Viviane Araújo anuncia gravidez do primeiro filho aos 46 anos; veja vídeo

Viviane Araújo anuncia que está grávida Crédito: Reprodução/Instagram/@araujovivianne

A atriz Viviane Araújo anunciou, no último sábado (19), que será mãe pela primeira vez. Aos 46 anos, Vivi compartilhou sua felicidade nas redes sociais em um vídeo muito emocionante. A descoberta aconteceu no final de 2021, mas a rainha de bateria do Salgueiro decidiu esperar a gestação chegar ao terceiro mês para contar a novidade.

Essa é a segunda tentativa de engravidar da atriz, que passou por um tratamento de reprodução assistida para engravidar. Com o resultado positivo, Viviane postou o vídeo ao lado do marido, Guilherme Militão, dizendo estar “realizando um sonho”.