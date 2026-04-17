Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho

A série documental da HBO Max, “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, chamou a atenção pelo tom de denúncia aplicado na produção. Dentre os depoimentos apresentados, a capixaba Amanda Merotto contou a sua história dentro da organização católica, relatando as práticas adotadas no dia a dia do grupo religioso.





Amanda é nascida e criada em Vitória, vindo de uma família humilde. Segundo seu relato na série documental, ela entrou para os Arautos em 2007, aos 12 anos, convencida pelo fator religioso e a segurança que o grupo poderia oferecer, passando a frequentar a igreja aos finais de semana.





“Tudo era feito para chamar a nossa atenção. Era exatamente como a história de João e Maria. A bruxa queria chamar a atenção das crianças. Eu entrei lá porque era realmente interessante. E eu caí na armadilha”, relatou Amanda à produção.