10 artistas para ficar de olho em 2022, segundo o YouTube

WIU (Trap)

A carioca Andressa Hayalla encantou o Brasil quando participou do "The Voice" em 2018. Após o programa, apostou em seu trabalho autoral e se tornou uma das referências da nova geração de mulheres no pagode. Andressa acumula participações com Péricles e Felipe Araújo, e faz parte do último álbum do Grupo Menos é Mais.

A cantora mineira, que se inspirou no pai, também cantor, ganhou destaque na região em 2019, com a versão piseiro de "Me Belisca", de MC Bruninho. A artista, que irá completar 15 anos nesse ano, já emplacou hits como "Se Joga No Passinho", que se consagrou como um dos 10 vídeos de música mais assistidos no YouTube em 2021. Em 2022, a cantora lançou “Vem com Brisa Star”, EP com três faixas inéditas, e se prepara pra lançar mais singles ao longo do ano.

Clarissa Müller, ou apenas Clarissa, é uma cantora e atriz carioca de 23 anos e dona de um dos hits virais de 2021, "Nada Contra (Ciúme)", canção indie pop que acumula mais de 9,5 milhões de visualizações no YouTube. Com um EP homônimo lançado e uma série de singles, Clarissa é uma artista em ascensão do pop nacional e já abriu 2022 com uma parceria com OUTROEU ("Delírio").

O gaúcho Dom Vittor começou a cantar cedo, participando de programas de televisão e, em 2016, esteve no “The Voice Kids”. Seguiu com carreira solo e, em 2020, se juntou a Gustavo, que nasceu em Goiânia e cresceu rodeado de música por conta da família: é irmão de Marília Mendonça. Em 2021, eles lançaram "Ângulo Perfeito", com 1,8 milhão de visualizações, seguido por "Calculista", primeira música de trabalho em parceria com Marília Mendonça, cujo videoclipe soma mais de 13 milhões de visualizações no YouTube.

Após compor sucessos para Barões da Pisadinha ("Tá Rocheda") e Wesley Safadão ("Mal de Ex"), o cearense de 24 anos - que mistura piseiro, eletrônico, bregadeira e funk -, estourou de vez em 2021 com "Sem Sentimento", e "Putariazinha", hits que somam mais de 100 milhões views no YouTube. Em 2022, Felipe Amorim seguirá levando seu "piseiro rave" pelo Brasil, abrindo o ano com "Red de Maracujá".

Felipe Grilo é um cantor brasiliense de 25 anos, que se mudou para o Rio Grande do Norte e começou a cantar na igreja desde pequeno. O vídeo de "Quebra Minha Promessa", lançado em outubro de 2021, soma 2,5 milhões de visualizações.

A mineira Mari Borges começou a carreira aos 16 anos fazendo covers em seu canal do YouTube e hoje, além das releituras, possui um trabalho autoral. Recentemente, a cantora lançou 3 faixas de seu novo projeto, com destaque para 2 faixas em collab com grandes nomes da música gospel: “Outro na Fornalha”, com Sarah Beatriz, e “Fenda da Rocha” com o grupo Casa Worship.

Kauê de Queiroz Benevides Menezes, o jovem de 13 anos conhecido como Mc Caverinha, se tornou uma das sensações no universo hip hop brasileiro em 2019, quando lançou o single ''Só Não Pisa No Meu Boot’'. Esse ano, Caveirinha, apelidado pelo público de Príncipe do Trap, voltou às paradas com o hit "Pantera". Para se inspirar, em suas músicas, o artista retrata experiências reais de sua família, que passou por inúmeras dificuldades.

Natural de Feira de Santana, Bahia, Rachel Reis tem 24 anos e começou na música em 2016, fazendo shows em barzinhos e eventos na cidade. Em 2020, soltou seus primeiros singles autorais, "Ventilador" e "Sossego", chamando a atenção ao entregar uma MPB moderna com pitadas de pop, pagodão e arrocha. Sonoridade que se consolidou na deliciosa "Maresia" e no EP "Encosta", trabalhos ao lado dos produtores musicais Zamba e Cuper, lançados em 2021. Em 2022, Rachel lançará seu primeiro álbum.