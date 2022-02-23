Iate Clube do ES realiza regata 21ª regata Vitória x Guarapari; veja fotos

Victor Santos Neves Filho, Carlos Moschen e Francisco Bueno Crédito: Camila Baptistin/ Cesar Sartório - Divulgação ICES

A Regata Vitória x Guarapari agitou ainda mais o mar capixaba neste fim de semana. O evento, realizado pelo Iate Clube do Espírito Santo, contou com uma noite dedicada à reunião dos velejadores para alinhamento do percurso e reuniu, além do comodoro Carlos Moschen e do contra comodoro, Francisco Bueno, o capitão de flotilha Maiko Amorim, o presidente da Federação Capixaba de Iatismo (Fecae ), Renato Avelar, e A oceanógrafa Larisse Faroni-Perez. O primeiro lugar da classe RGS I foi do veleiro Mariscal; da classe Bico de Proa foi do veleiro Vitória Ventura, sob comando de Fabiano Porto; e da ORC ficou com a embarcação Glasgow, comandada por Renato Machado. Os 26 barcos participantes saíram do clube pela manhã no sábado (19) e chegaram na tarde na Praia do Morro.

Regata Vitória x Guarapari

CAPIXABAS NO MÉXICO

Depois de viajar por vários países, desde 2012, visitando as melhores instituições de educação do mundo, para conhecer experiências inovadoras na educação superior, o reitor da Faesa, o professor Alexandre Nunes Theodoro, está no México acompanhado da pró-reitora, professor Carla Letícia Alvarenga Leite, para um programa de formação organizado pelo Semesp, com um grupo seleto de gestores educacionais do Brasil. Os dois passam uma semana na Tec Monterrey, instituição mexicana de quase 80 anos, que é referência no mundo pelo uso da tecnologia a serviço da educação. O objetivo é buscar e validar conhecimentos em inovação acadêmica para aperfeiçoar ainda mais as práticas de excelência do centro universitário.

CAPIXABA EM PARIS

NOSSOS DUOS

A cantora Elaine Rowena abre sua temporada de shows com o inedito “Nossos duos”, que vai apresentar ao lado do pianista Gerlin Júnior, no dia 5 de março, no 244 Club em Vitória. O público vai se deliciar com o refinado repertório de jazz, tradicional bossa e blues e também com o talento das convidadas da noite, as cantoras Gardenia Marques, Scarlett Alves e Germana Wernersbach.

SUNSET

João Araújo, Dudu Altoé e Andy Bonella: em fim de tarde de lançamento na Praia de Camburi Crédito: Divulgação

CERVEJA EM PARCERIA COM IRON MAIDEN

O vocalista da banda de rock Iron Maiden, Bruce Dickinson, em parceria com a cervejaria brasileira Bodebrown, lançou a cerveja Trooper, exclusiva para os fãs da banda. A novidade já está disponível no Empório Joaquim e assinada pelo sommelier da casa Bernardo Coelho, sendo uma cerveja de baixo amargor com quatro tipos de maltes, suave sabor e aromas com notas sutis de cacau, chocolate branco e manga. A Bodebrown também traz para o Empório Joaquim mais duas cervejas, sendo a Imperial Ipa e a Cacau Ipa. Todos esses rótulos podem ser experimentados no bistrô e comprados na loja do estabelecimento.

CERTIFICADO ALEMÃO

Coordenadora de Terceira Língua e Espanhol, Fabiana Ferrari, aluno Tasso Rocha Lugon, e diretor Mário Broetto Crédito: Divulgação

Os alunos das turmas de 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci acabam de receber o certificado de proficiência em Língua Alemã. Todos foram submetidos e aprovados em uma prova aplicada pelo Instituto Goethe, instituição ligada ao governo alemão que é parceira da escola no ensino da língua desde 2009. As certificações foram entregues pelo diretor Mário Broetto e pela coordenadora de Terceira Língua e Espanhol, Fabiana Ferrari, que enfatizaram a importância da ampliação do estudo de idiomas diversos para o aproveitamento das tantas oportunidades que existem de graduação e trabalho também fora do Brasil.

RR NEWS

Nos dias 3 e 4 de março, a periodontista capixaba Marcella Zon realizará em São Paulo cirurgias de enxerto ósseo em parceria com a doutora Marcela Fiorot.

Sandra e Moisés Demoner vão passar um carnaval tranquilo. Moisés segue para um sítio em Ibiúna, São Paulo, onde vai curtir dias de relaxamento com a família. Já Sandra segue para um sítio com haras, na região de montanhas do Estado.

A advogada Erica Neves vai aproveitar o carnaval para fazer uma pausa com a família. Vai se revezar entre Caravelas e a Fazenda Gostoso, em Teixeira de Freitas

Andréia Lopes vai curtir o carnaval e celebrar o aniversário no sábado (26), ao lado da família, em Arraial D'Ajuda, na Bahia.

Ana Nascif vai curtir os dias de folia no circuito Vix-Guarapari.

Celso Siqueira Jr. e família vão aproveitar o feriadão entre Manguinhos e Domingos Martins.

Edison Santos e Abimar Mendes partem para Iriri neste carnaval. Mendes vai aproveitar para intensificar treino na praia para a Maratona de Boston, marcada para abril de 2022.

Carolina Marapodi, gerente de Marketing do Shopping Vila Velha, está nos preparativos finais para o Carnavalzinho: O Clubinho Especial de Carnaval do Shopping Vila Velha, que acontecerá no sábado e domingo, 26 e 27 de fevereiro. A folia infantil inclui na programação bailinhos e banda com marchinhas, brincadeiras e desfile de fantasias.