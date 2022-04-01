Bloco do Silva é destaque do "sabadão" (02); veja agenda

Shows
Tributo ao Rock Nacional
Com Tico Santa Cruz, Herança Negra e Banda Long Road. A partir das 18h, na Cervejaria Moondogs. Av. Antônio Lopes Merçon, 1882, Araçá, Linhares. Ingressos: R$ 40 (individual/ 2º lote), à venda no site onticket.com.br.
Vitória Trap Funk
Com Matuê, Pocah, Choji e VK Mac. A partir das 21h, no Privilége Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 90 (meia/ Espaço Ilha/ 6º lote) e R$ 130 (meia/ área vip/ 7º lote), à venda no site superticket.com.br.
Festa Bali
A partir das 8h, na Skye Espaço e Eventos. Rua Alan Munir Helal, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 100 (inteira/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Vem Luxar
Com Beto, o Rei Da Luxúria e Dj Bruno Fischer. A partir das 22h, no Decks Beer. ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20 (inteira/ promocional), à venda no site superticket.com.br. Lounges: (27) 99780-401.
Conexão (021)
Com MC Koringa, Dj Leandro Netto e João Fellipe & Rafael. A partir das 23h, no Santo Cupido. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira/ promocional), à venda no site superticket.com.br.
Double You
Com participação especial de Jackson Lima & Banda, Banda Back To The Past e Dj Flávio Nunes. A partir das 22h, na Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 40 (pista vip/ lote 1); R$ 40 (camarote/ vip) e R$ 180 (mesa vip), à venda no site lebillet.com.br.
Os Gaiteros - 25 Anos
Com Alemão do Forró, João Victor e Vinicius, Os Gaiteiros e Forró Milenium. A partir das 19h, no Parque de Exposições de Itaguaçu. Estrada Cohab, Itarana - Itaguaçu. Ingressos: R$ 50 (meia/ 3º lote), à venda no site onticket.com.br.
Pedro Paulo & Alex
A partir das 22h, no Iúna Campestre Clube. Rodovia ES-185, km 10, zona rural. Ingressos: R$ 50 (meia/ pista); R$ 70 (meia/ área vip) e R$ 90 (meia/ camarote), à venda no site blueticket.com.br.
Sábado Sertanejo
Com Romilson Xavier. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. Rua Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Sábado Mercearia
Com Rayanne Meira e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Música Ao Vivo
Com Rodrigo Tristão, a partir das 11h30, e Gabriel Felipe, a partir das 19h30. No Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
EDJIE N' FRIENDZ
Com Edjie, Capital Monkey, Synthatic, Akasha, Tom S, Catrinck e Skull Rabitt. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (sem nome na lista). Informações: (27) 99201-2976.
Roda de Samba Jr
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. Rua Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia/ pista), à venda no site blueticket.com.br. Informações: (27) 99776-7835.
Sábado no Hangar
Com Dj Brunin Nunes, Cristian Sullivan e Diego Santana. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, 2º piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada franca para mulheres até as 22h, após, será cobrado R$ 30. A entrada custa R$ 30 para homens. Informações: (27) 99780-4882.
Espírito de Porco
Em tributo à banda Titãs. A partir das 21h, no Jackson's Pub. Rua Aquino de Araújo, 180, Loja 1, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Samba
Com Sol Pessoa e Banda. A partir das 19h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Samba Jr + D'Moleque
A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cyprestes, Vitória. Entrada franca (pista) até as 22h.
Leley do Cavaco
Com participação do grupo Freelance. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Pista com estrada franca até as 21h.
Banda Trilha
A partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sertanejo, Piseiro & Funk
A partir das 22h, no Alto da Serra Butequim. Rodovia BR 482, Km 75, Fazenda Santa Clara, Alegre. Ingressos: R$ 10 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Almoço e café da tarde com tributo a Vanessa, Adriana & Marisa
Com Lua, Chico Nascimento e Vítor Ramos. A partir das 12h, no Bistrô e Ateliê A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas: (27) 98825-6714.
Sábado Jazz & Bossas
Com Márcia Chagas e Victor Humberto. A partir das 19h, no Bistrô & Ateliê A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Reservas: (27) 98825-6714.
Um sábado
Com Leqsamba, Gustavo Venturini, PH Dias e Kinho Dj. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Fran Acústico
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Sertanejou
Com Diego Maia, Dj Rennan B e Anderson & Bruno. A partir das 23h, no B27 Beach Club do Siribeira Iate Clube. Rua Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Entrada franca para mulheres até meia-noite. Informações: (27) 99996-1612.
Mesa de Bamba
A partir das 12h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Couvert: R$ 10. Reserva de Lounges: (27) 99980-7800.
Happy Hour
Com Natalya Bravin. A partir das 19h, no Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
Sábado Show
Com Grupo Choppsamba e Cláudio Mathias. A partir das 20h, na 3ª Aula Tap House. R. Álvares Cabral, 100, Parque Res. Laranjeiras, Serra.
Outrora 027
A partir das 17h, na Cervejaria Vikings. R. João da Cruz, 322, Praia do Canto, Vitória.
Festas
MAIN
Com Álice, Guto Carrara, Icaross e Laura Murad. A partir das 23h, na TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 30 (highfoor/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
505
Com os Djs Lucas Serrão, VLNTDDS, ThalitaDMK, HNRQS e WINONA RYDER. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).
Punkadão
Especial Long Set com Tallyson. A partir das 22h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 50 (portaria) e R$ 40, à venda no site sympla.com.br.
Bota Pra Quebrar
Especial Long Set com Titan. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Folia
Bloco do Silva
Com Silva, Crioulo, Karol Conká, RDD, Attooxxá, Heavy Baile, Jude Paulla e Sambasoul. A partir das 16h, na Área Verde do Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 120 (meia/ 4º lote), à venda no site sympla.com.br.
Pré-Carnaval
Com Dj Luuh, SambaRei, MUG (Mocidade Unida da Glória), Dj Leandro Netto e Alan Venturin. A partir das 19h, no Embrazado. Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Especial
CINESESC GLÓRIA
Com o filme "As Índias Galantes". A partir das 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (comerciário, meia e empresários), R$ 6 (dependentes e conveniado) e R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Puxadinho Moxuara
Festival com cerveja artesanal, gastronomia e show com Havengar, a partir das 19h30, e Boa Vista, a partir das 22h. No Estacionamento Externo do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Universo L.O.L Surprise
Universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas, em uma experiência cheia de diversão para crianças até 12 anos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50, antecipado pela sympla.com.br, e R$ 30,00, na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.
Exposições
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas sobre a produção de alimentos. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, de 10h às 14h. Entrada franca.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30, de terça a sexta, e das 10h às 17h30, sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, Argolas, Vila Velha.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Impressionismo pelas ruas da Vila
A mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena. Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.