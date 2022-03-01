Big Beatles faz show pela paz no mundo em ônibus inglês no ES

Clube Big Beatles vai tocar em cima do ônibus vermelho Crédito: Divulgação

Entre 19h e 22h, o ônibus circulará pelas cidades tocando os clássicos dos Beatles, entre eles "All You Needs Is Love" e "Give Peace A Chance".

FOLIA

Vanessa Cardoso e Maria Clara. Crédito: Jackie Campos

TECNOLOGIA E TRADIÇÃO

A cientista da computação capixaba Neide Sellin, criadora da Lysa, o primeiro cão-guia robô e que está entre as 10 melhores invenções do mundo, visitou semana passada o Instituto Magnus, em São Paulo, espaço que realiza o treinamento e a formação dos cães-guias. "Fui para compreender melhor o processo dos cães-guias e fiquei muito impactada positivamente pela forma como fazem todo o treinamento do animal até a entrega para a pessoa. Conhecer esse processo soma muito. Quis estreitar essa relação e a ida ao instituto foi muito importante para saber como podemos contribuir e reforçar o trabalho um do outro. O nosso foco é o mesmo: ajudar pessoas com deficiência visual. O trabalho deles é lindo", compartilha Neide - que é finalista em mais uma premiação internacional, desta vez em Madri.

CARNAVAL 2022

Suzana Finamore e Renato Bourguignon: folia na Praia do Iate, em Vitória Crédito: Divulgação

CASAMENTOS RESISTEM

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o número de divórcios concedidos no Brasil foi de 331,2 mil em 2020, o menor desde 2015. Isso representa uma queda de 13,6% em comparação ao ano anterior. Em 2019, a queda havia sido de 0,5%, interrompendo três anos consecutivos de crescimento. “No dia a dia a gente percebe que os divórcios judiciais tiveram uma queda, enquanto os extrajudiciais, aqueles feitos em cartórios, de modo consensual, aumentaram. Isto aconteceu, na grande maioria, incentivado pela celeridade no processo", avalia Flavia Brandão, advogada especialista em direito de família e presidente do Instituo Brasileiro Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM/ES).

CAPIXABAS NA BAHIA

Ada Mota, Valquiria Cheim, Ana Beatriz e Patrícia Morales: carnanal em Trancoso Crédito: Divulgação

PROJETOS DE DESTAQUES

Depois do sucesso do ambiente na Praça Helmut, na CasaCor-ES, do arquiteto Heliomar Venâncio, os móveis urbanos da Metalco, área em que é especializada em nível mundial, podem ser apreciados na Praça da Bica de Viana. A obra em parceria com a Prefeitura de Viana, inclui a praça principal e a urbanização da Biquinha de Viana, onde quem passar pela BR 262 já pode observar o resultado. A líder em móveis urbanos está com vários trabalhos espalhados por cidades do Brasil, além de importantes participações em projetos para as cidades sedes da Copa do Mundo FIFA de 2022, no Catar.

QUERIDOS DE RR

Mauricio Frota, Clovis Vieira e Elissa Ammar: folia em Corumbau Crédito: Divulgação

RR NEWS

Carlos Marianelli, diretor da Compose, tem viagem marcada a São Paulo na próxima terça-feira (08), para acompanhar mais uma Expo Revestir. A maior feira de revestimentos da América Latina está completando vinte anos e o empresário capixaba acompanhou sua história, marcando presença em todas as edições, trazendo ao Estado as melhores novidades do setor.

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De olho no atendimento ao cliente, a Óticas Paris, que neste ano celebra seus 42 anos, realiza o treinamento presencial com a Kato consultoria aos consultores ópticos que atuam nas lojas, no auditório da Paris da filial da Aleixo Neto. “Nosso foco é garantir a melhor entrega durante e no pós-venda. Por isso, investimos sempre para trazer mais qualidade no atendimento, proporcionando uma venda consultiva com conhecimento técnico e mais segurança na hora de oferecer as lentes”, destaca o fundador, Getulio Gomes de Azevedo.

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