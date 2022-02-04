Com BaianaSystem, Regional da Nair e Bloco Manimal, Festival Baile Voador divulga atrações

O Baile Voador cresceu, agora é Festival, e já tem suas atrações para a edição do Carnaval 2022, que acontecerá nos dias 25 e 26 de fevereiro no Álvares Cabral, em Vitória. Serão dois dias de festa e mais de 20 atrações espalhadas em dois palcos: Tropical e Surreal. No line-up, uma profusão de ritmos, a começar pelo headliner BaianaSystem.
Vencedores da 20ª edição do Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa, a banda decola de Salvador com destino a Vitória para sacudir o Festival Baile Voador ao som de "Lucro (Descomprimindo)", do hit "Sulamericano", tema de abertura da novela "Um Lugar ao Sol", e dos sucessos que preenchem os oito álbuns de estúdio.
O evento também confirmou a presença do Regional da Nair, Batuqdellas & Ammor, Bateria da MUG e Bloco Simpatia, considerados patrimônios do Carnaval de Vitória.
Aterrisando de Recife com o famoso "Baile Tropical", festa itinerante que circulou por mais de dez países, inclusive em aberturas de Copa do Mundo, chega o DJ Patricktor4 que promete ferver a pista com muita música tropical, africana, latina e brasileira.
Completam a programação nomes de peso do universo musical capixaba, como André Prando, Xá da Índia, Mariana Coelho (ex-"The Voice Brasil"), Bloco Manimal (com Amaro Lima capitaneando), Jefinho Faraó & Funk Retrô e Chorou Bebel, entre outros convidados.
DIVERSIDADE
Como o Carnaval é de todos e para todos, participam do evento as principais labels alternativas do Estado. Casabeats, Discotopia, Treme Ú Baile, Subúrbio, FusionDub e Pindorama trazem seus DJs para apresentação no Palco Surreal.
Como forma de fomentar as potencialidades culturais do Espírito Santo, o Festival lançou o Edital Voador, em que - além de participar do evento - as bandas, blocos e artistas autorais selecionados levaram uma premiação em dinheiro. Dezenas de artistas capixabas se inscreveram e passaram pela curadoria do evento. Seis foram aprovados e estão no line-up.
CUIDADOS COM A COVID-19
O Festival Baile Voador está programado para acontecer em área aberta, arejada e com limitação de ocupação. Portanto, os ingressos são limitados, com a organização definindo o número de bilhetes a serem comercializados futuramente.
Só será permitido o acesso ao evento de pessoas vacinadas, devendo haver cobrança do passaporte vacinal. O mesmo valerá, além do público, para artistas e demais trabalhadores da festa.
FESTIVAL BAILE VOADOR
- QUANDO: 25 e 26 de fevereiro
- ONDE: Clube Álvares Cabral, em Vitória
- INFORMAÇÕES: Programação completa e venda de ingressos no site do festival
- INGRESSOS
- PASSAPORTE (entrada para os dois dias do evento)
- Espaço Voador
- Inteira: R$ 290
- Meia: R$ 145
- Eco Ingresso: R$ 165
- Pista Voadora
- Inteira: R$ 190
- Meia: R$ 95
- Eco Ingresso: R$ 115
- SEXTA-FEIRA (25)
- Espaço Voador
- Inteira: R$ 190
- Meia: R$ 95
- Eco Ingresso: R$ 105
- Pista Voadora
- Inteira: R$ 140
- Meia: R$ 70
- Eco Ingresso: R$ 80
- SÁBADO (26)
- Espaço Voador
- Inteira: R$ 190
- Meia: R$ 95
- Eco Ingresso: R$ 105
- Pista Voadora
- Inteira: R$ 140
- Meia: R$ 70
- Eco Ingresso: R$ 80