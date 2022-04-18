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Renata Rasseli

Priscila Moura e Dimitri Vieira celebram 7 anos de Beatriz em Vitória

O cenário escolhido foi  Instituto de Gastronomia das Américas, IGA, que foi preparado para receber amigos da aniversariante para tarde de culinária

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 02:10

Públicado em 

18 abr 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de Beatriz, filha de Priscila Moura e Dimitri Vieira
Aniversário de Beatriz, filha de Priscila Moura e Dimitri Vieira Crédito: Divulgação
Antigamente, as festas de aniversário eram preparadas pela família e as crianças acompanhavam todo o processo.
Pensando nesse resgate, Priscila Moura preparou uma tarde muito especial para celebrar os 7 anos da pequena Beatriz. O cenário não poderia ser melhor. O Instituto de Gastronomia das Américas, IGA, possui o projeto Cozinheirinhos e profissionais preparados para receber os pequenos.
Priscila, Dimitri, Francisco e Tizi, como é conhecida, reuniu os amigos do colégio Leonardo da Vinci no IGA, cozinharam pizzas, cookies e cupcakes e tudo terminou em uma linda festa com muito glacê e possíveis futuros chefs.
Aniversário de Beatriz, filha de Priscila Moura e Dimitri Vieira
Francisco,  Priscila Moura,  Dimitri Vieira e a pequena Beatriz: tarde de parabéns pra você em família Crédito: Divulgação
Aniversário de Beatriz, filha de Priscila Moura e Dimitri Vieira
Aniversário de Beatriz, filha de Priscila Moura e Dimitri Vieira Crédito: Divulgação

Aniversário de 7 anos de Beatriz

CAPACITAÇÃO PARA SUPERMERCADISTAS

A próxima capacitação da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) irá abordar a “Gestão Estratégica de Tributos Federais”. O evento será realizado nos dias 19 e 20 deste mês, das 14h às 17h, e acontecerá de forma on-line.
Os ensinamentos serão repassados pela instrutora Kellers Soares, com o objetivo de apresentar e esclarecer dúvidas sobre as disposições legais que integram o sistema tributário federal e as obrigações fiscais das empresas supermercadistas. O conteúdo será dividido entre os seguintes temas: Gestão do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Gestão do PIS e da Cofins, Análise da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Gestão de Centro de Custos.
“Com essa capacitação damos aos associados mais uma oportunidade de obterem conhecimento. Os participantes vão receber informações importantes sobre como uma gestão estratégica na área fiscal e financeira pode trazer maior assertividade e eficácia para a administração do negócio”, afirma o superintendente da Acaps, Hélio Schneider.

POSSE

Margareth Dalcolmo e a irmã Zanza Dalcolmo
Margareth Dalcolmo em sua posse na Academia de Medicina do Rio de Janeiro, e a irmã Zanza Dalcolmo: em noite de posse, no Rio Crédito: Divulgação

RR NEWS

Raphael Brotto e Letícia Dalvi recebem nesta segunda-feira (18), às 9h, para apresentação das novidades do Shopping Vitória. 
Save the date! Haroldo Santos Filho convida para seu aniversário de 55 anos, no próximo 30 de julho, na Pedra Azul. 
Andrea Paula Michelini comemorou aniversário com festa na Aldeia, em Guarapari, no último sábado (16). 
Nosso chef Juarez Campos participou do Festival de Frutos do Mar de Itapemirim no último final de semana. 
Tatiana e Yohana Soares
Tatiana e Yohana Soares: em recente evento de Páscoa, em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada
Beatriz, Lorena, Bia e Fabiana Croce vão curtir o feriadão de Tiradentes no Parque Nacional do Caparaó. O feriadão de Semana Santa da família foi em Santa Teresa, regado à torta capixaba preparada pela "nonna" Beatriz.  
A farmacêutica Raigna Vasconcelos estará presente nesta terça-feira (19), no evento Confraria Luxo Wine Vix localizado na Praia do Canto, que reúne um grupo de mulheres para desfrutarem um bom vinho.
Para quem desejar degustar as delícias do Empório Joaquim em casa ou numa ocasião especial, basta fazer uma encomenda. O Joaquim Encomendas & Buffet oferece um cardápio especial com opções variadas de entradas, pães artesanais, tortas, acompanhamentos, pratos principais e sobremesas. O carro-chefe é a maionese de lagosta, exclusividade da casa, criada pela chef Patrícia Santos Neves.
Bruno Azevedo, Ávila Pedroni Lobo, Cecília Zon, Cláudio Chieppe e João Cazeiro
Bruno Azevedo, Ávila Pedroni Lobo, Cecília Zon, Cláudio Chieppe e João Cazeiro: em inauguração de novo espaço em Domingos Martins Crédito: Matheus Woshington

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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