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Cultura

Com moda e arte, Coletivo VOA movimenta a Prainha, em Vila Velha

Apresentação do grupo acontece na Pousada VilaZinha, com desfile de moda, exposição, performance musical e lançamento de livro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Março de 2022 às 18:44

Artistas de diversas áreas de atuação formam o coletivo VOA, que será lançado em Vila Velha nesta sexta (1º)
Artistas de diversas áreas de atuação formam o coletivo VOA, que será lançado em Vila Velha nesta sexta (1º) Crédito: Marco Oliveira
Um grupo de artistas criativos, com a cabeça fervilhando de ideias e projetos. Assim se definem os integrantes do Coletivo VOA. Formado por 15 artistas capixabas, o grupo promove o lançamento de suas atividades nesta sexta (1º), a partir das 19h30, na Pousada VilaZinha, na Prainha de Vila Velha. Situado próximo à entrada do Convento da Penha, o local abriga uma exposição permanente com as criações artísticas do grupo.
A programação da noite terá desfile de art wear, com Bebel Gama, Cris Xavier, Mônica B e Romina Kenski; apresentação musical do cantor e compositor Ricardo Silva; sessão de autógrafos do livro "Mulheres Capixabas Incríveis", com o Coletivo Delas; e exposição de obras produzidas pelo grupo. O evento terá entrada franca, com público limitado, quando será respeitado os protocolos de prevenção à Covid-19.
Em atividade desde o início de 2022, o Coletivo VOA atua em diversas expressões artísticas, incluindo os segmentos de design, estamparia, art wear, mercado editorial, artes plásticas, restauração, fotografia, artesanatos tradicionais e contemporâneos, e oficinas artísticas.
De acordo com a produtora cultural Monica B, idealizadora e coordenadora do projeto, os integrantes se utilizam de linguagens visuais para expressar o olhar artístico e valorizar as identidades culturais capixabas.
"O que nos une é a admiração pelo trabalho do outro e a necessidade de abrir novos mercados, por meio da união de forças. Somos todos residentes no Espírito Santo e partilhamos o olhar para a diversidade cultural do Estado", defende.

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Na Pousada VilaZinha, onde está localizada a sede do grupo, essa diversidade cultural está exposta para visitação e vendas. Quem for conhecer o espaço, será apresentado a quadros, gravuras, cerâmicas, porcelanas, objetos de decoração, acessórios (pulseiras, colares), peças de roupas customizadas em técnica tie-dye, echarpes, fotografia, brinquedos artesanais, livros e papelaria, entre outros produtos personalizados.
Juntamente com Monica B, fazem parte do Coletivo VOA os artistas plásticos Ana Sanches, Catarina Zambe, Cris Xavier, Jorge Solé, Patricia Rosa Neves e Romina Kenski; a ceramista Beatriz Zampieri; os artesãos Fábio Rosa, Léo Rodes e Monica Ferreira; o fotógrafo Marco Oliveira; a "aromista" Beatriz Benevides; o tradutor Yuri Paris; a Decorares Brincar; a estilista Bebel Gama, e a escritora Andréa Espíndula.
Após o evento de lançamento, o Coletivo VOA realizará oficinas de desenho em madeira e cianotipia, encontros literários e jantar cultural com especialistas em culinária brasileira e capixaba, entre outras atividades previstas para os próximos meses.
Entre os objetivos do grupo, também estão a ocupação de espaços em curtas temporadas, de 10 a 15 dias, que os artistas chamam de “reVOAdas curtas”. "Já estivemos nas areias da Praia da Costa, no verão, e no charmoso balneário de Iriri, em Anchieta", complementa Monica B.

LANÇAMENTO DO COLETIVO VOA

  • QUANDO: Sexta-feira (1º), a partir ds 19h30, na Pousada VilaZinha. Rua 23 de maio, 120, Prainha, Vila Velha
  • EVENTO: Durante o lançamento do coletivo, acontece outras atividades culturais, como desfile de art wear, com Bebel Gama, Cris Xavier, Mônica B e Romina Kenski; apresentação do cantor e compositor Ricardo Silva; sessão de autógrafos do livro "Mulheres Capixabas Incríveis", com o Coletivo Delas; e exposição de obras produzidas pelos integrantes do grupo
  • COMO PARTICIPAR: Entrada franca (público limitado em consonância com os protocolos de prevenção à Covid-19)

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