CasaCor ES 2022 retorna ao 38° Batalhão de Infantaria, em Vila Velha

Rita Tristão e Carol Daros Crédito: Cloves Louzada

A maior mostra de arquitetura, paisagismo e decoração das Américas, a CASACOR, já iniciou a edição de 2022, cujo tema será Infinito Particular. No Espírito Santo, a mostra capixaba chega a sua 26ª edição e será aberta durante dois meses, do dia 21 de setembro e segue até 20 de novembro, no 38° Batalhão de Infantaria, localizado na Prainha, em Vila Velha, no mesmo local onde já foi palco da mostra no ano de 2006.

A realização do evento vai permitir acesso ao público a uma das construções mais antigas do Estado, o Forte São Francisco Xavier da Barra, além de garantir restauração e melhorias nas edificações de parte dos vários imóveis que envolvem o 38º BI e entorno. A diretora da CASACOR ES, Rita Rocio Tristão, apresentou todos os detalhes da mostra durante um café da manhã, que reuniu mais de 100 pessoas, entre arquitetos, design de interiores, paisagistas, decoradores e fornecedores. Confira quem participou do encontro na galeria de Cloves Louzada.

Lançamento da CasaCor ES 2022

0 Crédito: 0 Casa do serralheiro no sambão do povo A Casa do Serralheiro marcou presença no Camarote P12, neste final de semana, no Sambão do Povo. Durante o Carnaval de Vitória, passaram por lá a diretora financeira, Bárbara Bremenkamp, o diretor comercial e de marketing, Lucas Reis, além de Thales Vieira e Tamires Machado (foto). Mais informações sobre a empresa no www.casaserralheiro.com.br Conteúdo de Marca

PÁSCOA

Joana Barbosa e Rebeca Duarte: celebrando a Páscoa, no estande do Taj Home Resort, no Bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha. No menu, chocolates, brigadeiros e bolos harmonizados com champanhe Veuve Clicquot Crédito: Cloves Louzada

MARCO 100

Leandro Leal, urologista da Rede Meridional alcançou mais um marco importante dentro do Programa de Cirurgia Robótica do grupo: 100 cirurgias urológicas realizadas com o robô Da Vinci XI. Com a experiência adquirida após esse número de procedimentos, já é possível reproduzir resultados de grandes centros do Brasil com a utilização dessa nova tecnologia. O método permite realizar cirurgias com maior segurança, minimizando perda sanguínea, tempo cirúrgico, traumatismos em tecidos e, consequentemente, menos dor pós-operatória, retorno precoce as atividades laborais e a vida social e sexual.

LANÇAMENTO

Brenda Riva e Fernanda Fraga: em dia de lançamento da nova coleção da Vith Shoes, na Praia do Canto Crédito: Vitor Carvalho Fotografia

RR NEWS

Save the date! Bianca e Nick dizem sim-sim no dia 27 de agosto, na Aldeia da Praia, em Guarapari. Bianca é filha de Laura Tristão e Ricardo Tristão (in memorian). O casamento será realizado na casa do avô, Jônice Tristão. No dia seguinte, o casal, que mora em Londres, recebe os convidados para um after regado a feijoada. Estaremos lá!

A designer de joias Ane Zorzanelli entrou no clima da Páscoa e recebe clientes nesta terça, quarta e quinta (12, 13 e 14) com diversas surpresas em um “Caça aos Ovos” que trará descontos e delícias para quem passar em sua loja na Praia do Canto.

Ticy e Julia Chieppe convidam para uma tarde de degustação de Páscoa e café especial nesta quarta-feira (13), na Duett, Praia do Canto.

Tereza Aragão acelera a produção da sua tradicional torta capixaba para entregas nesta quinta-feira (14) e sexta-feira (15).

Com menos de um mês de funcionamento, o Unagi desponta como o queridinho dos capixabas quando o assunto é comida japonesa. Um dos pratos mais pedidos, segundo o chef Dantas, é o Ebi Maki (tempurá de camarão, com uma leve pitada de cream cheese, enrolado em uma fina fatia de salmão e finalizado com crispy de couve e molho tarê).

A inauguração do “Espaço Conceito”, projetado dentro da Central de Ventas da Grand Construtora, na Praia da Costa, será realizado nesta terça-feira (12), às 19 horas. Os sócios Rodrigo Barbosa e Gustavo Rezende recebem parceiros e profissionais do mercado da construção civil e parceiros.

O Sindicato dos Professores das Escolas Particulares no Espírito Santo (Sinpro-ES) promove nesta terça-feira (12) a palestra “Saúde da voz na sala de aula: riscos e cuidados”, com a fonoaudióloga e preparadora vocal Alza Alves. Ela vai dar dicas sobre como o professor pode proteger as pregas vocais e a laringe, além de ressaltar a importância do aquecimento vocal e alertar sobre os problemas decorrentes do mau uso da voz. O evento, on-line, marca o mês em que se comemora o Dia da Voz (16).