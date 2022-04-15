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Renata Rasseli

Lançamento de label francesa agita a Praia do Canto; fotos

A tricologista Cristal Bastos recebeu a modelo Sonia Vasena para lançamento de linha capilar de alta tecnologia, em Vitória

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 02:10

Públicado em 

15 abr 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Carolina Bertoni, Sonia Vasena e Cristal Bastos
Carolina Bertoni, Sonia Vasena e Cristal Bastos Crédito: Cloves Louzada
A tricologista Cristal Bastos e um time Sisley Paris formado pela modelo Sonia Vasena, sobrinha de Isabelle d’Ornano, co-fundadora da marca, Carolina Bertoni e Elaine Rodrigues, que vieram de São Paulo, receberam para o lançamento do The Cream 230, um leave-in de alta tecnologia da linha capilar da label francesa.
O evento agitou a bucólica Vila Nahor, na Praia do Canto,  e foi prestigiado por Monique Ferolla, Nanda Trindade, Solana Marianelli, Mariana Rizzi, Ivana Izoton, Kaiky Plaster, Bianca Cangini e Claudia Scarton. As convidadas foram presenteadas com uma nécessaire recheada de mimos Sisley e o coquetel foi assinado por Jana Tannure. O som intimista e impecável de Fernando Balarini foi um show à parte, literalmente. Confira as fotos de Cloves Louzada. 

Lançamento na Vila Nahor

PÁSCOA DIVERTIDA

Carolina Marapodi, gerente de Marketing do Shopping Vila Velha, aproveitou a Páscoa para oferecer uma programação temática no tradicional Clubinho, espaço de entretenimento gratuito disponibilizado para a criançada com atividades e brincadeiras. Neste domingo, a partir de 16 horas, o Clubinho estará no clima de Páscoa, com oficinas de decoração de biscoitos, contação de histórias, distribuição de balões, show com coelhinho da Páscoa, entre outras brincadeiras.

PÁSCOA

Julia e Ticy Chieppe
Julia e Ticy Chieppe: em tarde de Páscoa, na Aleixo Neto, Praia do Canto Crédito: Divulgação

MAIS QUATRO LOJAS DA ZAITT NA GRANDE VITÓRIA

Roberto Prado, diretor da Imarket, empresa capixaba que investe no segmento de mercado autônomo e que já conta com 22 unidades instaladas da Market4u na Grande Vitória, revela que pretende apostar ainda mais em negócios inovadores, abrindo dentro de dois anos quatro franquias da Zaitt, sendo três em Vila Velha e uma em Guarapari. A primeira delas deve ser inaugurada já no próximo mês de junho no município canela-verde. A Zaitt foi a primeira loja de rua autônoma da América Latina, inaugurada em 2019. Hoje está em sete Estados brasileiros com 17 unidades. As lojas funcionam 24 horas por dia, sem atendentes, com amplo mix de produtos e pagamentos feitos por aplicativo (app), sendo uma mistura de loja de conveniência e mercadinho do bairro, mas usando tecnologia e apostando na honestidade dos usuários, muita similar à proposta da Market4u, que, entretanto, é focada no comércio autônomo dentro de condomínios e empresas.

COQUETEL

Clademir Argenta, Leandro Velcir, Tereza Aragão e Alisson Palma
Clademir Argenta, Leandro Velcir, Tereza Aragão e Alisson Palma: tarde de evento na Romanzza Vitória Crédito: Divulgação

PODER INIGUALÁVEL

A RAM 3500, picape mais forte, luxuosa e tecnológica do mercado automotivo bateu todos os recordes da marca em seu lançamento. Em apenas 5 horas, foram 1.109 unidades vendidas no Brasil. Isso significa que foram quase 4 unidades adquiridas por minuto. Um sucesso total! No Espírito Santo, para quem deseja conhecer a nova picape, basta visitar a Vitória Motors Jeep de Vitória. O novo modelo está imperdível

COQUETEL

As sócias Cyane Zoboli e Ana Paula Leite receberam Adriane Ceolin, da Espírito Cacau, com suas deliciosas hóstias de chocolate, em ação de páscoa no Be Spa, na Praia do Canto.
As sócias Cyane Zoboli e Ana Paula Leite receberam Adriane Ceolin, da Espírito Cacau, com suas deliciosas hóstias de chocolate, em ação de páscoa no Be Spa, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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