Roberta Drummond comemora 40 anos com show do Bloco do Silva

Roberta Drummond
celebrou os 40 anos em ritmo de folia. Recebeu amigos e a família com festão ao som do Bloco do Silva
na quinta-feira (07), no Le Buffet Lounge, em Vitória. Antes do carnaval, o DJ De Prá
animou a pista. Em discurso, Roberta agradeceu a mãe pelos ensinamentos de vida e emocionou a plateia quando disse que o parabéns do dia não era só para ela, mas também para sua mãe Tais Drummond.
A empresária da Innovare lembrou que aos quinze anos não teve a chance de ter uma festa, pois na época a família não tinha condições. “Mãe você me ensinou que com o trabalho a gente consegue tudo”, agradeceu.
A decoração ficou a cargo da Conceito Único e o cerimonial foi de Stella Miranda. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Camilla Baptistin.
Giuliano Rogério de Castro, presidente da Associação dos Empresários da Serra (ASES), recebe na próxima quarta-feira os empresários Lucas Izoton e Evandro Milet no Café com Negócios (Caneg). O tema em pauta será Como Encontrar Oportunidades de Negócios e Crescer em Tempos de Crise. O evento, que reúne os principais empresários da cidade que hoje é a maior economia do Espírito Santo, acontece a partir das 8 horas no Steffen Centro de Eventos.
O número de mulheres que investem na Bolsa brasileira cresceu quase 40% em dois anos, chegando a 1,18 milhão. A maioria das investidoras tem de 26 a 35 anos, o que mostra que elas estão começando a investir cada vez mais cedo. "A representatividade das mulheres na Bolsa vem crescendo em ritmo acelerado, com alta de 39,7% desde 2020", avalia a líder da XP no Espírito Santo, Cecília Entringer Perini. A pesquisa comparou dados desde 2020 e foi feita pela XP Monitor.
Diretora executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo levou um lounge para os foliões do Camarote P12, no Sambão do Povo, neste final de semana. No camarote, os foliões pudera usar e abusar de fotos e estilo. Isso porque uma máquina de fotos ao vivo e óculos para lá de estilosos estavam disponíveis para todo mundo sair bem nos cliques. “Foi a volta dos desfiles depois de dois anos de Sambão do Povo vazio e as Óticas Paris não poderiam ficar de fora da festa”, celebra.