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Yasmin Brunet tira sobrenome Medina de perfil no Instagram após suposto beijo

Modelo resolveu mudar o nome da rede um mês após separação. Na última sexta-feira (18), de acordo com o colunista Leo Dias, Medina foi flagrado aos beijos com uma influenciadora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 14:39

Yasmin Brunet
Yasmin Brunet resolveu tirar o Medina de seu nome completo no Instagram Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
A modelo Yasmin Brunet, 33, resolveu tirar o Medina de seu nome completo no Instagram, pertencente ao agora ex-marido, o surfista Gabriel Medina, 28. Esse fato acontece quase um mês depois de ambos anunciarem a separação após pouco mais de um ano casados.
Até então, o nome dela era mostrado como Yasmin Brunet Medina, mas agora o último sobrenome deixou de aparecer.
Na última sexta-feira (18), de acordo com o colunista Leo Dias, Medina foi flagrado aos beijos com uma influenciadora numa balada em São Paulo e parece ter feito a fila andar mais rapidamente.
Pouco tempo depois do fim da união, Yasmin também teve de lidar com indiretas da skatista Letícia Bufoni, que já foi muito próxima de Medina. "O gigante acordou", postou ela para delírio de muitos seguidores que entenderam o que ela quis dizer com a mensagem.
Antes de Medina se casar, a relação entre ele e Bufoni era muito próxima, tanto que ambos tatuaram as iniciais um do outro na pele. Há quem diga que eles tiveram um romance.
A notícia do término foi divulgada três dias após Medina anunciar que não iria participar das duas primeiras etapas da temporada 2022 da WSL (World Surf League) para preservar a sua saúde física e mental.
"Por mais que eu queira estar na água surfando e competindo, eu não estou bem física e emocionalmente para isso. E reconhecer que cheguei ao limite tem sido um processo duro. No final do ano passado, eu lesionei o meu quadril. Desde então, estava fazendo fisioterapia, tomei a vacina e venho me cuidando para estar bem para neste ano. No entanto, ainda não estou 100%", afirmou ele na ocasião.
Um dia depois do anúncio do seu afastamento das competições, a modelo apoiou a decisão de Medina em texto nas redes sociais. "Ano passado foi um ano muito difícil para mim e pro Gabriel. Muitas vezes fomos massacrados sem necessidade alguma. Muitas mentiras foram contadas e tivemos que engolir muitas coisas para não tirar o foco da competição, porque no final das contas o objetivo era fazer ele realizar o sonho dele de ser tricampeão e conseguimos", escreveu.
Medina e Brunet se casaram no final de 2020 em uma cerimônia no Havaí após menos de 1 ano de namoro --e sem a presença de parentes.
O casamento de ambos, porém, não foi fácil. Pouco após a união, em fevereiro de 2021, os problemas do casal com a família dele começaram a tomar contornos públicos. Medina e Brunet pararam de seguir a mãe e o padrasto dele nas redes sociais. Simone Medina e Charles Saldanha também deixaram de acompanhar as publicações do filho e da nora.
De acordo com uma reportagem do jornal Extra, publicada na ocasião, os pais não teriam aprovado o casamento relâmpago e estariam preocupados com a influência da modelo na carreira do filho.
No meio do ano de 2021, Medina e Yasmin se envolveram em outra polêmica após o COB (Comitê Olímpico do Brasil) vetar a ida da modelo para a Olimpíada de Tóquio.
"Questionei também se posso levar a Yasmin, porque ela tem viajado comigo. Aí eles [COB] falaram que ela não tem nada a ver com o surfe, que ela não poderia ajudar a delegação. Mas e o marido da Tati [ Tatiana Weston-Webb]? Ele surfa, participou do circuito mundial. Estou só questionando por que eu não posso levar? São as pessoas que me ajudam. Não é porque é melhor, é porque são pessoas que estão no meu dia a dia. Acho certo eles levarem o time deles, só que eu não sei qual a dificuldade de eu levar o meu time. Eu vou ter que viajar sozinho? Por que só comigo, sabe?", criticou Medina.

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