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Renata Rasseli

Adrianna Eu apresenta "Lugar Nenhum" em Vitória; veja fotos

A exposição individual da artista contemporânea foi aberta nesta quinta-feira (10), na Matias Brotas

Públicado em 

12 mar 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Sandra Matias, Adrianna Eu e Lara Brotas
Sandra Matias, Adrianna Eu e Lara Brotas: na abertura da exposição "Lugar Nenhum", na Matias Brotas Crédito: Mônica Zorzanelli
A artista Adrianna Eu suspende uma máquina de costura envolta em milhares de metros de finos fios de linha de costura vermelhos em "Lugar Nenhum", em cartaz na Matias Brotas Arte Contemporânea. A exposição foi aberta na última quinta-feira (10), com visita guiada, bate-papo da artista com a psicanalista Cristina Gomes. A artista nasceu  no Rio e vive em São Paulo. Adotou o nome  artístico para tratar das relações das pessoas com a própria identidade, tema recorrente em suas obras. 
Sandra Matias, Adrianna Eu, Cristina Gomes e Lara Brotas
Sandra Matias, Adrianna Eu, Cristina Gomes e Lara Brotas Crédito: Arthur Louzada
"Lugar nenhum" se propõe a refletir sobre suspensão,  dúvidas e incertezas como um ponto de partida para a criação de um "lugar genuinamente desejante", explica a artista. Ela constrói a mostra com temas da psicanálise, como possibilidades, medos, vazios e angústias. Confira quem prestigiou o vernissage na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Obra da artista Adrianna Eu
Obra da artista Adrianna Eu Crédito: Mônica Zorzanelli

Vernissage de "Lugar nenhum", de Adrianna Eu

EM BRASÍLIA

A presidente da Findes, Cris Samorini, participou de duas agendas nesta quinta-feira em Brasília com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
A presidente da Findes, Cris Samorini, participou de duas agendas nesta quinta-feira (10) em Brasília ao lado de 15 lideranças femininas de diferentes segmentos Crédito: Divulgação
A presidente da Findes, Cris Samorini, participou de duas agendas nesta quinta-feira em Brasília com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na oportunidade ela falou sobre temas determinantes para a retomada do crescimento da economia, como a reforma tributária e a desoneração da folha. O encontrou reuniu 15 lideranças femininas de diferentes segmentos que trouxeram temas decisivos para a agenda político-econômica do país.

RR NEWS

Luiz Paulo Vellozo Lucas apresenta sua defesa de sua dissertação de mestrado no dia 23 de março, com o tema "Governança Metropolitana na Grande Vitória. Uma Proposta de Aperfeiçoamento Institucional e Gerencial".
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Mariana Sandri, João Gualberto Vasconcellos, Renata Gomes, Fabiana Croce, Lorena Croce, Joelmo Costa, Rose Frizzera, Monica Debbané, Lucia Caus e Marcelo Ribeiro são presenças confirmadas na festa de aniversário de Claudia Cabral, neste sábado (12), na Galpão Produções, em Vitória. A aniversariante chega do Rio para comemorar idade nova com amigos capixabas. 
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O governador Renato Casagrande abre o primeiro Café de Negócios presencial da Associação dos Empresários da Serra (ASES), no dia 16 de março, às 8h. O evento será no Steffen Centro de Eventos, na Serra.
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A contadora Mônica Porto conquistou, pelo segundo ano consecutivo, 5 estrelas no Prêmio de Qualidade Contábil (PQC) pelo seu escritório SW Contabilidade e Assessoria. “Considero essa conquista fruto da nossa busca pela excelência, que está apenas começando. Queremos melhorar processos, aperfeiçoar e criar novos produtos, treinar mais ainda clientes e colaboradores”, conta Mônica, que também ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade.
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O reitor da Faesa, professor Alexandre Nunes Theodoro, recebe na segunda e terça-feira (14 e 15), reitores de diversas regiões do país que fazem parte do G7, uma rede de cooperação formada por instituições de ensino superior. Eles virão ao Estado para uma reunião de trabalho do conselho de governança e também para conhecer a estrutura e as boas práticas do Centro Universitário capixaba, que também faz parte da rede, com foco principal nas ações de relacionamento com o mercado, capazes de garantir cerca de 80% de empregabilidade entre os alunos da Faesa. Na visita, eles conhecerão iniciativas de fomento à inovação e empregabilidade, programas de pesquisa e extensão, entre outras ações.
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Alessandra Melo e Heloisa Rédua
Alessandra Melo e Heloisa Rédua: em tarde de comemoração do Dia Internacional da Mulher, em Vitória Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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