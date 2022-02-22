Britney Spears fecha acordo de R$ 76 milhões para escrever biografia

Britney Spears fechou um acordo para escrever sua biografia por cerca de 15 milhões de dólares Crédito: Reuters/Folhapress

Britney Spears fechou um acordo para escrever sua biografia por cerca de 15 milhões de dólares - aproximadamente R$ 76,5 milhões - nesta segunda-feira, 21, revelou o site Page Six.

Fontes do mercado editorial informaram que a cantora recebeu propostas de diversas editoras e acabou fechando o contrato com Simon & Schuster, considerado um dos "maiores acordos de todos os tempos, atrás dos Obama".

Em 2017, o casal Barack e Michelle vendeu os direitos de seus livros por aproximadamente 60 milhões de dólares - mais de R$ 305 milhões, na cotação do dólar atualmente.

Desde que se livrou da tutela de seu pai, Jamie Spears, a cantora fala abertamente nas redes sociais sobre o tratamento que recebeu da família durante o período 13 anos. A tutela foi anulada na justiça no final de 2021.

Britney também criticou a irmã Jamie Lynn Spears, após a publicação de sua biografia onde menciona sua relação com a diva do pop. "Parabéns, campeã de vendas A sua coragem em vender um livro e falar m..., mas você está mentindo", escreveu.