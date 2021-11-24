'A Bela e a Fera In Concert' promete encantar a criançada no domingo (28)

Para curtir
Samba Vix
Shows com D´ Bem com a Vida, Prati Kere e DJ Fabrini. A partir das 16h, no Bar do Alvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes - Bento Ferreira, Vitória). Ingresso: R$ 20 + taxa R$ 2,50 (geral, inteira, 1º lote). Venda: no site Super Ticket. Classificação: 18 anos.
Diogo Nogueira
Ensaio De Carnaval Jucutuquara com show de Diogo Nogueira. A partir das 15h, no Gordinho Sambão (Avenida Antônio Pinto de Aguiar - Vitória, ES). Ingressos: R$200 (inteira, camarote, 2º lote) e R$100 (meia, camarote, 2º lote); R$140 (inteira, pista, 3º lote) e R$70 (meia, pista, 3º lote). Venda: No site Brasil Ticket. Classificação: 18 anos.
Teatro
A Bela e a Fera In Concert
Sessão extra, às 14h30, no Espaço Patrick Ribeiro, no Novo Aeroporto de Vitória (Av. Roza Helena Schorling Albuquerque - Novo Aeroporto, Vitória). Ingresso: R$ 140 (inteira, ouro) e R$ 70 (meia, ouro) / R$ 120 (inteira, prata) e R$ 60 (meia, prata) / R$ 100 (inteira, bronze) e R$ 50 (meia, bronze). Venda: no site Sympla / (27) 98838 2150 (sem taxa de conveniência). Classificação: Livre. Duração: 100 minutos. Menores de 14 anos terão acesso ao evento somente acompanhados dos pais ou responsável legal. O uso de máscara é obrigatório.
Stand Up Rogério Morgado
Stand Up com o comediante Rogério Morgado, às 20h30, no Espaço Patrick Ribeiro, no Novo Aeroporto de Vitória (Av. Roza Helena Schorling Albuquerque - Novo Aeroporto, Vitória). Ingresso: R$ 80 (cadeira, inteira, ouro) e R$ 40 (cadeira, meia, ouro). R$ 60 (cadeira, inteira, prata) e R$ 30 (cadeira, meia, prata). Venda: no site Sympla / (27) 98838 2150 (sem taxa de conveniência). Classificação:16 anos.
Cinema
Festival de Cinema de Vitória
A 28° edição do Festival de Cinema de Vitória acontece em formato em formato on-line e gratuito, sempre às 19 horas, na plataforma InnSaei.TV. Programação: 10h: Debate 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 5 / 13h: Debate 10ª Mostra Foco Capixaba / 16h: Debate 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas / 19h: Homenagem a Margarete Taqueti / Cerimônia de Premiação.