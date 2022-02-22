Arthur reflete o que é ser 'mais ou menos homem' após fala de Laís

Arthur Aguiar vira alvo de Larissa e Laís no jogo da discórdia Crédito: Globo/Reprodução

Arthur Aguiar recebeu duras críticas de Laís e Larissa durante o Jogo da Discórdia que aconteceu nesta noite de segunda (21) no Big Brother Brasil 22 (Globo). Apontado como quem "não ganha de jeito nenhum" pelas sisters, o ator foi acusado de ser interesseiro e "menos homem", segundo os discursos das participantes.

Em conversa com DG e Paulo André no quarto antes de dormir, Arthur comentou que gostaria de ter rebatido a fala de Laís que afirmou que ele não era "homem suficiente" para votar Jade Picon no paredão. Na ocasião, a médica disse que ele tinha receito de "atacar" Jade, já que sabia que ela é forte aqui fora e por isso, optava por ir nela.

"Eu queria ter falado: 'Eu não sabia que o que definia se eu era mais homem ou menos homem era eu botar ela [Jade] no paredão ou não', tá ligado?", afirmou Arthur.

O ator ainda disse que não é moleque e que por isso não joga com a emoção, mas sim com a razão. Assim como Laís, ele deu a placa de "não ganha de jeito nenhum" do Jogo da Discórdia para ela. Ele argumentou dizendo que não a enxergava como jogadora e chegou a afirmar que ela era conhecida apenas por ser a "amiga da Bárbara", a última eliminada da semana passada.

Quando foi a sua vez de falar, Arthur ainda respondeu à alfinetada de Laís e disse que admirava Jade como jogadora e pessoa, e que só não votou nela ainda porque não teve a oportunidade --e também se fosse o caso avaliaria o momento certo de fazer isso.

Jade Picon já indicou Arthur Aguiar para o Paredão duas semanas seguidas e o tem como alvo declarado. Isso tem tornado a participação do ator cada vez mais forte no programa. Ele é atualmente apontado como um dos favoritos para chegar na final.