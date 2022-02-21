"BBB 22": Ludmilla comenta sobre fama de "planta" de Brunna

Brunna Gonçalves é uma das emparedadas desta semana no "Big Brother Brasil". Em apoio a sua mulher, Ludmilla usou as redes sociais para falar sobre a fama de “planta” que a dançarina recebeu no reality show.
“A Bruna pode até ser planta, mas eu tenho uma pergunta que não quer calar, quem não é planta nessa edição?”, questionou em seu twitter. Além disso, a cantora afirmou que a sociedade gosta de assistir mulheres pretas apenas em duas posições: de vítima ou de raivosa.
E acrescentou que é bom ver a bailarina como "planta", tranquila e em paz com seus valores. Para ajudar a sua amada no paredão, a cantora está promovendo mutirões de votação.
Ela está até fazendo promessas para que a sister fique na casa. “Foi aqui que pediram mais um Lud Session? Se a Bru voltar desse paredão eu vou pensar no caso de vcs”, escreveu.
Lud Session é um projeto realizado por Ludmilla em que a artista conta com participação de outros cantores para apresentar diferentes músicas no seu canal do YouTube. O primeiro lançamento foi com Xamã e o segundo com Gloria Groove.