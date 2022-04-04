Veja quem prestigiou o Bloco do Silva em Vitória; fotos e vídeos

O tradicional Bloco do Silva deu um start no Carnaval de Vitória, neste sábado (02), na área verde do Álvares Cabral, em Vitória Desta vez, a noite - com casa cheia - uniu novos gêneros musicais em 2022, como o rap e o pop. Além do capixaba - que tocou sucessos do axé -, subiram ao palco os cantores Criolo, Karol Conká e as bandas Attooxxa e Sambasoul.
Silva apresentou repertório com sucessos do início dos anos 1990, de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva, Olodum, e clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil.
Confira quem prestigiou a festa na área vip na galeria de fotos de Léo Gurgel.