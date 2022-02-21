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BBB 22

Brunna, Gustavo e Paulo André disputam quinto paredão do "BBB 22"

Após o Anjo da semana, Arthur Aguiar imunizar Natália, o Líder Lucas indicou Brunna ao paredão; outros nomes foram definidos em votação por grupos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 08:50

Paulo André, Brunna Gonçalves e Gustavo formam paredão
Paulo André, Brunna Gonçalves e Gustavo formam paredão Crédito: Globo/Reprodução
Brunna, Gustavo e Paulo André estão no quinto paredão do Big Brother Brasil 22, que foi formado na noite deste domingo, 20. Gustavo, participante que entrou pela Casa de Vidro, já havia sido indicado por Brunna, após a dançarina ter atendido o Big Fone na sexta-feira, 18. Após o anjo da semana, Arthur Aguiar imunizar Natália, o líder Lucas indicou Brunna ao paredão.
Antes de iniciar a votação, o apresentador Tadeu Schmidt pediu que os brothers se dividissem em três grupos. Após a separação, cada um dos times foi para um dos cômodos da casa - Quarto Lollipop, Quarto Grunge e Confessionário - para indicar, em consenso, um participante ao paredão.
O Grupo do Quarto Lollipop, formado por Laís, Jade, Eliezer, Larissa, Brunna e Eslovênia, votou em Jessilane; o Grupo do Quarto Grunge, formado por Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo, definiu o voto em Eliezer; o Grupo do Confessionário, formado por Linn da Quebrada, Natália, Tiago Abravanel e Jessilane, votou em Paulo André.
Gustavo, Jessilane, Eliezer e Paulo André participaram da prova. Eliezer e Jessilane venceram a disputa e escaparam do paredão. O resultado será definido na terça-feira, dia 22.

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