Valdecir Torezani comemora 69 anos em 8 festas no ES

O espetáculo "A Paixão de Cristo, em Canção", cantado pelo padre Anderson Gomes, chega à sua 4ª edição no dia 11 de abril, às 20h, na Praça do Papa, em Vitória. O show, que conta com as participações especiais de Adriana Arydes e padre Fábio de Melo, será aberto ao público. Em Aracruz, no dia 10 de abril, o evento ganha sua primeira edição, na Praça da Paz, Centro da cidade. Sucesso de público desde sua primeira edição, em 2017, o espetáculo passou por modificações em 2018 e chega a 2022 com participações que envolvem artistas católicos consagrados. Além de ser aberto ao público, o evento traz um apelo solidário, tendo como ingresso 1kg de alimento não perecível, que será destinado à campanha Paz e Pão, da Arquidiocese de Vitória. Seguindo a linha de músicas e imagens em alta resolução, o espetáculo consiste em contar por meio da música os últimos dias da vida de Jesus Cristo na Terra. É um momento de louvor, reflexão e oração para o público presente. As músicas entoadas durante a apresentação são autorais e outras já conhecidas pelo público.