10 artistas para ficar de olho em 2022, segundo o YouTube

Pela segunda temporada consecutiva, o YouTube lançou, na manhã desta terça-feira (22), a lista 10 Artistas para Ficar de Olho em 2022, ou seja: aqueles que prometem bombar na plataforma e nas paradas de sucesso (ou seriam playlists?) de todo o País.
Antes de revelar os "eleitos" (que você está doido para conhecer, claro!), vamos relembrar talentos que estiveram presentes nas indicações de 2021 e que hoje estão na crista da onda, como Tarcísio do Acordeon (um dos reis da pisadinha), que teve um aumento de 455% em views em seu canal no mesmo período, os sertanejos Mariana & Mateus e Majur, uma das novas divas do R&B e da música baiana. Teria a plataforma de streaming o dom da "premonição" de sucessos?
Brincadeiras à parte, Sandra Jimenez, diretora do YouTube Music para a América Latina, explica que a escolha não passa por magia, mas, sim, tecnologia. Para realizar a lista de tendências, a plataforma usou uma metodologia baseada em dados, que combina a análise de informações internas, como, por exemplo, a curva de crescimento dos streamings e vídeos musicais dentro do YouTube, e a tendência de busca pelo nome dos artistas, além de parâmetros externos, como menções em redes sociais.
"Com os dados analisados, chegamos à lista dos 10 nomes, que acreditamos ter talento e potencial artístico e musical para cair no gosto dos brasileiros ao longo de 2022", afirmou Sandra, em entrevista coletiva, que contou com participação de "HZ".
Na lista, nomes de todos os gêneros musicais, como trap, pagode, piseiro, pop, sertanejo e gospel, um dos estilos que mais vem ganhando fatia de mercado no Brasil. Na relação do serviço de streaming, artistas que estão se firmando no mercado fonográfico, como Brisa Star, e apostas da plataforma, como Rachel Reis e Dom Vittor & Gustavo, irmão de Marília Mendonça.
Flávio Marcondes, Head de Programação Musical do YouTube para a América Latina, também destacou o crescimento do trap no país, que aparece com dois selecionados na lista, Mc Caverinha, de apenas 13 anos, e WIU.
"É um gênero estabelecido há um certo tempo na América do Norte e vem ganhando espaço na América Latina. Começou na Argentina, que conta com uma cena forte, e chegou ao Brasil. O nosso trap tem uma pegada de inclusão, com músicos mostrando o atual estágio de empoderamento do artista negro, com ostentação e conquistas. Uma realidade distante de apenas explorar o conceito de denúncia social, muito presente no rap e hip hop", exemplifica o produtor musical.
Durante dez semanas, a partir desta terça (22), O YouTube Music fará a promoção dos artistas escolhidos, criando playlists e divulgando seus trabalhos. Em cada semana, um nome estará em destaque. Abrindo os serviços, a escolhida foi Brisa Star, que se apresentou na Serra no início do mês, autora do hit "Se Joga no Passinho", uma das escolhidas pela plataforma para 2022.
"Os selecionados são jovens e possuem em comum um engajamento muito grande nas redes sociais, não só no YouTube, como também em outras plataformas de produção de conteúdo. É uma turma que já 'nasceu' com o celular na mão, interagindo com os fãs", destaca Sandra Jimenez, dizendo que a ideia de criar listas com promessas da música não ficará apenas no Brasil. "Estamos planejando expandir para vários países da América Latina na próxima temporada".
Flávio Marcondes, por sua vez, cita que a iniciativa deve chegar aos principais mercados do mundo latino. "Temos projetos para a Argentina, México e Colômbia, nos mesmos moldes aplicados para o Brasil", complementa.
Mas chega de blábláblá e vamos aos 10 artistas para ficar de olho em 2022, segundo o YouTube:
WIU (Trap)
A carioca Andressa Hayalla encantou o Brasil quando participou do "The Voice" em 2018. Após o programa, apostou em seu trabalho autoral e se tornou uma das referências da nova geração de mulheres no pagode. Andressa acumula participações com Péricles e Felipe Araújo, e faz parte do último álbum do Grupo Menos é Mais.
A cantora mineira, que se inspirou no pai, também cantor, ganhou destaque na região em 2019, com a versão piseiro de "Me Belisca", de MC Bruninho. A artista, que irá completar 15 anos nesse ano, já emplacou hits como "Se Joga No Passinho", que se consagrou como um dos 10 vídeos de música mais assistidos no YouTube em 2021. Em 2022, a cantora lançou “Vem com Brisa Star”, EP com três faixas inéditas, e se prepara pra lançar mais singles ao longo do ano.
Clarissa Müller, ou apenas Clarissa, é uma cantora e atriz carioca de 23 anos e dona de um dos hits virais de 2021, "Nada Contra (Ciúme)", canção indie pop que acumula mais de 9,5 milhões de visualizações no YouTube. Com um EP homônimo lançado e uma série de singles, Clarissa é uma artista em ascensão do pop nacional e já abriu 2022 com uma parceria com OUTROEU ("Delírio").
O gaúcho Dom Vittor começou a cantar cedo, participando de programas de televisão e, em 2016, esteve no “The Voice Kids”. Seguiu com carreira solo e, em 2020, se juntou a Gustavo, que nasceu em Goiânia e cresceu rodeado de música por conta da família: é irmão de Marília Mendonça. Em 2021, eles lançaram "Ângulo Perfeito", com 1,8 milhão de visualizações, seguido por "Calculista", primeira música de trabalho em parceria com Marília Mendonça, cujo videoclipe soma mais de 13 milhões de visualizações no YouTube.
Após compor sucessos para Barões da Pisadinha ("Tá Rocheda") e Wesley Safadão ("Mal de Ex"), o cearense de 24 anos - que mistura piseiro, eletrônico, bregadeira e funk -, estourou de vez em 2021 com "Sem Sentimento", e "Putariazinha", hits que somam mais de 100 milhões views no YouTube. Em 2022, Felipe Amorim seguirá levando seu "piseiro rave" pelo Brasil, abrindo o ano com "Red de Maracujá".
Felipe Grilo é um cantor brasiliense de 25 anos, que se mudou para o Rio Grande do Norte e começou a cantar na igreja desde pequeno. O vídeo de "Quebra Minha Promessa", lançado em outubro de 2021, soma 2,5 milhões de visualizações.
A mineira Mari Borges começou a carreira aos 16 anos fazendo covers em seu canal do YouTube e hoje, além das releituras, possui um trabalho autoral. Recentemente, a cantora lançou 3 faixas de seu novo projeto, com destaque para 2 faixas em collab com grandes nomes da música gospel: “Outro na Fornalha”, com Sarah Beatriz, e “Fenda da Rocha” com o grupo Casa Worship.
Kauê de Queiroz Benevides Menezes, o jovem de 13 anos conhecido como Mc Caverinha, se tornou uma das sensações no universo hip hop brasileiro em 2019, quando lançou o single ''Só Não Pisa No Meu Boot’'. Esse ano, Caveirinha, apelidado pelo público de Príncipe do Trap, voltou às paradas com o hit "Pantera". Para se inspirar, em suas músicas, o artista retrata experiências reais de sua família, que passou por inúmeras dificuldades.
Natural de Feira de Santana, Bahia, Rachel Reis tem 24 anos e começou na música em 2016, fazendo shows em barzinhos e eventos na cidade. Em 2020, soltou seus primeiros singles autorais, "Ventilador" e "Sossego", chamando a atenção ao entregar uma MPB moderna com pitadas de pop, pagodão e arrocha. Sonoridade que se consolidou na deliciosa "Maresia" e no EP "Encosta", trabalhos ao lado dos produtores musicais Zamba e Cuper, lançados em 2021. Em 2022, Rachel lançará seu primeiro álbum.
O produtor e rapper de 19 anos WIU lançou seu single de estreia “Sucrilhos” em julho de 2019. Logo depois, teve seu primeiro grande sucesso com “Mantém”, em parceria com Matuê, lançado em outubro do mesmo ano pela produtora de Fortaleza, 30PRAUM. O single também foi produzido por WIU e conta com 40 milhões de visualizações no YouTube. Em 2021, o rapper lançou “Lágrimas de Crocodilo” e “Pitbull” e teve grande repercussão no segmento demonstrando seu crescimento como artista.