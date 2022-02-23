Fábio Carvalho faz show solidário para tratamento da mãe, em recuperação da Covid-19

Fábio Carvalho promove show solidário para arrecadar fundos e custear tratamento da mãe, em recuperação da Covid-19 Crédito: Roberto Burura

Talento e solidariedade vão ditar a noite de quarta (23) do quiosque Canto da Praia Beach Bar, em Jardim Camburi , Vitória. Por lá, a partir das 19 horas, acontece o show "Pra Dona Zora com Amor", organizado por Fábio Carvalho, ex-integrante da Banda Manimal.

Trata-se de uma ação solidária idealizada por Carvalho para arrecadar fundos e custear o tratamento da mãe, Dona Zora, que se recupera após ter contraído a Covid-19 em 2020. Segundo o artista, ela ficou quatro meses internada no Hospital Meridional (Cariacica) e sofre com os agravamentos das sequelas irreversíveis deixadas pela doença.

Hoje, Dona Zora faz uso de oxigênio, praticamente 24 horas por dia, toma oito medicamentos diários, sendo alguns não fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e usa fraldas geriátricas.

Lógico que Fábio não estará sozinho nessa "batalha". No palco, chega acompanhado por 15 músicos que irão apresentar, além de composições próprias, sucessos de Dalva de Oliveira, Jessé, Wando, Evaldo Braga, Zeca Pagodinho e Marina Lima, faixas que a mãe do artista gosta de ouvir.

A noite contará com abertura do DJ Renato Vervloet e terá participação de nomes da cultura capixaba, como Anderson Chocolate, Léo Caetano, Nicola Pasolini, Nego Léo, Diego Lira, Rodrigo CX, Dorkas Nunes, Fred Nery (Macucos), Luisa Meireles, Murilo Abreu, Monique Rocha, Manfredo, Marcelo Rosário, Nano Viana, Rabujah, Renato Casanova (Casaca) e Vitor Vantil, além de Alcione Dias, que fará uma performance sob um poema de Conceição Evaristo.

"Sempre tive vontade de fazer um show para homenagear minha mãe, cantando as músicas que ouvia com ela na infância e na adolescência. Fortalecendo este desejo, existe minha luta permanente para continuar os cuidados e dar dignidade a esta mulher guerreira que sempre cuidou dos seus e de quem precisasse, inclusive nos 35 anos em que atuou como servidora na área da saúde, sempre com muito amor e respeito", frisou Carvalho.

Todo couvert do show será destinado ao tratamento de Zora. "Prometemos muita emoção, vibrações positivas e alegria, apesar de tudo, estamos vivos e lutando por dias e tempos melhores", complementa.

OBRAS DE ARTE

Além da apresentação musical desta quarta (23), outra companha para custear o tratamento da mãe de Fábio Carvalho está sendo promovida por uma rede de artistas visuais capixabas.

Vinte e três artistas doaram obras que serão vendidas, cujo dinheiro arrecadado será revertido para a campanha. Os leilões estão sendo feitos no Instagram do músico.

SHOW SOLIDÁRIO "PARA DONA ZORA COM AMOR"