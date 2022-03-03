Rede Gazeta promove debate sobre independência financeira da mulher

Especialista em finanças e sócia-fundadora da Alocc Gestão Patrimonial, Sigrid Guimarães Crédito: Divulgação

O projeto "Todas Elas", de A Gazeta, que visa dar mais visibilidade a ações relacionadas às mulheres, vai permear todas as ações da Rede Gazeta neste mês de março. Seja na TV Gazeta, nos sites ou nas rádios, o empoderamento feminino, as histórias de vida inspiradoras e as oportunidades para independência financeira das mulheres serão pautas durante todo o mês. O ápice das ações acontece no próximo dia 21 de março, com a quinta edição da "Roda de Conversa", que este ano será transmitida ao vivo, a partir das 19h30, por A Gazeta, com apresentação da jornalista e apresentadora do Bom Dia ES, Fabíola de Paula.

A Roda de Conversa Todas Elas vai discutir a inserção no mercado de trabalho e a independência financeira da mulher contemporânea. Quem já confirmou presença como palestrante é a especialista em finanças e sócia-fundadora da Alocc Gestão Patrimonial, Sigrid Guimarães. Ela comanda uma empresa de gestão de patrimônio familiar com mais de 350 clientes. Nos próximos dias, RR traz com exclusividade outros detalhes sobre o evento e participações.

CARNAVAL EM VIX

Karin Pacheco, Ludmilla Castello, Luciane Magnago e Luciane Ventura Crédito: Divulgação

ESSAS MULHERES

Artistas estarão no palco da Casa da Cultura Sônia Cabral, nos dias 10 e 11 de março, para celebrar a Semana Internacional da Mulher. Com produção e direção assinados por Elaine Rowena e Gardenia Marques, a iniciativa integra a programação do 12º ano do projeto "Essas Mulheres". Entre os nomes confirmados estão as cantoras Graciella D’Ferraz, Ani Monjardim e Simône Devens, além da artista circense Iza Carlos e da atriz e poetisa Suely Bispo.

CARNAVAL EM CONCEIÇÃO DA BARRA

Tia Penha Nonato e Antônio, filho de Bia e Caio Perenzin: encontro no pôr do sol em dias de folia em Conceição da Barra Crédito: Divulgação

ACAPS TRADE SHOW VEM AÍ

Os preparativos para a Acaps Trade Show, convenção e feira de negócios do segmento varejista organizada pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), seguem em ritmo acelerado. O evento está programado para os dias 20, 21 e 22 de setembro, no Pavilhão de Carapina, e terá como tema “Conectada aos consumidores dos novos tempos”.

Depois de dois anos de pausa, por conta da pandemia, o evento será retomado e espera receber, durante os três dias, um público de mais de 20 mil pessoas ligadas ao setor de maneira direta e indireta. “Queremos e precisamos estar alinhados com o que acontece no mercado. Entender a mudança de perfil do consumidor é fundamental para o crescimento sustentável dos negócios”, afirma o superintendente da Acaps, Hélio Schneider.

CARNAVAL NA ALDEIA

Catarina e Júlio Riva aproveitaram a folia de Carnaval com a família Na Aldeia da Praia, em Guarapari Crédito: Divulgação

RR NEWS

Décio e Eulália Chieppe, Anna Chieppe e Leandro Coser Pinheiro curtem dias de férias em Paris.

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A empresária Thiêzy Menegassi encerrou a loja física da Sobral Design, em Vitória, que agora funcionará exclusivamente online. Seu novo projeto é a Clínica de Estética Soluè, que será inaugurada em abril e terá como foco os tratamentos de estética corporal e facial.

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Os dermatologistas Ricardo Tiussi e Monique Dalapicola acabam de assumir o Instituto Pele, na Enseada do Suá, que foi comandado durante 25 anos por Patrícia Deps. Além de Dermatologia, a clínica segue a linha multidisciplinar com diversas especialidades como cirurgia plástica, cirurgia vascular, endocrinologia, nutrição e reumatologia.

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Claudia Cabral já tem duas viagens marcadas para o ES: de 3 a 5 de junho para conferir o Santa Jazz, em Santa Teresa, e de 21 a 25 de junho de 2022, para participar do 28º Festival de Cinema de Vitória - Reencontro, no Cine Glória.

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Paulo Lacerda, Jairo Siqueira, Maria Brasil, Felipe Rigoni e Breno Panetto Crédito: Divulgação