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Na torcida

Patricia Abravanel faz 'homenagem' para o sobrinho Tiago, confinado no 'BBB 22'

A apresentadora promoveu uma festa para mostrar sua torcida pelo sobrinho que está participando do reality show. O humorista Alexandre Porpetone se vestiu como Tiago
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 18:21

A apresentadora Patrícia Abravanel
A apresentadora Patrícia Abravanel demonstrou a sua torcida Crédito: Reprodução/Instagram @patriciaabravanel
Patricia Abravanel resolveu fazer uma brincadeira com Tiago Abravanel, durante o Programa Silvio Santos deste domingo, 20. A apresentadora promoveu uma festa para mostrar sua torcida pelo sobrinho que está participando do Big Brother Brasil.
O humorista Alexandre Porpetone se vestiu como Tiago e, no palco do programa, imitou uma cena que viralizou no BBB, em que o neto do Silvio Santos chora e é consolado por outros brothers.
O momento foi compartilhado por Patricia em seu Instagram. "Eu e toda produção do @pgmsilviosantos fizemos uma graça cheia de amor para homenagear o @tiagoabravanel! Ti, estamos com você!", escreveu.
Nos comentários, alguns seguidores viram a atitude como uma resposta às declarações de Tiago no BBB. O brother confessou não ser tão próximo da família e que o avô não participava das suas festas de aniversário.
"Um tapa de luva da Patrícia, agora tem foto com festa, balão, bolo e o avô! Gosto do Thiago, mas nem tudo precisa ser compartilhado", escreveu uma seguidora.

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