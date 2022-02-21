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Performance

Luísa Sonza faz performance inspirada em Madonna em resposta a haters

Show aconteceu neste sábado (19), em São Paulo; cantora performou ao som de 'Erotica' provocando àqueles que criticaram a sua última apresentação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 11:02

A cantora Luísa Sonza fez performance inspirada em Madonna
A cantora Luísa Sonza fez performance inspirada em Madonna Crédito: Reprodução/ Instagram @luisasonza
A cantora Luísa Sonza utilizou um momento do show dela neste sábado, 19, para dar uma resposta aos haters. Ao som de Erotica, de Madonna, Luísa fez uma performance provocando àqueles que criticaram a sua última apresentação, na qual a artista tirou a roupa para cantar um trecho de Café da Manhã, parceria com Ludmilla.
O show aconteceu no Festival The New World, no Estádio do Canindé, em São Paulo. A festa tinha o nome de +18 e a artista também interpretou alguns dos hits dela, como Anaconda e Café da Manhã.
Luísa Sonza chegou a postar a performance nas redes sociais. "Pobre é o homem cujo prazer depende da permissão do outro", escreveu na legenda, em referência à canção Justify My Love, de Madonna.

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