Com BaianaSystem, Regional da Nair e Bloco Manimal, Festival Baile Voador divulga atrações

BaianaSystem é uma das atrações confirmadas do Festival Baile Voador Crédito: Divulgação

O Baile Voador cresceu, agora é Festival, e já tem suas atrações para a edição do Carnaval 2022, que acontecerá nos dias 25 e 26 de fevereiro no Álvares Cabral, em Vitória. Serão dois dias de festa e mais de 20 atrações espalhadas em dois palcos: Tropical e Surreal. No line-up, uma profusão de ritmos, a começar pelo headliner BaianaSystem.

Vencedores da 20ª edição do Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa, a banda decola de Salvador com destino a Vitória para sacudir o Festival Baile Voador ao som de "Lucro (Descomprimindo)", do hit "Sulamericano", tema de abertura da novela "Um Lugar ao Sol", e dos sucessos que preenchem os oito álbuns de estúdio.

O evento também confirmou a presença do Regional da Nair, Batuqdellas & Ammor, Bateria da MUG e Bloco Simpatia, considerados patrimônios do Carnaval de Vitória.

Aterrisando de Recife com o famoso "Baile Tropical", festa itinerante que circulou por mais de dez países, inclusive em aberturas de Copa do Mundo, chega o DJ Patricktor4 que promete ferver a pista com muita música tropical, africana, latina e brasileira.

Completam a programação nomes de peso do universo musical capixaba, como André Prando, Xá da Índia, Mariana Coelho (ex-"The Voice Brasil"), Bloco Manimal (com Amaro Lima capitaneando), Jefinho Faraó & Funk Retrô e Chorou Bebel, entre outros convidados.

DIVERSIDADE

Como o Carnaval é de todos e para todos, participam do evento as principais labels alternativas do Estado. Casabeats, Discotopia, Treme Ú Baile, Subúrbio, FusionDub e Pindorama trazem seus DJs para apresentação no Palco Surreal.

Como forma de fomentar as potencialidades culturais do Espírito Santo, o Festival lançou o Edital Voador, em que - além de participar do evento - as bandas, blocos e artistas autorais selecionados levaram uma premiação em dinheiro. Dezenas de artistas capixabas se inscreveram e passaram pela curadoria do evento. Seis foram aprovados e estão no line-up.

CUIDADOS COM A COVID-19

O Festival Baile Voador está programado para acontecer em área aberta, arejada e com limitação de ocupação. Portanto, os ingressos são limitados, com a organização definindo o número de bilhetes a serem comercializados futuramente.

Só será permitido o acesso ao evento de pessoas vacinadas, devendo haver cobrança do passaporte vacinal. O mesmo valerá, além do público, para artistas e demais trabalhadores da festa.

FESTIVAL BAILE VOADOR