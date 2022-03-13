Valdecir Torezani comemora 69 com cover de Roberto Carlos, samba e axé

É só alegria! O bordão de Valdecir Torezani traduziu bem sua festa de aniversário de 69 anos nesta sexta-feira (11), no Le Buffet Master, em Vitória. O empresário do setor imobiliário, ao lado de sua Geise e dos filhos Miguel e Mirela, recebeu empresários, amigos, políticos, familiares e colaboradores para um almoço, com direito a show de samba, axé e hits de Roberto Carlos com o cover Robson Carvalho, de São Paulo. Marcelo Ribeiro e banda, Flavinha Mendonça, Emerson Xumbrega, da Boa Vista, também subiram ao palco para animar a tarde.
O almoço, muito elogiado pelos convidados, foi regado por pratos de frutos do mar, com dentão assado, salada de bacalhau, polvo, moquecas de siri e camarão e paella. Para acompanhar, espumante, drinques do Vitória Shakers, vinho chileno Memorias e uísque 12 anos. Destaque ainda para mesas de doces de Chocolateria Brasil.
O décor ficou a cargo de Gustavo Almeida e o cerimonial foi de Stella Miranda.
Amigos que não puderam estar presente enviaram vídeos de homenagens, entre eles o empresário Luciano Hang, da Havan, e o filho Júnior Torezani, que estava em viagem.
Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli e nos vídeos de RR.