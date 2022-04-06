Eulália Chieppe comemora aniversário com festa na Ilha do Frade

Lívia Dorsch, André Chieppe, a aniversariante Eulália Chieppe, Décio Chieppe, Anna Chieppe e Leandro Coser Pinheiro: celebrando em família! Crédito: Mônica Zorzanelli

Queridona de RR, Eulália Chieppe celebrou aniversário neste domingo (03), ao lado da família e amigos, em sua casa de lazer, na Ilha do Frade, em Vitória. O almoço festivo contou ainda com a presença da Confraria das Onças, da qual Eulália é a vice-presidente. O menu foi assinado pela chef Arlete Nunes, que servido acompanhado dos vinhos da famosa adega de Décio Chieppe. A decoração, em tons de rosa, prato e amarelo, ficou a cargo de Bruna Medeiros. O músico Rodrigo de Paula ferveu a pista com sucessos do pop e rock e hits de carnaval. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

A Confraria das Onças: Marina Monteiro, Tricia Navarro, Betty Feliz, Rachel Martins, Renata Rasseli, Eulália Chieppe, Mariana Perini, Nazaré Neves, Andréia Lopes e Beth Dalcolmo Crédito: Monica Zorzanelli

Aniversário de Eulália Chieppe

"CAUBY, UMA PAIXÃO" EM VIX

Estrelado por Diogo Vilela, o musical “Cauby, uma paixão” abre a programação da 15ª edição do Circuito Cultural Unimed e comemora o retorno das apresentações presenciais e os 10 anos do Instituto Unimed. O público terá a oportunidade de conferir o espetáculo nos dias 29 e 30 de abril, no Centro Cultural Sesc Glória. A atração tem patrocínio da Unimed Vitória e do Instituto Unimed Vitória, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à cultura. A produção e coordenação geral do Circuito é da WB Produções.

CASAMENTO

Thiago Sequeira e Rovenna Rodrigues: sim-sim no Modéstia às Favas, em Vila Velha Crédito: Savio Heringer

JUÍZES DO BEM

Os juízes associados da AMAGES – Associação de Magistratura do Espírito Santo – além de atuarem diariamente nos tribunais de justiça do estado dedicam seu tempo em criar e promover projetos que contribuem diretamente com a sociedade. É o caso dos magistrados Hermínia Azoury, Brunella Faustini, Patrícia Faroni e Gedeon Rocha Lima Jr, que participam de projetos sociais responsáveis por amparar vários grupos da sociedade.

Entre os projetos estão em evidência os voltados para as mulheres vítimas de violência. Embora o índice de feminicídios entre as mortes de mulheres no Espírito Santo tenha decaído para 20,3%, esse crime ainda é um problema grave de segurança pública no estado. Pensando nisso, as juízas Brunella Faustini e Hermínia Azoury vêm atuando dentro e fora do tribunal pela conscientização contra a violência doméstica e proteção das vítimas.

FESTA

Elder Marques, Ariane Delevedove, Bruno Souza, Renata Tavares, Elder Gasperazzo, Braz Luiz, Marcelo Frisso e Jefferson Jardim: celebrando 25 anos da Rede Farmes com lançamento da sua nova identidade: Farmes Rede de Farmácias Crédito: Divulgação

SEGREDOS DE JUSTIÇA

Você sabia que o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, ganhou projeção nacional ainda no início da carreira por causa de um carimbo lançado por um patrão contra uma funcionária? Essa é só uma das muitas histórias que serão contadas no podcast “Segredos de Justiça”, que será lançado no Youtube, às 19 horas, desta quarta-feira (06). A advogada, escritora e professora Carla Fregona receberá, semanalmente, uma importante figura do meio jurídico para contar os bastidores, os perrengues e as resenhas enfrentados por quem ganha a vida nos tribunais. “As séries, filmes e agora as redes sociais glamourizam muito a vida do advogado. Tem gente que acha que é só luxo e ostentação. Mas a maioria dos advogados rala muito e tem que enfrentar muitas situações inusitadas no dia a dia. E a ideia do Segredos de Justiça é exatamente contar esses bastidores de uma forma leve e divertida”, destacou Carla que também já gravou com os advogados Gustavo Varella Cabral, Flávia Fardi, Luciana Mattar Nemer, a presidente da OAB de Linhares Alcídia de Paula e com a juíza aposentada Patrícia Neves.

MOSTRA FOTOGRÁFICA

Gabriel Lordello, Ekkehard Grote e Tadeu Biancon, durante a abertura da exposição “Zeitgeist - Espírito do Tempo” Crédito: Orestes Locatel

RR NEWS

Presença confirmadas no Camarote P12: Ricardo Silveira, Elayne Borel, Marlon Vianna, Hallison Campos, Aline Zanardo, Raissa Tessarolo, Licia Tovar, Vinni Rabbi, Ana Paula Leite, Carlos Verahnnay, Letícia Dalvi e Chris Trajano.

A mastologista Karolline Abreu vai coordenar o serviço de mamografia do novo Centro de Especialidades do Hospital Meridional Vitória. Karolline é médica especialista em Imagenologia Mamária, com 15 anos de experiência em rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama.

Os shows de Marcelo Ribeiro, desta semana, estão ainda mais especiais. É que todos eles estão em ritmo de comemoração de aniversário do músico. O brinde oficial à nova idade será no dia 9, em meio ao show que fará na cervejaria Barba Ruiva, em Domingos Martins.

Com direito a produções elaboradas, Joana Barbosa, em nome da Grand Construtora, recebe convidadas especiais para celebrar a Páscoa, no estande do Taj Home Resort, no dia 6 de abril, às 16h. Para a ocasião, a anfitriã convidou a designer Rebeca Duarte que irá decorar as mesas com suas coleções de mesa posta repleta de jogos americanos, toalhas e adornos temáticos, e a chef patisserie, Flávia Gama, que apresentará os chocolates diferenciados da Chocolateria Brasil.

Nossa artista Vanessa Xavier participa do Salão Internacional de Arte Contemporânea, no Carrousel Du Louvre, em Paris.

O grupo de choro Carne de Gato participa nesta quinta-feira (07), às 16h, do projeto “Aprendendo a Ouvir” do Centro Educacional Leonardo da Vinci. A apresentação, voltada para os alunos e pais do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental Integral, acontece no Teatro Pignaton. De acordo com o coordenador de Música do Da Vinci, Pedro de Alcântara, o evento consiste em um concerto didático-musical que estimula a escuta sensível e crítica e o desenvolvimento de uma atitude positiva perante um espetáculo. Na ocasião, os convidados participarão com ingressos solidários, latas de leite em pó, que serão doadas para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).