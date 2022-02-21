Gusttavo Lima fala sobre suposta filha de 16 anos durante show

O cantor Gusttavo Lima em apresentação no Espaço das Américas, em São Paulo, em 2018 Crédito: Photo Premium/Folhapress

O cantor Gusttavo Lima decidiu falar pela primeira vez sobre o processo que corre na justiça de uma possível paternidade. De acordo com a coluna Léo Dias, a farmacêutica Eloá Soares, que mora em Franca, em São Paulo, afirma que sua filha de 16 anos é fruto de um relacionamento com o sertanejo.

Em um show no último sábado (19), o ‘Embaixador’ falou publicamente sobre o assunto e ainda ironizou a versão apresentada pela moça. Lima disse, em tom de brincadeira, que na época do ocorrido não tinha dinheiro ‘nem para comprar um lanche, quem dirá um motel’. E finaliza dizendo que é melhor 'beber', já que a situação está difícil.

"Imagina eu agora, com 32 anos de idade, e ontem eu descobri que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base? Tem base? Pelo menos assim, ela tá falando que eu sou pai, né? Mas na época eu só tinha 15 anos. E nem dinheiro pra comprar um lanche eu tinha, quem dirá um motel. Cara, vou te contar um negócio pra você. Eu ainda desisto disso. Então, vamos beber que está difícil", disse Gusttavo.

Gusttavo Lima enfrenta as acusações de Eloá em um processo protocolado no Fórum de Santos, mas que agora corre sob segredo de Justiça. O músico e a farmacêutica teriam se conhecido em 2004. O sertanejo tem dois filhos, Samuel e Gabriel, fruto do casamento com Andressa Suita.

Gusttavo Lima comentou sobre a suposta filha que tem pra assumir. É o pai ou não é o pai? ?? pic.twitter.com/ntNSyrUNlr — ANTONIO SERTANEJO ? (@sertanejoantoni) February 20, 2022

tá mas vcs viram a fofoca q o gustavo lima tem uma filha de 17 anos????

se é vdd eu nn sei mas ele falou q a mulher apareceu dizendo q ele tem uma filha cm ela *na época ele tinha 15 anos já q tem 32 hj* — larii || ?: (@lariih_fr) February 21, 2022