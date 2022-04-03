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Renata Rasseli

Valdecir Torezani comemora 69 anos em 8 festas no ES

O empresário encerrou as festividades do seu aniversário na quarta-feira (30), com jantar no Restaurante Balthazar, Praia do Canto

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 02:10

Públicado em 

03 abr 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Valdecir Torezani, Kamilla e Antônio Benjamim
Valdecir Torezani, Kamilla e Antônio Benjamin Crédito: Mônica Zorzanelli
Festeiro assumido, Valdecir Torezani completou completou 69 anos no último 12 de março e promoveu oito festas em datas diferentes para celebrar a data. Autor da frase "É só alegria", o empresário encerrou a maratona de festas no último dia 30 com um jantar no Balthazar para amigos que não puderam participar das outras comemorações. 
Confira quem participou do encontro na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli
Valdecir Torezani, Geise, Mirela e Miguel
Valdecir Torezani, Geise, Mirela e Miguel Crédito: Mônica Zorzanelli

Aniversário de Valdecir Torezani no Balthazar

PAIXÃO DE CRISTO

O espetáculo "A Paixão de Cristo, em Canção", cantado pelo padre Anderson Gomes, chega à sua 4ª edição no dia 11 de abril, às 20h, na Praça do Papa, em Vitória. O show, que conta com as participações especiais de Adriana Arydes e padre Fábio de Melo, será aberto ao público. Em Aracruz, no dia 10 de abril, o evento ganha sua primeira edição, na Praça da Paz, Centro da cidade. Sucesso de público desde sua primeira edição, em 2017, o espetáculo passou por modificações em 2018 e chega a 2022 com participações que envolvem artistas católicos consagrados. Além de ser aberto ao público, o evento traz um apelo solidário, tendo como ingresso 1kg de alimento não perecível, que será destinado à campanha Paz e Pão, da Arquidiocese de Vitória. Seguindo a linha de músicas e imagens em alta resolução, o espetáculo consiste em contar por meio da música os últimos dias da vida de Jesus Cristo na Terra. É um momento de louvor, reflexão e oração para o público presente. As músicas entoadas durante a apresentação são autorais e outras já conhecidas pelo público.

SEMANA SANTA

Cacau Monjardim e Hercílio Alves, o Pirão
Cacau Monjardim e Hercílio Alves, o Pirão: no lançamento da torta capixaba de 2022 Crédito: Renata Rasseli

RR NEWS

Querida de RR, Eulália Chieppe comemora aniversário neste domingo (03), com almoço, na sua casa lazer, na Ilha do Frade. As amigas da Confraria das Onças Andréia Lopes, Beth Dalcolmo, Betty Feliz, Rachel Martins, Nazaré Neves e Mariana Perini confirmaram presença. Rodrigo de Paula anima a tarde de festa. 
Ricardo Ferraço e Vivian Coser, Olívia Coser, Ana Paula Gimenes e Márcio Brotto, Guilherme e Denise Gazzinelli, Márcia e Wagner Chieppe, Alexandre e Margareth Ruschi, Andrea Paula Micheline e Franco Bortoluzzi participaram do jantar harmonizado com vinhos da curadoria de Dirceu Vianna Jr, na última sexta (1º), no restaurante Lareira Portuguesa. 
Diego Lemos, Lilian Moussalem, Giulia Moussalem e Lucas Silva
Diego Lemos, Lilian Moussalem, Giulia Moussalem e Lucas Silva: no show do Gilsons, no Na Vista, em Vitória Crédito: Marcela Sampaio
A pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Jessica Polese, retorna ao Sambão do Povo, após dois anos de muito trabalho e luta pela comprovação da ciência em tempos de coronavírus. Ela participa do Carnaval de Vitória e desfila pela G.R.E.S. Independente de Boa Vista no carro abre alas da escola de samba.
O colunista Hélio Dórea comemora aniversário no próximo dia 5 de abril com almoço do Clube dos Legais. Parabéns, bacana! 
Renata Vervloet, Julia Bottechia e Dudu Altoé
Julia Bottechia recebeu Renata Vervloet e Dudu Altoé para brindar à sua loja pop-up de moda consciente no Shopping Vitória Crédito: Fernanda Passini

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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