Almoço solidário vai arrecadar fundos para pacientes da Afecc

Almoço solidário da Afecc 2018 Crédito: Mônica Zorzanelli

Pelo sexto ano consecutivo, um almoço solidário vai reunir mulheres de destaque na sociedade capixaba em prol da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc), no próximo dia 2 de junho, na Vitória Motors-Mercedes Benz. Durante o evento, as amigas solidárias doarão bolsas e sapatos seminovas, que serão comercializados no bazar da associação. Um leilão com peças doadas por artistas, hoteleiros e joalheiros da Ilha, comandada pelo leiloeiro Alexandre Buaiz, também vai movimentar o almoço. Todo o valor arrecadado durante o evento será destinado a compra de uma touca de crioterapia, equipamento que reduz a queda de cabelo em pacientes com câncer. O catering ficará a cargo da dupla Bia Delmaestro e Edilene Chieppe, da Caçarola Cozinha Artesanal.

CORRIDA DA PENHA

Márcio Chagas, Arnaldinho Borgo, Frei Pedro Engel, Renato Casagrande e Bruno Araújo: na 9ª Corrida da Penha, uma das mais tradicionais do ES Crédito: Bruno Lopes

IMÓVEL NA PLANTA

Comprar um imóvel na planta é comprar um sonho porque não se sabe muito bem como ele vai ficar ou mesmo quando a obra vai terminar, a única coisa que se tem é a promessa de um bom negócio. Mas, será que vale a pena adquirir o seu apartamento ainda na planta?

O advogado especialista em Direito Imobiliário Alencar Ferrugini alerta que alguns problemas podem acontecer, como a paralização imediata da obra. "Por exemplo, se a construtora não apresentou o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a obra pode ter anulado o ato administrativo que autorizou a construção. É um risco", afirmou.

Segundo ele, o ideal é ter um advogado para checar todos os documentos antes de "bater o martelo" na compra de um imóvel na planta.

0 Crédito: 0 DAREN JOIAS LANÇA COLEÇÃO para dia das mães Nascida em 2005, a Daren Joias, marca capixaba de sucesso no mercado online, lança nesta terça-feira (19) a coleção "Todo o Meu Amor" em homenagem ao Dia das Mães. Criada pela dupla Daniele Cavallini e Renato Bozi, a coleção é dedicada a todas as mães, de crianças, adultos e até de pets. O carro-chefe da coleção é o pingente personalizado. Na foto, estão Marlene Cavallini e suas filhas Daniele Cavallini e Daiane Boldrini. Mais informações no @darenjoias Conteúdo de Marca

P12 GUARAPARI DE VOLTA NO FERIADO DE TIRADENTES

O P12 Guarapari vai agitar o feriado de Tiradentes em Meaípe nos dias 21 e 22 de abril. Na quinta-feira (21), Wesley Safadão e Bell Marques chegam com o Bloco Vai Safadão. Serão dois trios e Djs comandando o bloco. Os portões abrem a partir das 17h. E na sexta-feira (22), a casa de show traz uma programação inédita. A Festa Me Faz Feliz será realizada em frente a lagoa, onde acontecerá a inauguração do Beach Club em novo formato “private” restrito, próximo a lagoa, com palco 360° com lounges exclusivos. A festa será comandada pela banda Jeito Moleque e pela cantora Gabi Martins.

CAFÉ DA MANHÃ

Letícia Dalvi, Mariana Buaiz e Raphael Brotto: manhã de apresentação das novidades do Shopping Vitória para 2022 Crédito: Renata Rasseli

RR NEWS

Andrea de Pinho convida para o lançamento da coleção Chroma, colares e pulseiras, nesta terça-feira (19), no Bistrô CasaQu4tro, no Barro Vermelho.

É nesta terça-feira (19), às 19h30, no cerimonial Le Buffet Lounge, o evento de lançamento do Banescard Visa.

Nossa Artheria Box, de Paula Portella e Hudson Motta, criou e produziu as caixas para a ação de lançamento de um novo sabor da Coca-Cola, a pedido da Premium Marketing & Comunicação.

Marcelo Netto e Letícia Rody: encontro em Domingos Martins Crédito: Matheus Woshington

O presidente Heliomar Venancio e os Conselheiros Hansley Rampineli e Jane Aguiar, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), participam do evento CAU/ES Presente, em Linhares. É a primeira vez que o projeto acontece e outras cidades serão atendidas ainda neste ano. “Nosso intuito é atender aos profissionais e empresas do interior e centralizar serviços e assim facilitar o acesso às informações”, afirma Venancio.

Depois do sucesso da 5ª edição da Tarde de Negócios Mulheres Empreendedoras ES, Liliane Porto, corretora de seguros e idealizadora do projeto, se prepara para a 6ª edição do evento. Mas dessa vez, a pedidos de empresárias de Cariacica, o evento vai acontecer por lá pela primeira vez, no Hotel Nobile Inn Meridional. O encontro acontece dia 10 de maio e serão 4 horas de muito network, palestras, dinâmicas e muito mais, com o objetivo de troca de experiência, conhecer os negócios de cada uma e fomentar futuras parcerias.