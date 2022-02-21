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Viviane Araújo anuncia gravidez do primeiro filho aos 46 anos; veja vídeo

Atriz passou por um tratamento de reprodução assistida para engravidar. Nas redes sociais, Viviane postou um vídeo emocionante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 09:54

Viviane Araújo anuncia que está grávida
Viviane Araújo anuncia que está grávida Crédito: Reprodução/Instagram/@araujovivianne
A atriz Viviane Araújo anunciou, no último sábado (19), que será mãe pela primeira vez. Aos 46 anos, Vivi compartilhou sua felicidade nas redes sociais em um vídeo muito emocionante. A descoberta aconteceu no final de 2021, mas a rainha de bateria do Salgueiro decidiu esperar a gestação chegar ao terceiro mês para contar a novidade.
Essa é a segunda tentativa de engravidar da atriz, que passou por um tratamento de reprodução assistida para engravidar. Com o resultado positivo, Viviane postou o vídeo ao lado do marido, Guilherme Militão, dizendo estar “realizando um sonho”.
"Vocês não têm noção da emoção que senti neste momento!!! Meu sonho se tornou realidade! E tinha que ser com você, meu amor! Simmmmm! Eu estou GRÁVIDA!!! ! E como é bom poder compartilhar com vocês tamanha felicidade!!! Já não aguentava mais! Rsrs Que nosso bebê venha encher nossas vidas ainda mais de amor, luz e esperança!", escreveu na legenda do vídeo.

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