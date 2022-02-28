Renata Rasseli

Baile Voador faz a festa no Carnaval de Vitória 2022; veja fotos

O evento movimentou o Álvares Cabral na  sexta (25) e sábado (26) com shows nacionais e locais

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 02:10

Antônio Zon, Maria Sanz
Antônio Zon, Maria Sanz Crédito: Vitor Machado
O Festival Baile Voador decolou e...pocou no Carnaval de Vitória! O Álvares Cabral recebeu foliões fantasiados, purpurinados e (o mais importante) vacinados na sexta(25)  e sábado (26) de folia. Grande headliner da temporada, o BaianaSystem veio direto de Salvador (BA) e aqueceu voz e corpo num camarim de vidro com vista incrível para a nossa Baía de Vitória. Foi de lá, aliás, que receberam Bruno Lima, idealizador do festival, antes da apresentação.
O reencontro com os capixabas depois de anos de pandemia foi recheado de hits como "Sulamericano" (tema de abertura da novela das 9), "Miçanga" e "Lucro". O vocalista Russo Passapusso fez questão de perguntar: "Todos bem? Com a saúde mental em dia?". Resposta positiva e pronto: a "roda do Baiana", que tradicionalmente se abre no meio da pista dos shows da banda, se formou. O line-up seguiu voando alto: Amaro Lima e os tambores do Bloco Manimal entoaram hits como "Água de Benzer" e "Puxada de Rede" - aliás, foi nessa hora que André Prando apareceu de surpresa no palco para uma canja juntos.
Do Recife, o DJ PatrickTor4 também aqueceu a pista com um set incrível. Foi da pista, inclusive, que o Regional da Nair armou sua roda de samba: com o público ali pertinho, atrás da banda, eles foram de Cartola a Maria Rita, passando por Novos Baianos. E que disse que não ia ter Regional no Carnaval? O line-up ainda completou com nomes como Mariana Coelho, SambaSoul, Xá da Índia, Batuqdellas&Ammor, Chorou Bebel, Jefinho Faraó, Alinne Garruth, Bloco Simpatia, DJ Lorelai e DJ Bravin - e muito mais. Assistindo tudo, do Espaço Voador: Maria Sanz Martins e Antonio Zon, Marina e Luciano Rezende, Letícia Dalvi e Rosney Wetler, Karla Coser e Gustavo Alves, Agatha Avanza e Gabriel Serafim, Lucas Silva e companhia ilimitada.
Confira quem passou por lá nas fotos de Vitor Machado.
Marina e Luciano Rezende Crédito: Vitor Machado
Karla Coser e Gustavo Alves Crédito: Vitor Machado
Rosney Wetler e Leticia Dalvi Crédito: Vitor Machado
Bruno Lima e Thais Costa Crédito: Vitor Machado
Carol Cheibub e Shirley Guimarães Crédito: Vitor Machado
Lucas Silva Crédito: Vitor Machado
Marcelo Fischer, Halisson Campos e  Henrique Casal Crédito: Vitor Machado
Andy Bonella e Breno Ferreira Crédito: Vitor Machado
Aghata Avanza e Gabriel Serafim Crédito: Vitor Machado

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

