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Para curtir da varanda

Big Beatles fará show pela orla de Vila Velha em ônibus inglês

A segunda edição do projeto "Here Comes The Sun", que teve início nas ruas de Vitória no mês de setembro, foi transferida parao dia 5 de dezembro
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 08:00

Projeto Here comes the Sun, do Clube Big Beatles. Banda tocou em cima de um ônibus inglês as músicas dos Garotos de Liverpool
Projeto Here comes the Sun, do Clube Big Beatles. Banda tocou em cima de um ônibus inglês as músicas dos Garotos de Liverpool Crédito: Demetrius Silva/Clube Big Beatles

Atualização

27/11/2021 - 12:01
Uma versão anterior deste texto informava que o evento aconteceria neste domingo (28). No entanto, por conta da previsão de chuva, a organização do evento informou que a ação "Here Comes the Sun" foi transferida para o dia 5 de dezembro. A informação foi atualizada.
O projeto "Here Comes The Sun", do Clube Big Beatles, que seria realizado em Vila Velha neste domingo (28), foi adiado por conta da previsão de chuva. A organização divulgou que a ação "Here Comes the Sun" foi transferida para o dia 5 de dezembro.
Os integrantes da banda cover dos Garotos de Liverpool tocarão novamente em cima de um ônibus inglês de dois andares, num percurso que passará pelas orlas de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa.
"Foi um pedido dos fãs. Quando anunciamos nas redes a apresentação em Vitória, recebemos muitos pedidos de fazer em Vila Velha também", disse Edu Henning, integrante da banda, ao HZ.
Quanto às músicas, elas vão seguir a mesma linha da apresentação na Capital, realizada em setembro. Serão músicas calmas para trazer esperança e relembrar que a vida segue.
"Será um som leve e suave. Vamos trazer um repertório com músicas como 'All We Need Is Love', 'Imagine', 'My Sweet Lord', 'Yesterday', que têm mensagens de levantar a moral de qualquer um. O som será um pouco mais baixo, não será no estilo trio elétrico. Será uma linda homenagem", garante Edu.

O PERCURSO

O ônibus sairá da Rua Ayrton Senna, em Itapoã, seguirá para Itaparica, onde pegará a Av. da Praia até a rotatória. Lá, o ônibus faz o caminho de retorno pela mesma avenida e segue para Itapoã, onde passará pelas ruas São Paulo e Jair de Andrade, continuando na Rua Antônio Gil Veloso até o Clube Libanês. No fim, a banda ainda pode realizar uma breve apresentação para o público presente no local.
A ideia do projeto veio de uma conversa de amigos. "A dona do projeto é a Alcione Lobato. Ela que virou e falou: por que vocês não fazem isso?'. Foi tudo de forma totalmente descontraída", detalha Edu, anunciando que pretende realizar em mais municípios a ação.
"A ideia é ter o prazer de partir para outros municípios, levando o mesmo clima, força e emoção das apresentações que estamos fazendo. Estamos de olho em Serra e Guarapari", completa.
  • HERE COMES THE SUN - CLUBE BIG BEATLES
  • Quando: domingo (28), a partir das 18h, pelas ruas de Vila Velha
  • Saída: no Jazz Residence Galwan, na Rua Ayrton Senna
  • Itinerário: Rua Ayrton Senna; Rua Itaquari; Av. da Praia; Rua Antônio Gil Veloso - contorno na rotatória de Itaparica retornando para Av. da Praia; Rua São Paulo; Rua Jair de Andrade; Rua Antônio Gil Veloso até o Clube Libanês

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