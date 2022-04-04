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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o Bloco do Silva em Vitória; fotos e vídeos

O cantor  animou a Área Verde do Álvares Cabral neste sábado (02). O bloco teve participação especial do cantor Criolo e Karol Conká

Públicado em 

04 abr 2022 às 16:29
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cantor Silva
Cantor Silva apresentou sucessos do axé no Bloco do Silva neste sábado (02), em Vitória Crédito: André Silva
O tradicional Bloco do Silva deu um start no Carnaval de Vitória, neste sábado (02), na área verde do Álvares Cabral, em Vitória Desta vez, a noite - com casa cheia - uniu novos gêneros musicais em 2022, como o rap e o pop. Além do capixaba - que tocou sucessos do axé -, subiram ao palco os cantores Criolo, Karol Conká e as bandas Attooxxa e Sambasoul.
Silva apresentou repertório com  sucessos do início dos anos 1990, de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva, Olodum, e clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil. 
Confira quem prestigiou a festa na área vip na galeria de fotos de Léo Gurgel.
Lucas Silva e Diego Lemos
Lucas Silva e Diego Lemos Crédito: Renata Rasseli

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Gustavo Alves e Karla Coser
Gustavo Alves e Karla Coser Crédito: Leo Gurgel
Renata Aprea, Aurê Aguiar e Eduarda Buaiz
Renata Aprea, Aurê Aguiar e Eduarda Buaiz Crédito: Léo Gurgel
Renata Vervloet e Gustavo Hertel
Renata Vervloet e Gustavo Hertel Crédito: Léo Gurgel
Roberta Drummond e José Eugênio Modenesi
Roberta Drummond e José Eugênio Modenesi Crédito: Léo Gurgel

Bloco do Silva em Vitória

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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