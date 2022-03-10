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Renata Rasseli

Bloco do Silva terá participação de Karol Conká na estreia em Vitória

O cantor Silva comanda a festa no próximo dia 2 de abril, na Área Verde do Álvares Cabral, na Capital do ES

Públicado em 

10 mar 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cantor Silva
Cantor Silva Crédito: Divulgação
O cantor Silva prepara grande estreia da  nova turnê do Bloco do Silva, no próximo dia 2 de abril, na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória. O espetáculo, com direito a pôr no sol à beira-mar e vista privilegiada para a baía de Vitória, terá convidados especiais como Criolo, Karol Conká, Jude Paulla e Heavy Baile, em três horas de carnaval. No repertório, sucessos de Daniela Mercury, Banda Eva, Ara Ketu, Olodum, Gilberto Gil, Caetano Veloso e  Ivete Sangalo. 

MÊS DA MULHER

A empresária Kelly Castiglione proprietária do Espaço Bem Te Villa, empresária Wanda Delazari, Dra Kassia Ferraz (adv) e a jornalista e anfitriã Izabel Mendonça
 Kelly Castiglione,  Wanda Delazari, Kassia Ferraz e  Izabel Mendonça: em encontro do Dia Internacional da Mulher Crédito: Cloves Louzada

FOLIA NA TV GAZETA 

O desfile das escolas de samba capixabas será transmitido pela Rede Gazeta nos dias 8 e 9 de abril e a equipe de comentaristas do sábado, quando desfilam as escolas do grupo Especial, está fechada. Jace Theodoro, Iamara Nascimento e Glaydson Santos repetem o trio que comentou o carnaval de 2020. Jace, que é comentarista desde o início da transmissão pela TV Gazeta em 2018, também apresentará as escolas de samba no "Bom Dia ES", a partir de do dia 20, ao lado de Mário Bonella e Fabíola de Paula.
No sábado, desfilam, pela ordem, Jucutuquara, Imperatriz do Forte, Novo Império, Boa Vista, Mug, Piedade e Andaraí, escola que volta este ano para o grupo Especial.

CULTURA

CARANGUEJO GOURMET

O Chef Guilherme Estrela comandará o próximo “Tardes Quentes”, projeto gastronômico e de lazer, que acontecerá na Pousada dos Cocais, na Praia do Sauê, em Aracruz, no dia 20 de março (domingo). Com a experiência de quem já trabalhou em restaurante com estrela Michelin, o Ristorante e Albergo Il Cascinale Nuovo, em Isola D’Asti, na Itália, ele assina o cardápio do evento: uma caranguejada com "tempero" especial e que inclui pirão de peixe, molho lambão, farofa, arroz de coco, arroz branco, purê de banana, salada tropical e pupunha assada. 

VIAGEM

Cesar de Alencar turistando no observatório de Nova York, o Summit.
Cesar de Alencar turistando no observatório de Nova York, o Summit Crédito: Divulgação

RR NEWS

Lara Brotas e Sandra Matias iniciam o calendário de exposições de 2022 da Matias Brotas com individual da artista Adrianna eu, nesta quinta-feira (10). O evento contará com bate-papo da artista com a pisicanalista Cristina Gomes, visita guiada e vernissage. 
***
Neusa Glória Santos será homenageada na sessão solene do Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 16/3, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo,  pelo deputado Torino Marques.
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Silvânia Saadi apresenta o show "Tons, Sons e Saudade", no próximo dia 26, no 244 Club, em Vitória, ao lado dos músicos Paulo Sodré, Roger Bezerra e Rafael Pinheiro. 
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Eduarda Buaiz recebe nesta semana Amanda Rocha Teixeira, Vanessa Byrne, Adalício José de Almeida Neto e Jorsiele Cerqueira, da equipe do Senai Cimatec, de Salvador, para uma visita técnica na Buaiz Alimentos. Referência em tecnologia no desenvolvimento de produtos e processos, o Cimatec está implementando dois novos projetos de inovação na empresa, que busca soluções para aumentar a inteligência na paletização e novas técnicas para conversação de produtos. Os dois projetos já estão em andamento, com previsão de oito meses de duração, e estão sendo liderados internamente por Marcos Roberto Silva, Karla Simonetti e Cristiane Malba.
***
A jornalista Anna Carolina Passos será a mediadora de um bate-papo sobre os “três autos” da mulher – autoconhecimento, autocuidado e autoestima –, que reunirá as consultoras de imagem e estilo Fabiane De Nadai e Diéssica Dias, e seus convidados: o médico Wesley Schunck, a fisioterapeuta Karini Capucho e a educadora física Cláudia Mattos. O encontro, em homenagem à semana da mulher, acontece nesta sexta (11), às 19h30, na Nuvem Sublimação, em Vila Velha.
***
Raimundo Nonato Pinheiro e Elias Carvalho Soares: dupla de empresários do showbiz se uniu para levar o famoso Roda de Boteco para sua primeira edição em Cachoeiro de Itapemirim
Raimundo Nonato Pinheiro e Elias Carvalho Soares: dupla de empresários do showbiz se uniu para levar o famoso Roda de Boteco para sua primeira edição em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Bruno Santos

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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