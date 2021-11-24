'A Bela e a Fera In Concert' promete encantar a criançada no domingo (28)

A 28° edição do Festival de Cinema de Vitória acontece em formato em formato on-line e gratuito, sempre às 19 horas, na plataforma InnSaei.TV. Programação: 10h: Debate 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 5 / 13h: Debate 10ª Mostra Foco Capixaba / 16h: Debate 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas / 19h: Homenagem a Margarete Taqueti / Cerimônia de Premiação.