Roberta Drummond comemora 40 anos com show do Bloco do Silva

Roberta Drummond e o cantor Silva Crédito: Camilla Baptistin

Roberta Drummond celebrou os 40 anos em ritmo de folia. Recebeu amigos e a família com festão ao som do DJ De Prá animou a pista. Em discurso, Roberta agradeceu a mãe pelos ensinamentos de vida e emocionou a plateia quando disse que o parabéns do dia não era só para ela, mas também para sua mãe Tais Drummond. A empresária da Innovare lembrou que aos quinze anos não teve a chance de ter uma festa, pois na época a família não tinha condições. “Mãe você me ensinou que com o trabalho a gente consegue tudo”, agradeceu. celebrou os 40 anos em ritmo de folia. Recebeu amigos e a família com festão ao som do Bloco do Silva na quinta-feira (07), no Le Buffet Lounge, em Vitória. Antes do carnaval, oanimou a pista. Em discurso, Roberta agradeceu a mãe pelos ensinamentos de vida e emocionou a plateia quando disse que o parabéns do dia não era só para ela, mas também para sua mãeA empresária da Innovare lembrou que aos quinze anos não teve a chance de ter uma festa, pois na época a família não tinha condições. “Mãe você me ensinou que com o trabalho a gente consegue tudo”, agradeceu.

A decoração ficou a cargo da Conceito Único e o cerimonial foi de Stella Miranda. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Camilla Baptistin.

Roberta Drummond, João Modenesi, a mãe Taís Drummond e e os filhos Crédito: Camilla Baptistin

Priscila Hack Pinto, Karla Abad, Andréia Lopes, Roberta Drumond e Kariny Freitas Crédito: Camilla Baptistin

Zildinha Helal, Roberta Drummond e Mariana Buaiz Crédito: Camilla Baptistin

Romulo Pegoretti, Roberta Drummond e Leticia Finamore Crédito: Camilla Baptistin

Janaina Nemer, Roberta Drummond e Scandar Nemer Crédito: Camilla Baptistin

Rodrigo Abelha, Roberta Drummond e Alline Passamani Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de 40 anos de Roberta Drummond

0 Crédito: 0 taj home resort no sambão do povo Os diretores, gerentes e corretores da Grand Construtora curtiram o Carnaval de Vitória em grande estilo, neste final de semana, nos dias 8 e 9 de abril, no Desfile das Escolas de Samba, no Sabão do Povo, em Vitória. Foram recebidos no Lounge do Taj Home Resort instalado no Camarote da P12. O Taj Home Resort (foto), empreendimento de alto padrão, está sendo erguido numa área de 30 mil metros quadrados no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, priorizando segurança, privacidade e serviço. Conteúdo de Marca

RR NEWS

Giuliano Rogério de Castro, presidente da Associação dos Empresários da Serra (ASES), recebe na próxima quarta-feira os empresários Lucas Izoton e Evandro Milet no Café com Negócios (Caneg). O tema em pauta será Como Encontrar Oportunidades de Negócios e Crescer em Tempos de Crise. O evento, que reúne os principais empresários da cidade que hoje é a maior economia do Espírito Santo, acontece a partir das 8 horas no Steffen Centro de Eventos.

O número de mulheres que investem na Bolsa brasileira cresceu quase 40% em dois anos, chegando a 1,18 milhão. A maioria das investidoras tem de 26 a 35 anos, o que mostra que elas estão começando a investir cada vez mais cedo. "A representatividade das mulheres na Bolsa vem crescendo em ritmo acelerado, com alta de 39,7% desde 2020", avalia a líder da XP no Espírito Santo, Cecília Entringer Perini. A pesquisa comparou dados desde 2020 e foi feita pela XP Monitor.

Ana Luiza Azevedo Crédito: Divulgação