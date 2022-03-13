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Renata Rasseli

Valdecir Torezani comemora 69 com cover de Roberto Carlos, samba e axé

O empresário festejou aniversário em almoço badalado nesta sexta-feira (11), no Le Buffet Master, em Vitória

Públicado em 

13 mar 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Valdecir e Geise Torezani e Roberto Carlos cover
Valdecir e Geise Torezani e Roberto Carlos cover Crédito: Mônica Zorzanelli
É só alegria! O bordão de Valdecir Torezani traduziu bem sua festa de aniversário de 69 anos nesta sexta-feira (11), no Le Buffet Master, em Vitória. O empresário do setor imobiliário, ao lado de sua Geise e dos filhos Miguel e Mirela,  recebeu empresários, amigos, políticos,  familiares e colaboradores para um almoço, com direito a show de samba, axé e hits de Roberto Carlos com o cover Robson Carvalho, de São Paulo.  Marcelo Ribeiro e banda, Flavinha Mendonça, Emerson Xumbrega, da Boa Vista,  também subiram ao palco para animar a tarde. 
O almoço, muito elogiado pelos convidados, foi regado por pratos de frutos do mar, com dentão assado, salada de bacalhau, polvo, moquecas de siri e camarão e paella. Para acompanhar, espumante, drinques do Vitória Shakers, vinho chileno Memorias e uísque 12 anos.  Destaque ainda para mesas de doces de Chocolateria Brasil. 
O décor ficou a cargo de Gustavo Almeida e o cerimonial foi de Stella Miranda.
Amigos que não puderam estar presente enviaram vídeos de homenagens, entre eles o empresário Luciano Hang, da Havan, e o filho Júnior Torezani, que estava em viagem.
Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli e nos vídeos de RR. 
Valdecir Torezani
Valdecir Torezani Crédito: Mônica Zorzanelli
Aniversário de 69 anos de Valdecir Torezani
 Valdecir Torezani, Geise e os filhos Miguel e Mirela Crédito: Mônica Zorzanelli
Denise e Guilherme Gazzinelli
Denise e Guilherme Gazzinelli Crédito: Mônica Zorzanelli
José Luiz Kfuri, Aristóteles Passos, Paulo Baraona e Juarez Gustavo Soares
José Luiz Kfuri, Aristóteles Passos, Paulo Baraona e Juarez Gustavo Soares Crédito: Mônica Zorzanelli
Cileia, Carol e Celso Siqueira
Cileia, Carol e Celso Siqueira Crédito: Mônica Zorzanelli
Karina Mazzini e Rubia Galvão
Karina Mazzini e Rubia Galvão Crédito: Mônica Zorzanelli
Letícia Rody e Marcelo Netto
Letícia Rody e Marcelo Netto Crédito: Mônica Zorzanelli
Sergio Almenara e Solange Lube
Sergio Almenara e Solange Lube Crédito: Mônica Zorzanelli
Rodrigo e Flavia Almeida
Rodrigo e Flavia Almeida Crédito: Mônica Zorzanelli
Jacqueline e Sandro Pretti
Jacqueline e Sandro Pretti Crédito: Mônica Zorzanelli
Eduarda Buaiz e Claudio Rezende
Eduarda Buaiz e Claudio Rezende Crédito: Mônica Zorzanelli
Juninho e Nabila Furtado
Juninho e Nabila Furtado Crédito: Mônica Zorzanelli
Serjão Magalhães e Rosana Guasti
Serjão Magalhães e Rosana Guasti Crédito: Mônica Zorzanelli

Aniversário de 69 anos de Valdecir Torezani

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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