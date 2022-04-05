Marina Fajardo comemora 15 anos em clima de Hollywood em Vitória

Marina Fajardo comemorou 15 anos com festa no sábado (02), no Le Buffet Lounge Crédito: Camilla Baptistin

Queridinha de RR, Marina Machado Fajardo celebrou seus 15 anos com festa em clima de Hollywood, no sábado (02), no Le Buffet Lounge, em Vitória. Ao lado dos pais Sabrina Fajardo e Alvaro Duboc e da avó Maria José Coelho Machado, a debutante recebeu amigos e familiares num cenário hollywoodiano preparado pela Conceito Único e com um vestido branco, com a renda do vestido usado pela mãe em seu casamento. Em seguida, Marina vestiu um look 2 em 1 by Margareth Zamprogno.

Andrezinho Castro assinou a coreografia da valsa e da dança com amigos. DJ Leon Mobrini comandou a pista. De Prá, da One Nice Experience, foi o produtor audiovisual da festa. O bolo foi assinado pela Michellix e o cerimonial foi de Cintia Kuster. Confira a galeria de fotos de Camilla Baptistin.

Guilherme, Sabrina, Marina, Alvaro Duboc e dona Maria José Coelho Machado: família reunida para celebrar os 15 anos de Marina Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de 15 anos de Marina Fajardo

MARQUE NA AGENDA!

O McDia Feliz 2022 será realizado no dia 27 de agosto. No Espírito Santo todos os lucros das vendas do Bic Mac neste dia são doados para Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci). A associação foi premiada pelo Instituto Ronald McDonald como Melhor Performance no Prêmio Diagnóstico Precoce. Orgulho capixaba!

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Diva Pires, Diana Murad, Cristina Santos, a aniversariante Maria Helena Pacheco, Penha Lima Corrêa e Zirinha Magalhães: celebrando MHP com almoço na Praia do Canto! Crédito: Renata Pacheco

CARNAVAL DE VITÓRIA

A cada dia que passa o Desfile das Escolas de Samba do Espírito Santo ganha mais um toque de Marquês de Sapucaí. O Camarote do Porto, localizado no setor A1 do nosso Sambão do Povo, vai contar com intérpretes de escolas famosas do Rio de Janeiro: no sábado (9/4), cantam Bruno Ribas, da Imperatriz Leopoldinense; Tinga, da Unidos de Vila Isabel; Wander Pires, da Mocidade Independente de Padre Miguel; e Serginho do Porto, da Estácio de Sá. É o projeto "Vozes do Samba". Serginho, aliás, é o fundador do camarote, que ainda vai ter show de Arlindinho, filho do gênio do samba, Arlindo Cruz, na sexta-feira (8/4) de folia.

LANÇAMENTO

Talita Pinho, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, Bruno Pinho: no lançamento do projeto Vitória + Verde, na Ilha do Frade Crédito: Divulgação

RR NEWS

Rachel Pires abriu as portas da sua Nuvem Sublimação na Praia do Canto.

Cesinha Saade está em São Paulo para compras da coleção inverno da sua Maison Libanesa.

Michelly Nascimento desfila como musa da Unidos da Piedade, neste sábado (09), no Sambão do Povo.