lá pela primeira vez, no Hotel Nobile Inn Meridional. O encontro acontece dia 10 de maio e serão 4 horas de muito network, palestras, dinâmicas e muito mais, com o objetivo de troca de experiência, conhecer os negócios de cada uma e fomentar futuras parcerias.
Stella Miranda e Roberta Drummond
Stella Miranda e Roberta Drummond: queridas de RR em evento em Domingos Martins Crédito: Matheus Woshington

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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