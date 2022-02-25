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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o show solidário "Pra Dona Zora com amor" em Vitória

A ação, organizada por Fábio Carvalho, reuniu artistas para arrecadar fundos para o tratamento da mãe do artista, Dona Zora, que se recupera da Covid-19, nesta quarta-feira (23), na Praia de Camburi

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 02:10

Públicado em 

25 fev 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Fabinho Carvalho no show
Fabinho Carvalho no show "Pra Dona Zora com amor" com os músicos Murilo Abreu e Luisa Meirelles Crédito: Mônica Zorzanelli
Uma show de amor e solidariedade.  Assim foi o "Pra Dona Zora com amor", organizado por Fábio Carvalho, nesta quarta-feira (23), no Canto da Praia Beach Bar, na Praia de Camburi, em Vitória. A ação solidária, com a participação de músicos e artistas capixabas, arrecadou fundos para custear o tratamento da mãe de Fábio, Dona Zora, que se recupera da Covid-19. 
A noite contou com abertura do DJ Renato Vervloet e rolou com apresentações de Anderson Chocolate, Léo Caetano, Nicola Pasolini, Nego Léo, Diego Lira, Rodrigo CX, Dorkas Nunes, Fred Nery (Macucos), Luisa Meirelles, Murilo Abreu, Monique Rocha, Manfredo, Marcelo Rosário, Nano Viana, Rabujah, Renato Casanova e Vitor Vantil. A atriz Alcione Dias também emocionou a plateia ao apresentar um poema de Conceição Evaristo. Confira quem prestigiou o evento na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Edu Cozendey e Fabinho Carvalho
Edu Cozendey e Fabinho Carvalho Crédito: Mônica Zorzanelli
Renata Rosa e Luisa Meirelles
Renata Rosa e Luisa Meirelles Crédito: Mônica Zorzanelli
Juliane Rossi, Fred Salazar e Flavia Salim
Juliane Rossi, Fred Salazar e Flavia Salim Crédito: Mônica Zorzanelli
Margô Dalla, Carol Abreu e Camila Brandão
Margô Dalla, Carol Abreu e Camila Brandão Crédito: Mônica Zorzanelli
Alvaro, Carol, Murilo e Claudio Abreu
Alvaro, Carol, Murilo e Claudio Abreu Crédito: Mônica Zorzanelli
Renato Vervloet - Nano Vianna - Alcione Dias - Renata Casanova - Monique Rocha
Renato Vervloet, Nano Vianna, Alcione Dias, Renata Casanova e Monique Rocha Crédito: Mônica Zorzanelli
Janine Cavadas, Juranda Alegro, Thaissa Duarte, Jeane Duarte e Marianne Denk
Janine Cavadas, Juranda Alegro, Thaissa Duarte, Jeane Duarte e Marianne Denk Crédito: Mônica Zorzanelli
Rosinha, Sandro Penna e Juliana Osório
Rosinha Estrella, Sandro Penna e Juliana Osório Crédito: Mônica Zorzanelli

É HOJE!

Começa nesta sexta-feira o Festival Baile Voador, no Álvares Cabral. Serão dois dias de festa, dois palcos e mais de 20 atrações. Para o começo, hoje, sobem ao palco Regional da Nair, Xá da Índia, PatrickTor4, Bloco Simpatia, Batuqdellas&Ammor, Alinne Garruth, Chemical Disco, DJ Bravim, Subúrbio, Casabeats, Fusion Dub e SambaSoul. Detalhe importante: só entram vacinados com ao menos duas doses.

VEM CARNAVAL!

Lara Moulin Isadora Rosalem Camila Pacheco
Lara Moulin,  Isadora Rosalem e Camila Pacheco: prontas para curtir a folia com acessórios by Karin Pacheco Crédito: Elani Passos

RR NEWS

Andrea Andrade e Veruska Seibel conferiram o show da turnê "Farewell Yellow Brick Road", de Elton John, nesta quarta-feira (23), no Madison Square Garden, em Nova York. 
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Valdecir Torezani foi o anfitrião do "Aquecimento do Carnaval", nesta quinta-feira (24), com jantar e sorteios de brindes.
***
Daniel Morelo e Simone Marçal anunciam a edição 2022 do Marien Calixte Jazz Music Festival para os dias 18 e 19 de março, no Parque Pedra da Cebola. Marien Calixte Jazz Music Festival para os dias 18 e 19 de março, no Parque Pedra da Cebola. Único festival exclusivo de música instrumental do Espírito Santo, ele será gratuito e terá um público limitado presencial, cujos ingressos serão distribuídos a partir de 7 de março pelo site Sympla. Entre as mais de 10 atrações deste ano estão nomes como Amaro Freitas Trio, Torcuato Mariano Quarteto, Esdras Nogueira e Grupo e  Camerata Jovem Vale Música.
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André Poubel, Zezé Monteiro, Denize Abaurre e Rose Frizzera curtem os dias de carnaval em São Miguel do Gostoso e Pipa, no Rio Grande do Norte. 
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Carolina Neves acaba de lançar Purple, coleção que traz como elemento principal a ametista. As peças incorporam a pedra em um design imponente, trazendo o DNA da marca que é conhecida pelas suas criações com significados.
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A advocacia comemora vitória importante: presidente da 11ª Subseção da OAB-ES, Dra Kelly Andrade recebeu das mãos do Juiz Diretor do Fórum de Cariacica, Dr Adriano Melo, as chaves da nova sala de apoio à advocacia - que agora é maior e mais moderna.
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Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares e da seccional capixaba da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-ES), convida a toda a sociedade capixaba a participar da campanha de arrecadação de suprimentos em solidariedade às vítimas das chuvas em Alegre. A Sede da entidade é o posto de coleta para doações de materiais de limpeza, água mineral e higiene pessoal. As doações serão enviadas e distribuídas pela Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Alegre, que está atuando no apoio às vítimas das chuvas.
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Os assessores de investimentos Lélio Monteiro, Marcela Marques e Frederico Lopes, da Pedra Azul Investimentos estiveram em São Paulo ontem, dia 23, para receberem o Selo Private XP 2022, no Restaurante Iulia, no Jockey Club de São Paulo.
Os assessores de investimentos Lélio Monteiro, Marcela Marques e Frederico Lopes, da Pedra Azul Investimentos estiveram em São Paulo nesta quarta-feira (23), para receberem o Selo Private XP 2022, no Restaurante Iulia, no Jockey Club de São Paulo Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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