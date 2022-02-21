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Mensagem de esperança

Marido de Paulinha Abelha crê na recuperação da esposa

O modelo Clevinho Santos, marido de Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta que está internada na UTI há mais de uma semana, divulgou um novo boletim médico da cantora, na noite desta segunda (21), seguido de uma mensagem de esperança pela recuperação da amada.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 20:19

Paulinha Abelha
Paulinha Abelha continua internada Crédito: Reprodução @Paulinhaabelha
O modelo Clevinho Santos, marido de Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta que está internada na UTI há mais de uma semana, divulgou um novo boletim médico da cantora, na noite desta segunda (21), seguido de uma mensagem de esperança pela recuperação da amada.
Em postagem no Instagram, ele mostrou a última nota médica em que diz que a artista 'segue internada na UTI em processo de investigação clínica' e afirmou acreditar que a parceira irá se recuperar.
"Nós iremos vencer porque o poder de Deus é maior que qualquer coisa", escreveu Clevinho Santos, na legenda da divulgação do boletim médico.
Os amigos e admiradores do casal também deixaram mensagens de apoio ao modelo. "A vitória já é certa!", escreveu um fã. "Deus tem vitória para Paulinha", disse outro seguidor. "Deus está com ela", declarou um terceiro internauta.
A cantora está internada desde o último final de semana, quando passou mal durante uma turnê em São Paulo. Na quinta-feira (17), a equipe do Calcinha Preta afirmou ao site Uol que a cantora está com uma bactéria no cérebro.
Os médicos relatam que Paulinha "mantém quadro neurológico inalterado, sem sinais de instabilidade hemodinâmica, respirando com suporte de aparelhos e necessitando de suporte renal dialítico. Permanece em processo de investigação clínica".

CANCELAMENTO DE SHOWS

A banda Calcinha Preta cancelou todos os compromissos até o dia 10 de março em virtude da internação da vocalista Paulinha Abelha.
"Esperamos retomar a agenda em breve, quando houver condições para a realização dos compromissos, já que no momento tem sido humanamente impossível", diz o comunicado divulgado no perfil oficial do grupo de forró.

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