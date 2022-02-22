Britney Spears fecha acordo de R$ 76 milhões para escrever biografia

Britney Spears fechou um acordo para escrever sua biografia por cerca de 15 milhões de dólares - aproximadamente R$ 76,5 milhões - nesta segunda-feira, 21, revelou o site Page Six.
Fontes do mercado editorial informaram que a cantora recebeu propostas de diversas editoras e acabou fechando o contrato com Simon & Schuster, considerado um dos "maiores acordos de todos os tempos, atrás dos Obama".
Em 2017, o casal Barack e Michelle vendeu os direitos de seus livros por aproximadamente 60 milhões de dólares - mais de R$ 305 milhões, na cotação do dólar atualmente.
Desde que se livrou da tutela de seu pai, Jamie Spears, a cantora fala abertamente nas redes sociais sobre o tratamento que recebeu da família durante o período 13 anos. A tutela foi anulada na justiça no final de 2021.
Britney também criticou a irmã Jamie Lynn Spears, após a publicação de sua biografia onde menciona sua relação com a diva do pop. "Parabéns, campeã de vendas A sua coragem em vender um livro e falar m..., mas você está mentindo", escreveu.
"Queria que você fizesse um teste com um detector de mentiras para que todas essas pessoas vissem que você está mentindo na cara dura sobre mim! Queria que o Deus todo poderoso viesse e mostrasse ao mundo que você está mentindo e ganhando dinheiro às minhas custas! Você é um lixo, Jamie Lynn", finalizou Britney Spears.