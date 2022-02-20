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Música chiclete

Thiaguinho canta 'A gente não vai errar, não' e faz Abravanel chorar no BBB 22

Thiaguinho cantou música nova, hits da época do Exaltasamba e também a canção que tem marcado a edição do programa "Deixa Tudo Como Tá". "Foi aqui que chamaram?", brincou o pagodeiro.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 11:11

SÃO PAULO - Pela primeira vez em duas semanas sem shows ao vivo em festa, os participantes do BBB 22 (Globo) receberam o cantor Thiaguinho, 38, na noite deste sábado (19). O músico se apresentou para os brothers e sisters e não economizou no repertório.
Thiaguinho cantou música nova, hits da época do Exaltasamba e também a canção que tem marcado a edição do programa "Deixa Tudo Como Tá", ou para quem conhece pelo refrão: "A gente não vai errar, não...". "Foi aqui que chamaram?", brincou o pagodeiro.
Todos os participantes se emocionaram e aproveitaram a apresentação, mas Tiago Abravanel foi quem mais se emocionou na noite. Amigos de longa data, Thiaguinho e o neto do Silvio Santos são próximos. Abravanel chorou bastante e precisou ser consolado por outros participantes.
Thiaguinho canta no BBB música chiclete do elenco deste ano
Thiaguinho canta no BBB música chiclete do elenco deste ano Crédito: TV Globo/GShow/Reprodução
A casa ficou sem shows por duas semanas. Até o momento apenas Alok, Ferrugem e agora Thiaguinho se apresentaram. Segundo Boninho, diretor do programa, os shows foram suspensos por conta de toda a situação com a Covid-19.
A festa que acontece na madrugada deste domingo (20) é patrocinada pela loja Americanas, e por isso conta com uma decoração especial com as cores da marca. O elenco também veste branco e vermelho. Além de um cardápio pra lá de doce, com pipoca, sorvete e chocolate, a festa possui instalações interativas e até mesmo um simulador.
O pessoal que está na Xepa, principalmente, aproveita a ocasião para comer as comidas sem qualquer restrição. Nesta semana a casa está com a seguinte configuração no VIP: Lucas (líder), Arthur Aguiar (anjo), Linn da Quebrada, Eslovênia, DG e Natália.

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