Valdecir Torezani comemora 69 com cover de Roberto Carlos, samba e axé

Valdecir e Geise Torezani e Roberto Carlos cover Crédito: Mônica Zorzanelli

É só alegria! O bordão de Valdecir Torezani traduziu bem sua festa de aniversário de 69 anos nesta sexta-feira (11), no Le Buffet Master, em Vitória. O empresário do setor imobiliário, ao lado de sua Geise e dos filhos Miguel e Mirela, recebeu empresários, amigos, políticos, familiares e colaboradores para um almoço, com direito a show de samba, axé e hits de Roberto Carlos com o cover Robson Carvalho, de São Paulo. Marcelo Ribeiro e banda, Flavinha Mendonça, Emerson Xumbrega, da Boa Vista, também subiram ao palco para animar a tarde.

O almoço, muito elogiado pelos convidados, foi regado por pratos de frutos do mar, com dentão assado, salada de bacalhau, polvo, moquecas de siri e camarão e paella. Para acompanhar, espumante, drinques do Vitória Shakers, vinho chileno Memorias e uísque 12 anos. Destaque ainda para mesas de doces de Chocolateria Brasil.

O décor ficou a cargo de Gustavo Almeida e o cerimonial foi de Stella Miranda.

Amigos que não puderam estar presente enviaram vídeos de homenagens, entre eles o empresário Luciano Hang, da Havan, e o filho Júnior Torezani, que estava em viagem.

Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli e nos vídeos de RR.

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Valdecir Torezani Crédito: Mônica Zorzanelli

Valdecir Torezani, Geise e os filhos Miguel e Mirela Crédito: Mônica Zorzanelli

Denise e Guilherme Gazzinelli Crédito: Mônica Zorzanelli

José Luiz Kfuri, Aristóteles Passos, Paulo Baraona e Juarez Gustavo Soares Crédito: Mônica Zorzanelli

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Cileia, Carol e Celso Siqueira Crédito: Mônica Zorzanelli

Karina Mazzini e Rubia Galvão Crédito: Mônica Zorzanelli

Letícia Rody e Marcelo Netto Crédito: Mônica Zorzanelli

Sergio Almenara e Solange Lube Crédito: Mônica Zorzanelli

Rodrigo e Flavia Almeida Crédito: Mônica Zorzanelli

Jacqueline e Sandro Pretti Crédito: Mônica Zorzanelli

Eduarda Buaiz e Claudio Rezende Crédito: Mônica Zorzanelli

Juninho e Nabila Furtado Crédito: Mônica Zorzanelli

Serjão Magalhães e Rosana Guasti Crédito: Mônica Zorzanelli