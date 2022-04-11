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Renata Rasseli

Roberta Drummond comemora 40 anos com show do Bloco do Silva

A empresária recebeu amigos e familiares na quinta-feira (07) com festão no Le Buffet Lounge, em Vitória

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 02:10

Públicado em 

11 abr 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Roberta Drummond e o cantor Silva
Roberta Drummond e o cantor Silva Crédito: Camilla Baptistin
Roberta Drummond celebrou os  40 anos em ritmo de folia. Recebeu amigos e a família com festão ao som do Bloco do Silva na quinta-feira (07), no  Le Buffet Lounge, em Vitória. Antes do carnaval, o DJ De Prá animou a pista.  Em discurso, Roberta agradeceu a mãe pelos ensinamentos de vida e emocionou a plateia quando disse que o parabéns do dia não era só para ela, mas também para sua mãe Tais Drummond. A empresária da Innovare lembrou que aos quinze anos não teve a chance de ter uma festa, pois na época a família não tinha condições. “Mãe você me ensinou que com o trabalho a gente consegue tudo”, agradeceu.
A decoração ficou a cargo da Conceito Único e o cerimonial foi de Stella Miranda. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Camilla Baptistin. 
Roberta Drummond, João Modenesi, a mãe e os filhos
Roberta Drummond, João Modenesi, a mãe Taís Drummond e e os filhos Crédito: Camilla Baptistin
Priscila Hack Pinto, Karla Abad, Andréia Lopes, Roberta Drumond e Kariny Freitas
Priscila Hack Pinto, Karla Abad, Andréia Lopes, Roberta Drumond e Kariny Freitas Crédito: Camilla Baptistin
Zildinha Helal, Roberta Drummond e Mariana Buaiz
Zildinha Helal, Roberta Drummond e Mariana Buaiz Crédito: Camilla Baptistin
Romulo Pegoretti, Roberta Drummond e Leticia Finamore
Romulo Pegoretti, Roberta Drummond e Leticia Finamore Crédito: Camilla Baptistin
Janaina Nemer, Roberta Drummond e Scandar Nemer
Janaina Nemer, Roberta Drummond e Scandar Nemer Crédito: Camilla Baptistin
Rodrigo Abelha, Roberta Drummond e Alline Passamani
Rodrigo Abelha, Roberta Drummond e Alline Passamani Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de 40 anos de Roberta Drummond

Taj Home Resort
0 Crédito: 0

taj home resort no sambão do povo

Os diretores, gerentes e corretores da Grand Construtora curtiram  o Carnaval de Vitória em grande estilo, neste final de semana, nos dias 8 e 9 de abril, no Desfile das Escolas de Samba, no Sabão do Povo, em Vitória. Foram recebidos no Lounge do Taj Home Resort instalado no Camarote da P12.  O Taj Home Resort (foto), empreendimento de alto padrão, está sendo erguido numa área de 30 mil metros quadrados no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, priorizando segurança, privacidade e serviço.

Conteúdo de Marca

RR NEWS

Giuliano Rogério de Castro, presidente da Associação dos Empresários da Serra (ASES), recebe na próxima quarta-feira os empresários Lucas Izoton e Evandro Milet no Café com Negócios (Caneg). O tema em pauta será Como Encontrar Oportunidades de Negócios e Crescer em Tempos de Crise. O evento, que reúne os principais empresários da cidade que hoje é a maior economia do Espírito Santo, acontece a partir das 8 horas no Steffen Centro de Eventos.
O número de mulheres que investem na Bolsa brasileira cresceu quase 40% em dois anos, chegando a 1,18 milhão. A maioria das investidoras tem de 26 a 35 anos, o que mostra que elas estão começando a investir cada vez mais cedo. "A representatividade das mulheres na Bolsa vem crescendo em ritmo acelerado, com alta de 39,7% desde 2020", avalia a líder da XP no Espírito Santo, Cecília Entringer Perini. A pesquisa comparou dados desde 2020 e foi feita pela XP Monitor.
Ana Luiza Azevedo
Ana Luiza Azevedo Crédito: Divulgação
Diretora executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo levou um lounge para os foliões do Camarote P12, no Sambão do Povo, neste final de semana. No camarote, os foliões pudera usar e abusar de fotos e estilo. Isso porque uma máquina de fotos ao vivo e óculos para lá de estilosos estavam disponíveis para todo mundo sair bem nos cliques. “Foi a volta dos desfiles depois de dois anos de Sambão do Povo vazio e as Óticas Paris não poderiam ficar de fora da festa”, celebra.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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