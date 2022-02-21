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Justin Bieber recebe diagnóstico de Covid e compromete turnê nos EUA

Cantor adiou show, mas passa bem, de acordo com seu representante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 08:03

O cantor Justin Bieber e Cantor e a esposa Hailey Bieber foram vistos saindo às pressas de uma festa após tiroteio
O cantor Justin Bieber está com Covid-19 Crédito: FramePhoto/Folhapress
Justin Bieber, 27, precisou adiar um show que faria neste domingo (20) em Las Vegas porque descobriu que está com Covid-19. A apresentação seria parte do primeiro braço da turnê mundial do cantor, que começou pelos Estados Unidos.
De acordo com o site TMZ, um representante do artista acalmou os fãs ao dizer que ele "felizmente está se sentindo bem". A doença teria sido diagnosticada no sábado (19).
Mesmo sem sintomas graves, Bieber adiou o show de Las Vegas. Nesta semana, ele também tem apresentações marcadas nos estados americanos de Arizona e da Califórnia --ainda não há informação de se esses eventos ainda irão ocorrer.
Na semana passada, o cantor se apresentou para uma multidão em Los Angeles durante uma festa pré-Super Bowl. O evento contou com a presença de famosos como Leonardo DiCaprio.
A turnê The Justice World Tour foi aberta na sexta-feira (18) em San Diego. Trata-se de uma superprodução, em que o cantor relembra muitos de seus principais hits e apresenta músicas de seus dois álbuns mais recentes, "Changes" (2020) e "Justice" (2021).
Em setembro, Bieber deve se apresentar no Brasil. Ele é uma das atrações confirmadas do Rock in Rio.

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