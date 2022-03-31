Com cara de festival, 'Bloco do Silva' inicia temporada 2022 no ES

Diferente dos últimos anos, o tradicional ‘Bloco do Silva’ promete unir novos gêneros musicais em 2022, como o rap e o pop. Além do capixaba - que se canta axé neste projeto -, sobem ao palco neste sábado (02), os cantores Criolo, Karol Conká e as bandas Attooxxa e Sambasoul. Em conversa com “HZ”, Silva revelou as novidades do show em terras capixabas.

“Com certeza esse será o melhor Bloco de todos que já fiz. Estou com essa vontade do Bloco do Silva não ser só o meu show, mas como se fosse um festival. Será um dia com várias atrações de estilos que acho que combinam com esse sentimento de festa, de alegria. Eu também quis trazer coisas que não são óbvias para Vitória”, iniciou.

O capixaba ainda soltou com exclusividade que o setlist conta músicas nunca antes interpretadas na voz dele. “Vão ter músicas conhecidas de todo mundo, mas que eu nunca tinha cantado. É bom isso de cantar uma música que você nunca cantou, dá um gostinho. Mas não podem faltar músicas clássicas, como ‘Beleza Rara', além de Faraó, que quando toco eu fico todo arrepiado”.

Silva conta que conversou com o cantor Criolo no camarim do festival Lollapalooza, onde se apresentou no último sábado (26), sobre o Bloco do Silva. Segundo ele, o rapper compartilhou várias ideias para a apresentação no Espírito Santo.

Eu estava conversando com o Criolo no Lolla. Estávamos no camarim e começamos a falar do Bloco. Mas o Criolo é terrível, cheio de ideias, vem antes para ensaiar. Estamos bolando umas coisas que eu acho que o público vai ficar bem enlouquecido”

Não só o bate papo com Criolo foi produtivo no Lollapalooza, a apresentação do capixaba também foi bastante elogiada no festival. Para recordar, Silva iria fazer um show na edição de 2019 do evento, mas acabou sendo cancelado por conta das fortes chuvas na época. Com a vontade acumulada para cantar neste ano, o dono do hit “A Cor é Rosa” dividiu o sentimento de levar suas músicas para uma multidão.

“Eu tocaria em 2019, mas na hora de entrar no palco teve uma tempestade de raio. Então, você se prepara para caramba. Chegar na hora e não fazer, é bem frustrante. Eu já senti esse gostinho. Mas agora caiu a ficha e caiu bonito, viu? (risos). Foi muito emocionante e muito lindo, ficou a vontade de tocar em mais festivais”

Em relação aos próximos projetos do cantor, o capixaba compartilhou um desejo de fazer um álbum em 2022, mas adiantou que não deve terminar. “Provavelmente, eu vou querer fazer um álbum, mas esse ano eu vou trabalhar muito fazendo show. Claro que vai ser difícil parar, mas um álbum tem que ser em um momento mais tranquilo”, finalizou Silva.

Bloco do Silva em São Paulo, no ano de 2020 Crédito: BRENO GALTIER/Divulgação