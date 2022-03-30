Festival reúne mais de 10 bandas, cerveja artesanal e gastronomia em Cariacica

A primeira edição do Puxadinho Moxuara chega com tudo em Cariacica. Com entrada gratuita, o evento será realizado em duas etapas no estacionamento do Shopping Moxuara, no bairro São Francisco. De quinta-feira (31) a domingo (3), acontece a primeira fase do evento voltado aos amantes de música, gastronomia e cerveja artesanal. Depois, ele dá uma pausa e volta de 7 a 10 de abril no mesmo local, sempre de 17h a 0h.
O Puxadinho Moxuara conta com uma estrutura robusta para receber mais de 10 bandas, que vão apresentar ritmos variados como samba, pagode e forró no palco montado no estacionamento. Estão confirmados nomes como Samba Criolo, Pele Morena, Emerson Xumbrega e Trio Clandestino.
Além disso, o evento contará com nove estandes que vão servir o melhor da gastronomia e claro, as renomadas cervejarias artesanais Barba Ruiva (ES) e Noi (RJ). "A volta aos eventos nos enche de alegria e nada melhor que começar essa nova fase com um projeto novo e audacioso", ressaltaram os organizadores Léo Castilho e Fabrinio Fachinetti.
O “Puxadinho Moxuara” é organizado pelos mesmos responsáveis do festival Degusta Beer, realizado em Vitória e Vila Velha. O festival promete entrar no calendário de eventos da cidade, além de levar muita diversão para toda família.
- Serviços:
- Evento: Puxadinho Moxuara
- Local: Estacionamento Externo Shopping Moxuara
- Data: 31/03 a 03/04 e 07/04 a 10/04
- Horário: 17h às 0h
- Entrada Gratuita
- Atrações Culturais/Musicais:
- Primeira Semana
- Dia 31/03: Pele Morena, a partir das 21h
- Dia 01/04: Marcus Rauta, a partir das 21h30
- Dia 02/04: Havengar a partir das 19h30
- Dia 02/04: Boa Vista a partir das 22h
- Dia 03/04: Alisson do Banjo a partir das 20h
- Segunda semana
- Dia 07/04: Bloco Simpatia, a partir das 21h
- Dia 08/04: Ph Dias, a partir das 21h30
- Dia 09/04: Trio Clandestino, a partir das 19h30
- Dia 09/04: Rodrigo Bala, a partir das 22h
- Dia 10/04: Samba Crioulo, a partir das 20h