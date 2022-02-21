Luísa Sonza faz performance inspirada em Madonna em resposta a haters

A cantora Luísa Sonza fez performance inspirada em Madonna Crédito: Reprodução/ Instagram @luisasonza

A cantora Luísa Sonza utilizou um momento do show dela neste sábado, 19, para dar uma resposta aos haters. Ao som de Erotica, de Madonna, Luísa fez uma performance provocando àqueles que criticaram a sua última apresentação, na qual a artista tirou a roupa para cantar um trecho de Café da Manhã, parceria com Ludmilla.

O show aconteceu no Festival The New World, no Estádio do Canindé, em São Paulo. A festa tinha o nome de +18 e a artista também interpretou alguns dos hits dela, como Anaconda e Café da Manhã.